Halloween a Roma, gli eventi di Cinecittà World

Fonte: Ufficio Stampa Cinecittà World, dove trascorrere Halloween a Roma

Halloween è tornato e una cosa è certa: chi ama trascorrere in grande una notte spaventosamente divertente a Roma, il posto dove andare è Cinecittà World. Il parco a tema del Cinema e della Televisione non delude le aspettative di chi desidera celebrare la festa più spaventosa dell’anno in modo unico e indimenticabile, proponendo eventi adatti alle famiglie e non solo. Per tutto il mese di ottobre fino al 2 novembre, il parco ospita concerti, cene a tema, feste in maschera e, ovviamente, tantissime giostre paurose che metteranno alla prova il vostro coraggio.

Se non sapete dove andare ad Halloween in Italia, scoprite il programma completo che Cinecittà ha preparato per grandi e bambini.

Le attrazioni a tema Halloween di Cinecittà World

“Lasciate ogni speranza, o voi che entrate”. Se siete a Roma per Halloween, non rinunciate al divertimento pauroso garantito da Cinecittà World. Le attrazioni a tema sono davvero tantissime, a partire dalla Horror House: una casa dell’orrore che vi porterà nei sotterranei del parco ad affrontare le vostre paure più profonde tra i set che hanno fatto la storia del genere horror come The Ring, Nightmare o Venerdì 13. Per l’occasione sono state aggiunte nuove stanze e personaggi da brivido interpretati da attori reali.

I più coraggiosi, invece, possono sfidare l’oscurità e fare un giro su Inferno, la montagna russa al chiuso più alta d’Italia che conduce nel temuto girone dantesco tra discese al buio velocissime e suggestive proiezioni. Tra le novità per questo 2024 citiamo U571 Escape, la prima escape room realizzata in un vero sommergibile della Seconda Guerra Mondiale.

Infine, non poteva certo mancare uno degli scenari più amati dai film horror: Il Manikomio, un angusto percorso sotterraneo al buio che metterà alla prova gli spiriti più impavidi. E se il giorno non vi è bastato, la notte potrete dormire nell’Ostello Maledetto…se riuscirete a tenere gli occhi aperti!

Fonte: Ufficio Stampa

Gli eventi di Halloween per bambini

Anche i bambini troveranno tante attività pensate appositamente per loro. Potranno partecipare, per esempio, a Dolcetto-Giretto: dovranno cercare il simbolo della caramella sulle attrazioni del parco, fare un giro e, a ogni “Dolcetto o giretto” che diranno agli operatori, riceveranno in regalo una dolcissima caramella. Non mancheranno anche gli stand dedicati ai Truccabimbi Mostruoso, dove potranno assumere le sembianze del loro mostro preferito, e spettacoli unici come il suggestivo spettacolo di magia Piccoli Brividi.

A divertirli ci saranno anche tanti spettacoli per le strade del parco come l’Halloween Show, la Zombie Walk e la spettacolare Parata di Halloween, organizzata a fine giornata.

Eventi, cene a tema e concerti

Tra gli eventi più attesi di questo Halloween firmato Cinecittà World ci sono sicuramente le tre giornate dedicate alla serie tv più amata degli ultimi anni: Stranger Things. Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre, i fan dello show Netflix potranno vivere gli scenari del Sottosopra insieme ai loro personaggi preferiti, interpretati da bravissimi impersonator, oppure vestirsi loro stessi partecipando al concorso per il miglior cosplay. Il migliore potrà vincere fantastici premi!

Il parco ha organizzato anche diverse serate: dal Dinner Show Horror con il Circo Nero e casinò party, tra i tavoli roulette e black jack, al Symphony of Caos, il primo show che unisce l’armonia della musica classica e l’energia di un festival dance. Durante l’evento potrete assistere all’esibizione di un’orchestra sinfonica dal vivo, con relativo coro, insieme a DJ, vocalist ed effetti speciali stupefacenti.

Non solo spettacoli a tema horror, alcune serate in programma prevedono anche il Party Señorita, pensato per gli amanti della musica Reggaeton, Hip-hop, R’n’b, Latin-house e la serata anni ’90 dove ballare e cantare i grandi successi di quegli anni.

Fonte: Ufficio Stampa

Novità del 2024: Funeral Party

C’è chi in occasione di Halloween non vede l’ora di organizzare un itinerario alla ricerca dei luoghi più spaventosi d’Italia (e sono davvero tanti) e chi, invece, organizza il proprio funerale. Si, avete capito bene: l’ultima novità di Cinecittà World è dedicata a tutti coloro che, una o più volte, si sono chiesti come sarebbe partecipare al proprio funerale. Ora è possibile e il parco a tema vi aiuta a farlo in grande stile. L’unica cosa che dovrete fare è selezionare la data che preferite e scegliere il pacchetto più adatto alle vostre esigenze: con corteo funebre, area riservata e buffet incluso.

Per rendere il tutto ancora più cinematografico (d’altronde siamo a Cinecittà, giusto?) e aiutarvi ad essere i registi del vostro funerale, potrete aggiungere anche alcuni extra, come attori che piangono per la vostra finta morte o proiettare la vostra foto o un video celebrativo sul maxischermo della Cinecittà Street.

L’Halloween a Cinecittà World è adatto davvero a tutti, grandi e bambini, persone coraggiose e non, perché l’importante è sempre e sola una cosa: divertirsi il più possibile in compagnia dei propri amici o della propria famiglia.