5 canzoni per sentirti subito a Dublino

editato in: da

Accogliente e divertente, Dublino ruba il cuore di tutti, viaggiatori e residenti inclusi. La città è piena di stimoli che arrivano da tutti i suoi angoli. Ad attirare ogni anno migliaia di persone non solo la celebre birra Guiness ma anche l’aria vivace che si respira.

Non da meno sono l’arte e la cultura che caratterizzano la capitale d’Irlanda, proprio in città sono presenti due delle più antiche, emozionanti e affascinanti cattedrali d’Europa. Chiunque ci sia stato parla di lei come una “città da vivere” e non possiamo dargli torto.

Bellissima, moderna e piena di attrazioni turistiche, la città più popolosa d’Irlanda vi farà sentire come a casa. Non è un caso quindi che artisti di tutto il mondo abbiano celebrato Dublino in ogni modo, non sono mancate le dediche musicali.

Tra drinking song cantate nei pub irlandesi alle canzoni più moderne dedicate a Dublino ecco la nostra personale playlist.

An Irish Party Third Class di Gaelic Storm

Forse la riconoscerete in qualità di colonna sonora di uno dei film drammatici che hanno fatto la storia del cinema. An Irish Party Third Class è una delle canzoni più popolari e conosciute legate a Dublino e all’Irlanda ed è stata anche la colonna sonora di Titanic.

One di U2 e Mary J. Blige

La nostra playlist non poteva non includere la più leggendaria e famosa rock band irlandese di sempre. Insieme a Mary J.Blige, gli U2 hanno scritto la celebre canzone One, uno dei brani più famosi di musica contemporanea che ci fa pensare all’Irlanda.

Molly Malone di The Dubliners

È impensabile raggiungere Dublino senza aver mai sentito Molly Malone. Si tratta di una delle hit più famose dell’intero repertorio folkloristico che rientra ufficialmente tra le drinking songs.

Dublin in the rare old times di The Dubliners

Sono ancora i The Dubliners a portarci tra le strade di Dublino con la loro celebre Dublin in the rare old times, una canzone dedicata all’Irlanda e alla sua storia folk.

Temple bar di Tiziano Ferro

Anche Tiziano Ferro ha dedicato a Dublino una canzone. La sua celebre Temple Bar è un omaggio a uno dei quartieri più belli, dinamici, animati e conosciuti del centro della capitale d’Irlanda.