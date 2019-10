Dove andare a Capodanno 2020: 5 mete in Italia

editato in: da

Capire dove passare il Capodanno 2020 in Italia non è semplice, tuttavia non mancano certo le offerte e gli eventi per la notte di San Silvestro. Dalle località di montagna alle feste in discoteca, dai concerti in piazza ai parchi divertimenti, senza dimenticare il classico cenone dell’ultimo dell’anno, il nostro Paese propone un’ampia scelta di appuntamenti adatti a tutti i gusti. Ecco 5 mete per il Capodanno 2020 in Italia, una selezione di destinazioni per giovani, famiglie, coppie e single in cerca di divertimento, relax o romanticismo.

Capodanno 2020 a Milano: appuntamenti ed eventi

Una delle mete più ambite per la notte di San Silvestro è sicuramente Milano, una città ideale per chi ha deciso di passare in Italia questo momento speciale, luogo rinomato per la movida e i locali esclusivi. Come ogni anno ci sarà il consueto concerto di Capodanno in Piazza Duomo, uno show gratuito per aspettare l’arrivo della mezzanotte insieme a migliaia di persone. Per l’edizione 2019/20 è stato confermato lo show dal vivo di Francesco Gabbani, preceduto dal tradizionale dj set organizzato da RTL 102.5.

Un altro appuntamento per il Capodanno 2020 a Milano è il balletto al Teatro alla Scala, un evento molto atteso per trascorrere le ultime ore del vecchio anno. Nel pomeriggio del 31 dicembre 2019 è in programmazione Sylvia, un balletto con le coreografie di Manuel Legris e musiche del compositore Léo Delibes. Al Teatro Nuovo c’è invece il divertente spettacolo di Teo Teocoli, seguito il primo gennaio 2020 dal concerto di musica classica, mentre alla Fabbrica del Vapore andrà in scena il musical Charlie e la Fabbrica di Cioccolato.

Per le famiglie ci sono i mercatini di natale di Corso Vittorio Emanuele II, che per l’occasione sarà completamente illuminato a festa. I più giovani non hanno che l’imbarazzo della scelta, infatti tutte le principali discoteche di Milano offrono un ultimo dell’anno all’insegna della spensieratezza, con feste fino a tarda notte ai Magazzini Generali, all’Old Fashion e all’Alcatraz. Festeggiamenti in piazza anche tra le vie pedonali di Corso Sempione e Brera, dove incontrarsi per brindare, altrimenti la zona dei Navigli rimane la più apprezzata per assaporare la movida milanese e l’atmosfera più glamour.

Capodanno 2020 a Roma Cinecittà World 2020: prezzi e programmazione

Un’altra meta dove passare il Capodanno 2020 in Italia è Roma, in cui oltre alle classiche feste in piazza quest’anno ci sarà un appuntamento speciale. Si tratta del Capodanno a Cinecittà World, una location esclusiva e originale, perfetta per trascorrere l’ultimo dell’anno con la famiglia e i bambini. Per l’occasione infatti il parco rimarrà aperto fino alle 6 del mattino, offrendo più di 40 attrazioni, 6 spettacoli, 5 discoteche con dj set, 3 concerti dal vivo e un palco con musica all’aperto.

Allo scoccare della mezzanotte ci sarà il brindisi e uno show pirotecnico di fuochi d’artificio, per salutare tutti insieme la fine del 2019. Per il cenone Cinecittà World offrirà 4 tipi di servizi differenti, la cena in piedi al Padiglione degli Eventi, la modalità self-service al Ristorante Roma, il servizio al tavolo presso il Ristorante Saloon, oppure il tradizionale cenone lungo organizzato al Ristorante Charleston. I prezzi vanno da 40 euro per l’opzione più economica, con il solo ingresso al parco incluso, fino a 140 euro per l’entrata e il cenone completo.

Per quanto riguarda invece la programmazione ci sarà la musica elettronica al Main Stage all’aperto, con 12 ore di vibrazioni sonore e conto alla rovescia a mezzanotte, mentre al Main Stage al chiuso si terranno gli show con la musica dal vivo. Per ballare bisogna optare per l’XXX Disco, altrimenti ci sono i ritmi latino-americani allo Spazio eventi, oppure l’hip-pop al Party Reazione. Durante la notte sarà attivo un apposito servizio navetta, disponibile dalle ore 18 del 31 dicembre 2019 fino alle 6 di mattina del primo gennaio 2020, in alternativa ci sono sempre gli hotel del parco per chi preferisce rimanere a dormire.

Capodanno 2020 a Venezia: dove andare e cosa fare nella laguna

Per le coppie che vogliono passare la notte di San Silvestro in un ambiente romantico, una delle destinazioni migliori per il Capodanno 2020 in Italia è Venezia, la città simbolo dell’amore e delle feste in maschera. Anche quest’anno la laguna veneziana offrirà tantissimi appuntamenti per l’ultimo dell’anno, con eventi culturali, concerti, festeggiamenti in piazza e balli privati. Cuore del Capodanno di Venezia è Piazza San Marco, che ospiterà show musicali e gli immancabili fuochi d’artificio, per salutare il 2019 in una delle location più suggestive del nostro Paese.

