Il picnic in autunno si fa anche in Italia. Ecco dove

Fonte: iStock Photo Dove organizzare il perfetto picnic autunnale in Italia

Ci sono momenti dell’anno che sono davvero speciali: l’autunno con i suoi frutti, le temperature ancora miti e la magia che fa con la natura trasformandola in un caleidoscopio di colori, è uno di quei momenti.

I boschi si trasformano grazie ai rossi, agli arancioni e alle tante sfumature di giallo: una visione per gli occhi ma anche per lo spirito, pronto a fare il pieno di bellezza regalandosi preziosi momenti da trascorrere all’aria aperta. E quale momento migliore per fare un picnic autunnale? In Italia ci sono tantissimi luoghi perfetti per godere di momenti immersi nella natura, location che vanno bene in ogni periodo dell’anno e altre che sono particolarmente suggestive in questi mesi.

Basta armarsi delle pietanze giuste per poi lasciarsi coccolare dall’armocromia, perché non c’è periodo dell’anno migliore di questo per approfittare della terapia naturale che deriva dallo stare all’aria aperta, che offre rilassamento e benessere al corpo e anche alla mente.

Un elenco di alcuni dei tanti posti bellissimi dove organizzare un picnic a tema autunnale e in cui concedersi ancora del tempo all’aria aperta prima dell’arrivo delle temperature più rigide.

I picnic autunnali da fare nel Nord Italia

Che sia un bosco, un parco o una spiaggia (sì, la spiaggia fuori stagione è bellissima) ci sono tantissimi luoghi dove si può organizzare un perfetto picnic d’autunno. Le uniche regole? Coccolarsi con del buon cibo e avere la cura di pulire per bene l’area alla fine della giornata.

A Milano e nelle zone limitrofe, ad esempio, ci sono tantissimi luoghi verdi perfetti per una gita: potrebbe valere la pena dirigersi verso Parco Nord e godersi una dele tante aree attrezzate all’interno di questa vasta zona in cui la natura è la protagonista.

Un altro luogo molto affascinante sono i Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano, in provincia di Bolzano, dove è possibile godersi un pranzo al sacco: l’apertura – fino al 15 novembre – è giornaliera a partire dalle 9. Un tripudio di colori che lascia senza fiato: da segnalare, ad esempio, i Boschi del Mondo in cui sembra di immergersi nell’Indian Summer.

In Valtellina, invece, uno dei luoghi da non perdere è la Foresta dei Bagni di Masino dove si trova anche un’area attrezzata per picnic. Una bellissima passeggiata immersi nella natura per poi rifoccillarsi con dell’ottimo cibo: un connubio perfetto.

Un picnic ammirando il Monte Bianco? Si può fare a Courmayeur, nell’area apposita che si triva nel Bosco del Miage. Qui si trova tutto il necessario per sedersi e godersi un pranzo in compagnia, magari usando una delle postazioni griglia per un barbecue in stile autunnale.

Lungo il fiume Ticino, poi, si estende l’omonimo parco che comprende ben due regioni: Lombardia e Piemonte. Un luogo dal grande fascino in cui la biodiversità la fa da padrona e dove esistono diversi luoghi da scegliere per fare un picnic all’aria aperta. Tra i più affascinanti quello vista Vecchio Mulino di Bellenzago: ad acqua e ancora funzionante è uno dei luoghi che vale la pena visitare.

Non c’è un’area dedicata, ma vale la pena godersi la calma e il fascino del mare d’inverno. Quindi perché non organizzare una mangiata sul bagnasciuga? Tra le location più suggestive c’è la spiaggia della Baia del Silenzio a Sestri Levante: un vero e proprio gioiello incastrato tra le casette colorate e il mare.

Picnic autunnali da fare in Centro Italia

Le colline dolci della Toscana, l’Umbria con le sue tante bellezze e, ancora, il Lazio. Dove fare un picnic autunnale nel Centro Italia? Ad esempio, nel Parco Vivo, che si trova ai piedi del Monte Amiata e nella Val D’Orcia in provincia di Siena. Nel cuore della Toscana vi è un’area attrezzata con tavoli, panche e bracieri.

Il foliage regala grandi emozioni anche nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna che si trova sull’Appennino tosco-romagnolo. Qui si trovano aree di sosta attrezzate per mangiare all’aperto immersi nella bellezza che solo la natura sa regalare.

Ci spostiamo in città, più precisamente a Roma dove vi sono tantissimi luoghi perfetti per un picnic urbano, ma immersi nel verde. Tra i tanti come non citare Villa Borghese? Qui si può godere della bellezza dell’autunno, ma anche di storia e arte. Armati di coperta da stendere e leccornie si può staccare per qualche ora dai ritmi frenetici della città.

In Umbria, invece, vi sono tantissimi luoghi, ma tra tutti vale la pena godersi di una gita autunnale nel Parco della Cascata delle Marmore dove si possono trovare alcune aree picnic. E ammirare la cascata artificiale più alta d’Europa: attenzione però di verificare gli orari di rilascio dell’acqua.

Picnic autunnale nel Sud Italia

Il Sud Italia è ricco di luoghi suggestivi e unici, posti in cui immergersi nella natura e fare il pieno di bellezza. Ad esempio, si gode di una vista impareggiabile dal Parco Virgiliano, nel quartiere napoletano di Posillipo. Un suggestivo polmone verde all’interno della città campana, in cui apprezzare le miti giornate autunnali e i tanti colori che ci regalano.

La Foresta Umbra in Puglia è un luogo di grande fascino ricco di sentieri e luoghi da scoprire. Si può decidere di sostare nei pressi del laghetto di Cutino d’Umbra dove ammirare la magia del foliage, oppure approfittare della vicina area attrezzata.

In Calabria, invece, il Parco Nazionale della Sila offre scorci autunnali indimenticabili, con la natura che restituisce allo sguardo una palette di colori perfetta per il periodo. Si trova sul più grande altopiano d’Europa e si estende su un’area molto vasta. Basta trovare lo scorcio preferito e fermarsi per un picnic immersi nei colori dell’autunno.

In Sicilia, poi, si può organizzare il perfetto picnic autunnale nel Parco dell’Etna. Tra sentieri e boschi si trovano anche aree attrezzate. La magia dei colori di stagione è offerta dai faggi e dalle betulle che restituiscono un caleidoscopio di sfumature.

Queste sono alcuni dei tanti luoghi sparsi in tutta Italia dove è possibile programmare un picnic a tema autunnale. Cose più importanti da fare sono rispettare l’ambiente, ripulendo tutto al termine della mangiata, e informarsi sui divieti che possono esserci nelle numerose località.