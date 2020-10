E tu avresti il coraggio di “entrare” nelle fauci di Godzilla?

editato in: da

È un mostro diventato leggenda, ma quello che ancora oggi si chiedono tutti, a distanza di anni dalla sua prima comparsa sugli schermi, è se Godzilla sia buono o cattivo.

Se ve la sentite, potete sempre provare ad entrare nelle sue fauci e vedere cosa succede. Ma per effettuare questa prova di coraggio dovrete recarvi in Giappone, perché è lì che una grandissima scultura di dimensioni gigantesche consentirà ai più temerari di entrare nella bocca del mitico kaiju.

Per chi non conoscesse il grande mostro, ipotesi che comunque escludiamo dato che, dal 1954 ad oggi è stato il protagonista di 32 pellicole prodotte in Giappone e negli States tra serie Tv, Comics, anime e Cartoon, Godzilla è un rettile gigante che spara raggi atomici.

Visto il grande successo di questo gigante lucertolone, in Giappone è stata inaugurata di recente un’esclusiva attrazione che permetterebbe ai fan di Godzilla di sfidarlo e scoprire, per davvero, se il rettile è un mostro buono o cattivo.

Ci troviamo a Nijigen no Mori, in un parco tematico su un’isola di Awaji vicino a Kobe. È qui che è stata inaugurata una speciale teleferica che permette alle persone di lanciarsi nella bocca di un Godzilla di dimensioni strepitose. Il rettile del parco tematico, infatti, è alto oltre 20 metri e lungo 50 e si tratta, in assoluto, dell’unica statua del mostro a grandezza naturale mai costruita in questi anni.

L’obiettivo del Pasona Group, società che gestisce il Nijigen no Mori Park, è quello di dare per la prima volta la possibilità ai fan di Godzilla di scoprire e affrontare il mostro da vicino, lo stesso che fino ad oggi tutti hanno conosciuto solo attraverso lo schermo televisivo.

Un’esperienza originale e unica in tutto il mondo: per la prima volta chi avrà il coraggio potrà lasciarsi mangiare da un Godzilla a grandezza naturale e restare comunque incolume, almeno così sembra.

L’attrazione prende il nome di Godzilla Interception Operation Awaji: tutto inizia con la proiezione di un film che informa gli avventurieri su come l’invasione dei kaiju sia ormai iniziata, si prosegue con la visita del museo a tema per poi finire dritti nella bocca del gigantesco rettile.

I primi temerari, amanti del brivido, sono diventati protagonisti di questo scontro con Godzilla, lanciandosi letteralmente tra le fauci del Re dei Mostri. Volete sapere se sono sopravvissuti?