Evento tradizionale per eccellenza è il concerto del 31 dicembre al Teatro La Fenice, dove l’orchestra diretta dal maestro Myung-Whun Chung accompagnerà il coro del teatro, toccando sinfonie prese dalla Traviata di Verdi, il classico Va’ Pensiero e un mix di Mendelssohn. Per i più romantici un’esperienza da provare è la cena in barca a Venezia, un modo per ammirare la laguna da una prospettiva unica, rimanendo lontani dal clamore dei festeggiamenti, guardando lo spettacolo pirotecnico mentre si naviga all’interno del bacino di San Marco.

Chi invece preferisce l’immancabile cenone al ristorante non ha che l’imbarazzo della scelta, con un’ampia offerta per tutti i gusti e le tasche, dalle trattorie tradizionali fino ai lussuosi ristoranti stellati. Infine non mancherà la festa al Casinò di Venezia, dove sono soliti i festeggiamenti fino a notte fonda, con cibo gourmet, spumante per il brindisi di mezzanotte e naturalmente i giochi tipici per tentare la sorte. Altri eventi saranno presenti nelle isole di Venezia, tra cui la più rinomata è a Murano, oppure nelle vicine città di Mestre e Jesolo.

Capodanno 2020 a Bormio: tutti gli appuntamenti per l’ultimo dell’anno

Tra i migliori viaggi per Capodanno 2020 in Italia c’è anche la montagna, un ambiente unico dove trascorrere la notte di San Silvestro. Il nostro Paese mette a disposizione tantissime località, in cui è possibile partecipare ai festeggiamenti per l’ultimo dell’anno in alta quota, tra cui una delle più apprezzate è Bormio. Tra gli eventi in programma non poteva mancare la tradizionale fiaccolata sulla neve, uno show riservato a sciatori esperti, al quale comunque è possibile assistere rimanendo a bordo pista o a valle, per ammirare i giochi di luce del serpentone lungo la pista dello Stelvio.

Questa località sciistica situata sull’Alta Valtellina propone diversi appuntamenti, in grado di soddisfare ogni esigenza di chi desidera passare il Capodanno 2020 in montagna. Ad esempio è possibile rilassarsi alle terme di Bormio, le cui acque rimangono sempre a una temperatura compresa tra 37 e 40°C, ricche di sali minerali e sostanze disintossicanti per il benessere della pelle. In questo caso si possono trovare sia complessi terminali pubblici a entrata libera, sia lussuosi resort privati per un ultimo dell’anno davvero esclusivo.

Allo stesso tempo non mancheranno le proposte dei ristoranti, con cenoni di Capodanno dal menu ricco e completo, dall’antipasto alle immancabili lenticchie con il cotechino. Per il dopo cena sono diversi gli eventi in programma, soprattutto per chi vuole ballare e divertirsi fino a tarda notte. La cittadina montana propone infatti una vasta scelta di locali tranquilli, chalet di montagna e la discoteca con dj set organizzata al Pentagono, locale storico della movida invernale di Bormio.

Capodanno 2020 a Napoli: eventi e proposte in programma

Tra le 5 mete per il Capodanno 2020 in Italia c’è anche Napoli, una delle città più impegnate per i festeggiamenti della notte di San Silvestro, tra spettacoli pirotecnici, eventi in piazza, locali ed eventi culturali. Come ogni anno il punto principale sarà il concerto in Piazza del Plebiscito, un appuntamento tradizionale per la città partenopea. L’organizzazione dell’edizione 2019/20 non è stata del tutto ultimata e resa nota, tuttavia non mancheranno artisti d’eccezione e tanta buona musica dal vivo.

Dopo il brindisi di mezzanotte la festa si sposta sul lungomare di Napoli, con diversi show realizzati in 5 palchi differenti, che daranno spazio ai dj set, agli artisti più giovani e a vere e proprie discoteche all’aperto. Per chi non ha paura del freddo c’è anche il tuffo in mare, lanciandosi dal molo della rotonda Diaz, per auspicare un anno di successi e prosperità. Tante le proposte per il cenone di Capodanno a Napoli, con tantissimi locali che stanno già chiudendo le prenotazioni, soprattutto i ristoranti più famosi della città nei quartieri di Chiaia e Mergellina.

Per ballare senza pensieri fino a mattina inoltrata ci sono invece le discoteche storiche di Napoli, dal Prime al Bukumba, con eventi a tema e programmazioni ancora in via di definizione. Il primo gennaio invece ci sarà un evento molto atteso, il Gran Concerto di Capodanno 2020, che si svolgerà al Teatro Delle Palme di Napoli, con musiche di Strauss e la partecipazione di artisti lirici di grande calibro e spettacoli di danza classica. Diversi gli eventi culturali presenti durante il periodo delle feste natalizie, dalla mostra su Andy Warhol alla Basilica della Pietrasanta fino a quella su Joan Mirò al Palazzo delle Arti.