Natale e Capodanno: le destinazioni di viaggio scelte dagli italiani

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Le vacanze di Natale e Capodanno rappresentano da sempre, per molti italiani, una buona occasione per viaggiare un po’: c’è chi preferisce rimanere vicino casa, e chi invece ne approfitta per andare all’estero, allungando i giorni di festa con alcuni presi dal monte ferie. Quali sono le tendenze per questo 2023 ormai giunto quasi alla fine? Scopriamo le destinazioni preferite dai turisti italiani.

Vacanze di fine anno: i trend

Con le vacanze di Natale ormai alle porte, sono tantissimi gli italiani che stanno preparando la valigia per il prossimo viaggio: approfittando delle feste, infatti, ci si può concedere qualche giorno di relax da trascorrere sia nei dintorni che scegliendo qualche meta un po’ più lontana. A fare il punto della situazione è l’agenzia di viaggi eDreams, che ha analizzato le prenotazioni effettuate sulla sua piattaforma online durante tutto il 2023, cercando nello specifico le mete preferite per le vacanze dal 22 al 27 dicembre 2023 (ovvero quelle natalizie) e per quelle dal 29 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 (a ridosso di Capodanno).

Innanzitutto, sono emersi alcuni trend interessanti: la durata media del viaggio è piuttosto breve, appena 3 o 4 giorni. D’altra parte, c’è chi preferisce sfruttare feste e ponti senza dover prendere giornate di ferie, quindi le possibilità si accorciano. Si tratta comunque di un’occasione perfetta per un city break o una gita fuori porta. Moltissimi, inoltre, sono tornati a prenotare con largo anticipo, rinunciando al last minute (strategia adottata soprattutto in tempi di Covid, per evitare di perdere il viaggio): il 41% degli italiani ha prenotato da uno a due mesi prima della partenza, mentre il 31 % addirittura fino a tre mesi prima.

Le mete preferite per Natale e Capodanno

E per quanto riguarda le mete più gettonate per queste vacanze? Se rimane ancora saldo il turismo tipicamente invernale, con le Alpi in vetta alle classifiche delle località di montagna perfette per sciare, appare subito evidente dai dati di eDreams che sono molti gli italiani a scegliere le nostre belle città d’arte e le capitali europee. Dunque, al primo posto tra le destinazioni preferite per Natale troviamo la romantica Parigi, seguita subito dopo da Tirana, la capitale albanese, e dalla splendida Catania. Il resto della classifica vede, in ordine di posizione, Londra, Barcellona, Milano, Madrid, Palermo, Praga e Amsterdam.

Per Capodanno, a parte qualche piccola eccezione, la classifica non è poi molto diversa: gli italiani cercano grandi città dove poter festeggiare l’arrivo del nuovo anno, in mezzo alla folla, tra luminarie spettacolari e locali per un buon calice di vino (o un boccale di birra). Così, al primo posto c’è la vivace Barcellona, mentre il resto del podio vede Parigi in seconda posizione e Londra in terza. A seguire, troviamo Amsterdam, Praga, Madrid, Budapest, Tirana, Vienna e Milano, che è l’unica città italiana che si posiziona nella top 10.

Infine, dall’analisi di eDreams emergono altre informazioni curiose sui trend della stagione festiva 2023/2024. In particolare, il report ci rivela quali sono le destinazioni che hanno registrato la maggior crescita nell’interesse dei turisti, rispetto allo scorso anno: si tratta di Siviglia (+87%), Bangkok (+84%) e Praga (+79%), che attirano molti viaggiatori sotto Natale. Per le feste di Capodanno, invece, l’aumento più importante riguarda Malaga (+240%), Praga (+107%) e New York (+106%).