Mentone, cosa fare nelle località francese più amata dagli italiani

Fonte: 123RF La deliziosa cittadina di Mentone

Tutto è pronto a Mentone per accogliere i villeggianti che, a partire dal super ponte di aprile (già soprannominato “Ferraprile”), affolleranno il lungomare, la rue pietonne (il centro pedonale) e il quartiere antico di Vieux Menton. I turisti che frequentano Mentone la conoscono bene, è il cuore pulsante della Costa Azzurra d’estate.

Il lungomare di Mentone

La lunghissima spiaggia che costeggia l’intera cittadina del Sud della Francia è decisamente una grande attrazione turistica. Quasi tutta libera (quelle di Sablettes, Fossan, Casino) e di ciottoli, ce n’è una riservata ai non fumatori (plage du Fossan) e una per i cani (plage Hawaï). Nelle giornate d’estate la vita si concentra tutta qui. Almeno, di giorno. Al calar della sera, invece, ci si sposta sulla passeggiata che costeggia la lunga spiaggia che, proprio pochi anni fa, è stata completamente sistemata e resa pedonale. L’Esplanade des Sablettes, la passeggiata mare fronte porto su cui si affacciano locali, ristoranti e negozi di souvenir, è diventato così il centro del divertimento, con giardini fioriti, un itinerario ciclopedonale e un porticciolo dove ammirare le barche a vela attraccate che fanno molto borgo marinaro. Qui si può passeggiare, andare in bicicletta o con i pattini in linea o con lo skateboard senza pericolo di finire sotto un’auto.

La Mentone Vecchia

Nel tardo pomeriggio o all’ora del tramonto, d’estate, quando fa meno caldo, molti si inerpicano lungo i vicoli che salgono verso la città vecchia dove piazzette ombreggiate e stradine strette si affacciano sul mare e sbucano sulla piazza principale su cui s’affaccia la Basilica di San Michele Arcangelo. Il cuore antico di Mentone si nasconde dietro le facciate color ocra delle case dello storico borgo marinaro con le persiane colorate che, oggi come allora, proteggono dall’assalto dei raggi solari. La città vecchia è piena di negozi di prodotti tipici a base di lavanda e limoni, protagonisti del celebre carnevale, la Fête du citron, e di itinerari tematici lungo la strada dei limoni.

Fonte: 123RF

Il centro di Mentone

Le sere d’estate, la vita notturna si concentra, oltre che nei locali e ristoranti che s’affacciano sul lungomare, anche tra i vicoli pedonali che sbucano sul Jardin du Campanin, sul mare e sul modernissimo palazzo che ospita il Museo Cocteau, che dal 2011, anno della sua inaugurazione, ha cambiato lo skyline della città con la sua architettura moderna, vicoli che costeggiano l’imponente edificio centenario del mercato comunale da cui escono profumi di aglio e di basilico. La via principale, le traverse e le piazzette sono un unico ristorante all’aperto, con tavolini ovunque e camerieri che entrano ed escono da porticine che sembrano sbucare dal nulla.

Fonte: 123RF

La strada dei limoni

Mentone è la città dei limoni. Qui esiste una varietà unica che si trova solo in questa cittadina. I limoni di Mentone hanno una denominazione IGP (Indicazione Geografica Protetta) e hanno una forma allungata, un profumo e un sapore aromatico e sono famosi perché non sono solo gialli, ma cambiano colore a seconda della stagione. Ecco perché a questo frutto è stata dedicata un festa – che poi è il Carnevale di Mentone – e un itinerario, la Route du citron, che attraversa il centro storico. Il tour parte dall’Ufficio del Turismo che si trova in avenue Boyer e costeggia i giardini Biovès. Le prime sei tappe si fanno a piedi o al massimo in bicicletta perché sono tutte vicine e si addentrano nella zona pedonale. Poi la Route du citron prosegue sulle alture e bisogna o prendere un autobus o l’auto. Si tratta più che altro di tappe gastronomiche, tra produttori di confetture, birre e alcoolici aromatizzati al limone, ma ci sono anche luoghi aperti al pubblico come i Giardino degli agrumi di Palazzo Carnolès, un altro quartiere di Mentone raggiungibile con una fermata di treno.