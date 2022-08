Puoi dormire insieme a Godzilla (se non ti fa paura) in questo hotel

Fonte: Getty Images Hotel Gracery Shinjuku

Se è vero che sono i luoghi che esploriamo a rendere unici i nostri viaggi, è vero anche che sono le esperienze che viviamo a renderli indimenticabili. E questo accade tutte le volte che, spinti dalla curiosità o dall’interesse, scegliamo di lanciarci in sorprendenti e inedite avventure.

Possono essere romantiche, magiche o incantate, adrenaliniche e coraggiose. Altre volte, però, possono essere davvero spaventose e quindi riservate solo ai cuori più impavidi.

E questo è il caso di tutte le persone che scelgono di alloggiare all’ottavo piano dell’Hotel Gracery Shinjuku insieme a un inquilino davvero inquietante. Il suo nome è Godzilla e siamo certi che non abbiamo bisogno di aggiungere altro.

Dormire insieme a Godzilla

Per vivere questa esperienza da brividi, ma sicuramente unica del suo genere, dobbiamo recarci a Tokyo e più precisamente in uno dei quartieri più vivaci e animati della città. Stiamo parlando del distretto di Shinjuku, conosciuto soprattutto per i nightclub, le insegne al neon che campeggiano sui locali e gli straordinari grattacieli che svettano verso il cielo. E poi ancora i campus universitari, le gallerie d’arte, i teatri e i centri culturali.

Se è un un’esperienza unica e instancabile che cercate nel cuore della città, allora, il quartiere di Shinjuku è quello che fa al caso vostro. Ma non è finita qui perché è proprio tra i grandi agglomerati di grattacieli che si nasconde Godzilla, che ha fatto una sosta permanente all’ottavo piano dell’Hotel Gracery Shinjuku.

Il mitico Godzilla, enorme mostro marino nato dalle ceneri delle radiazioni nucleari, è un inquilino davvero molto particolare e anche un po’ spaventoso. Quello che possiamo dirvi è che durante la permanenza in questa struttura ricettiva non vi sentirete mai soli perché il suo sguardo vigile sarà sempre posato sulla vostra stanza.

Dentro la Godzilla Room

L’hotel giapponese, che fa parte dell’area Shinjuku Toho Building, si snoda per trenta piani e ospita ben due stanze dove è possibile incontrare il mostro leggendario. Sono le Godzilla rooms, appunto, che si trovano all’ottavo piano, proprio lì dove campeggia imponente una gigantesca testa di Godzilla costruita sul tetto del cinema Toho che si trova al piano terra della torre che ospita l’hotel.

La testa del mostro arriva fino alla finestra di una di queste stanze. La vera domanda è: riuscirete a dormire sotto gli occhi di Godzilla?

L’altra stanza, invece, è ancora più inquietante, soprattutto perché mostra il segno della devastazione compiuta dal leggendario mostro. Una mano gigantesca dell’animale, infatti, campeggia proprio in un angolo dell’ambiente sovrastando i letti.

Non mancano ovviamente, altri elementi inquietanti che rimandano e raffigurano Godzilla e che si possono trovare nei bagni, nei corridoi e nelle aree condivise dell’hotel.

Insomma, se dormire con Godzilla non vi spaventa, non vi resta che prenotare una di queste stanze a tema in occasione del prossimo viaggio a Tokyo. E non dimenticate di inserire nel vostro itinerario di viaggio altri luoghi che omaggiano Godzilla nel Paese. Questa creatura mostruosa, infatti, è stata nominata ufficialmente cittadino onorario del Giappone.