Le migliori Staycation da fare in Italia nel 2021

La voglia di partire, di organizzare un viaggio ed esplorare il globo non è stata fermata neanche dall’avvento della pandemia e dalle conseguenti limitazioni di spostamento. È proprio da queste, infatti, che è cambiato il nostro modo di viaggiare con l’avvento di un turismo di prossimità, lento e consapevole.

Già lo scorso anno abbiamo sperimentato la magica esperienza della staycation, quel viaggio alla scoperta di un posto che già conosciamo, ma con occhi totalmente nuovi. Questo termine, coniato una decina di anni fa in America, suggerisce nel nome stesso il tipo di esperienza che si vive: una vacanza fatta nei pressi della propria residenza che ci permette di vivere i luoghi che conosciamo già, in versione “turisti per caso”.

E sono proprio queste esperienze vicine, ma estremamente autentiche, che lo scorso anno ci hanno permesso di continuare a viaggiare e a sognare. Perché quindi, rinunciare all’avventura della staycation? Abbiamo raccolto per voi i migliori viaggi, vicino casa, da fare quest’anno. Scopriamoli insieme.

Aria aperta e natura per le famiglie

Con lo smart working attivato e le didattica a distanza operativa, organizzare una staycation non è mai stato così facile. Se l’intenzione è quella di andare alla riscoperta di luoghi che conoscete già, con la vostra famiglia, il consiglio è quello di optare per esperienze all’aria aperta, a contatto con la natura.

Un alloggio incredibile con vista mozzafiato, connessione accesa solo per lavoro, e glamping: ecco che la migliore esperienza di viaggio è a portata di mano. Dove? Di luoghi immersi nella natura, il nostro Paese ne è pieno. Tra questi segnaliamo il Trentino-Alto Adige, meta prediletta degli amanti di montagna, e le isole dello Stivale, per una vista sul mare cristallino 365 giorni all’anno. E se non potete allontanarvi così tanto, che ne dite di una giornata all’interno del parco urbano della città insieme a bambini per riscoprire la natura?

Ma è anche il momento giusto per andare alla scoperta di musei didattici insieme ai bambini come il museo paleontologico dei dinosauri di Borgo Celano o il Parco dei Dinosauri di Castellana Grotte. Potrebbe essere un buon momento anche per organizzare un piccolo viaggio a Napoli, scoprire la città e le sue tradizioni e perdersi all’interno di Città della Scienza, primo museo scientifico interattivo italiano nonché luogo di sperimentazione, apprendimento, divertimento, incontro.

Due è meglio di uno: staycation per coppie

Fughe romantiche, weekend lontani da tutto e da tutti: cosa c’è di meglio che riscoprire in luogo con la propria metà della mela? Questo potrebbe essere il momento migliore, per le coppie, di scoprire e riscoprire le grandi metropoli come Roma, Milano e Napoli, un viaggio contraddistinto da arte, cultura e buoni sapori.

Anche i borghi, e quell’aria di autenticità che si respira tra stradine e viuzze che li caratterizzano, sembrano essere la destinazioni migliori per le staycation di coppia. Si può organizzare un viaggio tra i borghi fantasma della Basilicata o in quelli meno conosciuti come Sermoneta, in provincia di Latina.

Se state cercando un luogo lontano da tutto e tutti, che ne dite delle meravigliose Isole Tremiti? Lontane dal turismo di massa e dalla folla, questo luogo incantato vi potrà far vivere la vostra fuga romantica andando alla scoperta di un luogo incredibile.

L’esperienza di coppia può essere resa unica anche dalla semplice scelta dell’alloggio: dormire in una Yurta, la meravigliosa tenda di origine asiatica, anche vicino casa, vi farà sentire cittadini del mondo e vivere un’avventura unica e romantica, anche per una sola notte.

In vacanza, con gli amici

Natura e avventura contraddistinguono le vacanze organizzate insieme agli amici di sempre, quelle che vanno a creare i ricordi di viaggio più belli di un’esistenza intera. Se volete programmare un viaggio di gruppo, senza allontanarvi troppo da casa, i parchi e le riserve naturali del nostro Paese delizieranno gli occhi e riempiranno i vostri cuori.

La Laguna di Orbettelo e l’Argentario, sembrano le destinazioni migliori per una staycation all’insegna dell’avventura e della bellezza. Ma anche un itinerario alla scoperta dell’entroterra della Sardegna potrebbe essere un modo entusiasmante per scoprire le zone meno conosciute e mainstream della regione.

Quotatissima, per i viaggi tra amici, anche un’avventura on the road. Certo, non percorrerete la Route66, ma il nostro Paese ha alcune delle strade più belle del mondo da percorre in auto, volete un esempio? La meravigliosa strada statale 163, quella che percorre l’intera Costiera Amalfitana!

Un amico a quattro zampe come compagno di viaggio

Quest’anno non si rinuncia a niente, neanche ai viaggi con i propri pelosi. Se sentite l’esigenza di staccare e vivere un’avventura con il vostro migliore amico senza il peso di dover fargli fare ore e ore di viaggio, ecco che la staycation è la soluzione migliore ad ogni problema.

Il nostro Paese, in questo senso, facilita di molto il viaggio con cani e gatti essendo particolarmente pet-friendly. Il Friuli-Venezia Giulia, già noto per le sue offerte slow, è sede del Dog Walker Club, l’associazione che saprà offrirvi esperienze indimenticabili a contatto con la natura da vivere con il vostro peloso.

Agriturismi e villaggi, sapranno soddisfare ogni vostra esigenza e consentirvi di vivere un’esperienza rigenerante insieme al vostro migliore amico.

Un viaggio in solitaria vicino casa

Chi ha detto che i viaggiatori solitari, per essere tali, debbano viaggiare in lungo e in largo per tutto il globo? Questo è l’anno perfetto per riscoprire i luoghi vicino casa e per trovare nuove emozioni e suggestioni con il turismo di prossimità. Una passeggiata nella città dove viviamo, da turisti, basterà a far vivere esperienze incredibili.

Passeggiate in bicicletta, chiacchierate con persone del luogo e picnic al parco restituiranno emozioni autentiche e apparentemente assopite. Ma anche la visita a musei e alle attrazioni turistiche della città, quelle a cui passiamo accanto ogni giorno senza prestare troppa importanza, potrebbero rivelarsi una vera e propria scoperta.

Questo è il momento migliore anche per scoprire le città d’arte ma soprattutto i loro dintorni. Alcuni esempi sono dati da Roma, la città eterna e i suoi meravigliosi castelli, così come Bologna e i suoi colli. Ma se è la pace, che state ricercando, i luoghi di montagna con le cime innevate e i rifugi saranno il luogo perfetto dove meditare, rilassarvi e rigenerare corpo e mente.

Insomma, viviamo in un Paese straordinario e le possibilità non ci mancano. Siamo certi che, grazie alla staycation, potrete raggiungere destinazioni a due passi da casa che avete sempre trascurato e vivere esperienze incredibili, economiche e uniche.