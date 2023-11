I ponti del 2024: quando andare in vacanza (nell’anno bisestile)

Se per moltissimi italiani le vacanze estive sono sacre, durante il resto dell’anno ogni occasione è buona per concedersi una breve gita fuori porta.

Data Giorno Festività 1 gennaio 2024 Lunedì Capodanno 6 gennaio 2024 Sabato Epifania 13 febbraio 2024 Martedì Carnevale 31 marzo 2024 Domenica Pasqua 1 aprile 2024 Lunedì Pasquetta 25 aprile 2024 Giovedì Festa della Liberazione 1 maggio 2024 Mercoledì Festa del Lavoro 2 giugno 2024 Domenica Festa della Repubblica 15 agosto 2024 Giovedì Ferragosto 1 novembre 2024 Venerdì Ognissanti 8 dicembre 2024 Domenica Immacolata 25 dicembre 2024 Mercoledì Natale 26 dicembre 2024 Giovedì Santo Stefano 31 dicembre 2024 Martedì San Silvestro

Tutti i ponti del 2024

Il prossimo anno sarà leggermente meno soddisfacente rispetto al 2023, per tutti coloro che non si lasciano sfuggire nemmeno un ponte. Tuttavia ci saranno moltissime occasioni da sfruttare per andare in vacanza, approfittando delle feste per non consumare le proprie ferie. Si parte già alla grande con il 1° gennaio: Capodanno sarà infatti un lunedì, offrendoci 3 giorni consecutivi (assieme a sabato 30 e a domenica 31 dicembre 2023) un bel weekend da trascorrere in famiglia. Nulla da fare invece per l'Epifania, dal momento che il 6 gennaio sarà un sabato.

Carnevale sarà l'occasione perfetta per divertirsi con i più piccoli - o per tornare noi stessi un po' bambini: il giorno clou dei festeggiamenti sarà Martedì Grasso, che il prossimo anno si festeggerà il 13 febbraio. Ed eccoci a Pasqua, che cadrà domenica 31 marzo: assieme al sabato precedente e al lunedì 1° aprile (Pasquetta), avremo 3 giorni liberi. La primavera sarà ricca di opportunità, dal momento che la Festa della Liberazione si terrà giovedì 25 aprile. Ovvero, aggiungendo un solo giorno di ferie ne avremo ben 4 per un weekend fuori porta. Mentre la Festa dei Lavoratori sarà mercoledì 1° maggio: chi può usufruire di 2 giorni di ferie, potrà partire addirittura per 5 giorni.

La Festa della Repubblica cadrà domenica 2 giugno, dovremo quindi accontentarci di un semplice fine settimana. Diversa la situazione per Ferragosto: essendo giovedì 15 agosto, potremo aggiungere un venerdì di ferie e goderci 4 giorni al mare. Dovremo poi attendere il 1° novembre, ovvero la festa di Ognissanti, per un altro ponte: essendo di venerdì, avremo 3 giorni consecutivi da trascorrere in casa (o in vacanza). Per l'Immacolata Concezione, invece, avremo soltanto domenica 8 dicembre. Va meglio per Natale e Santo Stefano, che cadranno rispettivamente mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre: con un solo giorno di ferie ne avremo ben 5, se invece possiamo prenderne 2 (lunedì 23 e martedì 24 dicembre) faremo 6 giorni di vacanza. Infine, San Silvestro sarà martedì 31 dicembre.

Dove andare in vacanza

Insomma, anche il 2024 sarà ricco di splendide occasioni per tutti coloro che amano viaggiare, seppur solo per qualche giorno alla volta. Quali sono le mete perfette per un weekend (o un ponte) fuori porta? Per quello di Capodanno, ci si può rilassare in qualche destinazione termale per sfruttare i benefici delle acque geotermiche e stare un po' al caldo. Oppure si può andare in montagna, per concedersi qualche discesa mozzafiato sulle più belle piste da sci. Pasqua e Pasquetta, che apriranno la primavera, sono l'occasione ideale per immergersi nella natura e fare un bel picnic.

I ponti di aprile e maggio ci offrono l'opportunità di andare alla scoperta delle splendide città d'arte e dei piccoli borghi italiani. Chi ha qualche giorno di ferie potrà anche scegliere una meta estera, tra le più belle capitali europee. A Ferragosto, invece, si va come da tradizione al mare con gli amici. L'arrivo dell'autunno, con il ponte di Ognissanti, ci spinge a cercare di nuovo qualche attività all'aria aperta, per godere degli ultimi raggi di sole e ammirare lo spettacolo del foliage. E tra Natale e Capodanno, via libera ad un city break in Europa o di nuovo ad una vacanza sulla neve.