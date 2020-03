Tutta la grande bellezza di Roma da scoprire online

editato in: da

Il Colosseo, il Pantheon, la Fontana di Trevi e poi i musei, Vaticani e Capitolini. Oggi la Città Eterna si può ammirare in tutta la sua bellezza da ogni angolo della Terra e in ogni momento della giornata, anche standosene comodamente seduti sul divano. Tutto ciò che serve è una connessione veloce, uno smartphone (o un tablet o un pc) e tanta curiosità: poi il viaggio (virtuale) è pronto ad avere inizio.

Roma è davvero affascinante e frizzante sotto ogni punto di vista, soprattutto quello culturale. E da casa, adesso, si possono provare esperienze immersive uniche, per esplorare interi musei e le collezioni in esse contenute. Ad esempio, accedendo al sito ufficiale dei Musei Capitolini, seguendo tutte le indicazioni per spostarsi all’interno e all’esterno, si può ammirare da vicino la struttura in tutta la sua bellezza. Inoltre, basta cliccare il bottone “multimedia” per accedere a video, podcast ed altre immagini esclusive.

Anche la Cappella Sistina si apre virtualmente ai suoi visitatori. Per vivere questa esperienza davvero unica, contemplandola senza gente e per tutto il tempo che si desidera, bisogna andare sul sito dei Musei Vaticani e selezionare le categorie “Collezioni” e “Musei”. In questo modo si entra subito nella sala per godersela in tutto il suo splendore.

Visitando il portale “Musei in Comune Roma”, poi, si trovano anche tutti i link per accedere ai tour virtuali pensati e progettati dalle istituzioni romane per entrare nelle sale dei Mercati di Traiano, nel Museo dell’Ara Pacis, nel Museo Napoleonico e nel Casino Nobile dei Musei di Villa Torlonia.

Online, ancora, sul sito delle Scuderie Quirinale, gli amanti dell’arte saranno felici di poter vedere gran parte della mostra di Raffaello. Per scoprire tutti i segreti dell’esposizione e ammirare oltre 200 opere del grande artista basta selezionare “Photo & video” poi rilassarsi e godersi foto e video sullo schermo.

Per conoscere i più grandi monumenti romani, invece, si può utilizzare anche Google Arts & Culture, utile per farsi un giro, con Google Street, intorno al Colosseo e ad altre bellezze di Roma come il Pantheon o la Fontana di Trevi .

Insomma, di certo un’esperienza da non perdere per esplorare la Capitale e i suoi tesori ogni volta che lo si vuole fare.