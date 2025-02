Carnevale di Nizza: la grande festa tra storia, sfilate e spettacoli

Fonte: Ph @Michelle Silke - iStock Sfilata del Carnevale di Nizza

Il Carnevale di Nizza è uno degli eventi più spettacolari e attesi della Costa Azzurra, una grandiosa festa che ogni anno attira migliaia di visitatori da tutto il mondo.

Con le sfilate di carri allegorici, la celebre Battaglia dei Fiori e un programma ricco di spettacoli, si svela ogni anno in un’esplosione di colori, musica e tradizione.

Scopriamo insieme la storia, le date, gli eventi principali e tutte le informazioni utili per partecipare.

Storia del Carnevale di Nizza: dalle origini medievali ai giorni nostri

Le radici del Carnevale di Nizza affondano nel Medioevo, quando nel 1294 Carlo d’Angiò, conte di Provenza, menzionò nel suo diario il suo passaggio in città durante i “giorni gioiosi del Carnevale”. Tuttavia, la manifestazione come la conosciamo oggi nacque nel 1873, quando Andriot Saëtone fondò il “Comitato del Festival”, ufficializzando l’organizzazione delle sfilate sotto il patrocinio del Comune.

Fu grazie all’artista Alexis Mossa e a suo figlio Gustave-Adolphe che il Carnevale acquisì la sua identità unica, basata sulla satira della cronaca contemporanea e su temi allegorici, con carri imponenti che mescolavano tradizione e innovazione artistica.

Tre anni dopo, nel 1876, nacque una delle tradizioni più affascinanti della manifestazione: le Battaglie dei Fiori. Dapprima pensate come semplici scambi floreali tra i carri e il pubblico, sono diventate il simbolo della bellezza e dell’eleganza del Carnevale, e hanno saputo mettere in mostra la ricchezza della produzione floreale del territorio.

Con il tempo, il Carnevale a Nizza ha affrontato momenti difficili, come la sospensione durante le due guerre mondiali e nel 1991 a causa della Guerra del Golfo. Tuttavia, ha sempre trovato il modo di rinnovarsi, tanto da diventare oggi uno degli eventi più famosi a livello internazionali.

Dal 2005, il tema delle Battaglie dei Fiori si allinea a quello delle parate, mentre l’introduzione della street art ha reso il Carnevale ancora più dinamico e coinvolgente, con la partecipazione di oltre 50 compagnie di artisti provenienti da ogni dove.

A Nizza il Carnevale è un’esplosione di creatività, colori e musica che per tre settimane trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto. Dal Villaggio di Carnevale alle grandi sfilate di carri illuminati, dalla suggestiva Battaglia dei Fiori al travolgente Lou Queernaval, ogni giorno è un’occasione per vivere la festa con il cuore e con gli occhi colmi di meraviglia.

Ecco il programma degli eventi da non perdere.

L’apertura del Villaggio di Carnevale

Il Carnevale di Nizza prende vita sabato 15 febbraio con l’apertura del Villaggio di Carnevale alle 20.30 in Place Masséna, un luogo incantato che per tre settimane sarà il cuore pulsante della festa, pensato per regalare sorrisi e divertimento, con laboratori creativi, animazioni, spettacoli di strada e giostre a propulsione parentale che faranno brillare gli occhi ai più piccoli.

Tra i profumi delle specialità locali e le bancarelle di artigianato, il Villaggio diventa un punto d’incontro per famiglie e appassionati della tradizione carnevalesca. Nei giorni 20 e 27 febbraio, il divertimento proseguirà fino alle 22:00, con spettacoli serali e sorprese inaspettate.

La Carnavalina: la grande festa popolare

Nel pomeriggio del 15 febbraio, dalle 13:00 alle 15:00, lungo l’Avenue Jean Médecin si diffonderà il “virus della gioia”: la Carnavalina.

Un’ondata di entusiasmo invaderà il centro città e trasformerà le strade in un vibrante palcoscenico di musica, colori e allegria. Artisti di strada, associazioni locali e compagnie teatrali daranno vita a un viaggio sensoriale tra tamburi battenti, installazioni giganti e creature fantastiche.

Immaginatevi immersi in un mondo marino popolato da pesci luminosi, ippocampi danzanti, meduse volanti e bolle di sapone scintillanti. Più di 300 figuranti, insieme a carri floreali e musicisti, animeranno Avenue Jean Médecin fino a Place Masséna, in un turbinio di emozioni. E per rendere l’evento ancora più speciale, verranno distribuite quasi due tonnellate di mimosa e 20.000 fiori, come in un profumatissimo giardino in festa.

