Per soggiornare in questo hotel a 1 euro devi diventare “youtuber” per un giorno

Fonte: iStock Dormire in Giappone con meno di 1 euro

Viaggiare intorno al mondo per esplorare Paesi e culture, per conoscere le storie e contemplare i monumenti iconici, per scoprire tutte quelle meraviglie che appartengono alla terra che abitiamo, è il sogno di tutti. Un sogno che però, molto spesso, non può essere realizzato anche per una questione di budget.

Non possiamo ignorare, infatti, i costi da sostenere per gli spostamenti, per i treni e gli aerei, e quelli per i pernottamenti. Tuttavia, facendo qualche ricerca e scegliendo i posti giusti dove alloggiare possiamo sicuramente risparmiare.

In Giappone, per esempio, esiste un hotel che offre la possibilità di prenotare una stanza a meno di un euro a notte, 100 yen per la precisione. L’unica cosa che dovrete fare, per accedere a questo prezzo incredibile, è accendere la webcam della stanza e tenerla attiva giorno e notte.

L’hotel che costa solo 1 euro a notte

Se sognate di visitare il Giappone, di conoscere la cultura, la storia e le tradizioni di un Paese straordinariamente variegato, allora Fukuoka potrebbe diventare la vostra base di partenza per un viaggio low budget.

Ci troviamo sulla costa settentrionale dell’isola di Kyushu, un luogo pieno di meraviglie storiche, culturali e paesaggistiche tutte da scoprire. Un posto che alterna la visione di antichi templi con quella di spiagge popolate e grandi e contemporanei centri commerciali. Di cose da fare, qui, ce ne sono tantissime. Del resto stiamo parlando della quinta città più grande del Paese.

Perché Fukuoka è il luogo ideale da raggiungere, per chi sogna il Giappone, è presto detto. In città, infatti, esiste un hotel che costa meno di 1 euro a notte e che promette un’esperienza bizzarra, ma sicuramente originale e low cost.

Dormire in diretta su streaming

100 yen, è questo il conto da pagare per chi sceglie di dormire all’interno dell’Asahi Ryokan. E non ci sono trucchi né inganni, né tanto meno qualche amara sorpresa al momento del pagamento. Tutto quello che dovete fare, per ottenere questo super prezzo, è dormire in diretta streaming.

La struttura, situata nel cuore della città e vicinissima alle principali vie dello shopping, offre diverse stanze con vari servizi, destinati a coppie, famiglie e viaggiatori solitari.

Tuttavia, se volete risparmiare sul pernottamento e ottenere una camera a meno di 1 euro, dovete prenotare la stanza numero 8. È proprio qui, infatti, che c’è una webcam accesa h24 che trasmette in diretta su YouTube tutto quello che succede al suo interno.

Il motivo? Lo ha spiegato direttamente il proprietario della struttura. Testuya Inoue, questo il suo nome, ha ereditato l’Asahi Ryokan da sua nonna, e ha pensato bene di introdurre questa novità per fare pubblicità all’hotel sfruttando il potere del web.

Tutto ciò che succederà nella camera 8 dell’hotel, infatti, sarà trasmetto in diretta streaming su YouTube. Gli spettatori non potranno interagire direttamente con gli ospiti ma potranno seguire le loro attività quotidiane, e guardarli mentre dormono. Prima di accedere alla stanza, ovviamente, agli ospiti è richiesto di firmare un consenso per la ripresa, così come è chiesto di non trasmettere contenuti volgari e osceni.

Se pensate che la vista di viaggiatori che dormono o che trascorrono il tempo in camera a leggere sia poco allettante, lasciatevi dire che vi sbagliate, perché il canale YouTube dell’hotel conta oltre 13000 iscritti con altrettante migliaia di visualizzazioni per ogni video.