Le compagnie presenti saranno:

Transexpress : tamburi tribali che scandiscono il ritmo del Carnevale;

: tamburi tribali che scandiscono il ritmo del Carnevale; Planète Vapeur : spettacolari creature acquatiche fluttuanti;

: spettacolari creature acquatiche fluttuanti; Cie Task : l’incanto del ballo degli ippocampi;

: l’incanto del ballo degli ippocampi; Cie Kervan : danze e suoni evocativi dal mondo marino;

: danze e suoni evocativi dal mondo marino; Cie Elixir : magia di bolle di sapone giganti;

: magia di bolle di sapone giganti; I PourKoaPas: un’esplosione di colori e creatività.

La Sfilata di Apertura

Sabato 15 febbraio alle 20.30 Nizza si accende con la spettacolare Sfilata di Apertura. I protagonisti assoluti sono il Re, la Regina e il Carnavalon che daranno il via ufficiale alla festa, accompagnati da delegazioni internazionali, ballerini sfavillanti, bande musicali e gruppi folkloristici.

Un evento imperdibile che rende omaggio ala tradizione carnevalesca con uno spettacolo emozionante, ricco di luci, colori e coreografie sorprendenti.

Le sfilate notturne dei carri illuminati

Martedì 18 febbraio, sabato 22 febbraio, martedì 25 febbraio e sabato 1 marzo, quando il sole tramonta, il Carnevale si veste di magia.

I grandi carri allegorici, ispirati al tema del Re degli Oceani, si illuminano di mille colori, mentre artisti di strada e musicisti internazionali tramutano la sfilata in un’esperienza sensoriale unica. Un gioco di luci, suoni e movimenti che incanta gli spettatori e dona momenti di pura meraviglia.

La sfilata dei carri diurna

Perfetta per le famiglie, domenica 23 febbraio la parata diurna offre l’occasione di ammirare da vicino le imponenti creazioni artistiche e le celebri “grandi teste” del Carnevale.

L’atmosfera è gioiosa e rilassata, con i bambini che possono avvicinarsi ai carri e interagire con i figuranti. Ad arricchire il corteo, la tradizionale Sfilata Folkloristica Nizzarda, che porta in scena la storia e le tradizioni della città.

La Battaglia dei Fiori: l’evento più elegante del Carnevale

Uno degli eventi più rappresentativi del Carnevale a Nizza è la Battaglia dei Fiori, un tripudio di colori e profumi che celebra la bellezza della Costa Azzurra. Modelli e modelle in splendidi costumi d’epoca sfilano su carri decorati con migliaia di fiori freschi, lanciandone al pubblico come gesto di buon auspicio.

Tra mimose dorate, garofani variopinti e margherite profumate, l’elegante è un omaggio alla tradizione floreale nizzarda, che affonda le radici nel lontano 1876.

Le date della Battaglia dei Fiori sono:

19 febbraio

22 febbraio

26 febbraio

1° marzo

Lou Queernaval: il carnevale LGBTQ+ di Nizza

Il Lou Queernaval, in programma per il 21 febbraio 2025, è il primo carnevale LGBTQ+ di Francia. Aperto a tutti, celebra la diversità e l’inclusione con sfilate grandiose, costumi eccentrici, musica e performance irripetibili.

Aspettatevi piume scintillanti, costumi audaci, musica travolgente e performance esuberanti che trasformano il centro cittadino in una gigantesca pista da ballo all’aperto.

Il gran finale: la cerimonia di chiusura e il rogo del Re

Come da tradizione, a Nizza il Carnevale si conclude con un evento simbolico e suggestivo: il rogo del Re, in programma per domenica 2 marzo.

La gigantesca effigie, protagonista della festa, viene bruciata sulla spiaggia, a segnare la fine dei festeggiamenti con un ultimo spettacolo pirotecnico che illumina il cielo sopra il Mediterraneo.

Biglietti del Carnevale di Nizza 2025

Per vivere appieno l’atmosfera del Carnevale di Nizza, è consigliabile acquistare i biglietti in anticipo. L’evento propone più opzioni di accesso, adatte a ogni tipo di esperienza.

Chi desidera assistere alle sfilate senza spendere troppo può optare per i biglietti in piedi, disponibili a partire da circa 12 euro per gli adulti. I bambini sotto i sei anni possono entrare gratuitamente.

Per chi invece vuole godersi lo spettacolo in totale comodità, sono disponibili posti a sedere in tribuna, con prezzi a partire da 25 euro. Le tribune offrono una visuale privilegiata sulle sfilate, in particolare in Place Masséna, il cuore dell’evento.

Se si desidera un’esperienza esclusiva, i pacchetti VIP, a partire da 60 euro, garantiscono posti riservati nelle migliori location, con accesso a servizi esclusivi come rinfreschi e aree dedicate per godersi il Carnevale in tutto il suo splendore.

I biglietti si possono acquistare presso le biglietterie ufficiali, lungo la Promenade du Paillon e la Promenade des Anglais, oppure online sui siti dedicati all’evento.

Come raggiungere il Carnevale di Nizza

Per arrivare a Nizza per il Carnevale, vi sono varie possibilità: