Disconnessione: il vero lusso dei viaggi è questo. Ecco dove andare

Smartphone, tablet e pc accompagnano ormai la vita di tutti i giorni. Ma che vita faremmo, almeno per qualche giorno, senza questa tecnologia e soprattutto senza internet? Disconnettersi dai social e dal web in generale può rivelarsi un vero toccasana per tornare alla vita reale, quella fatta di semplici momenti, di conversazioni sane con le persone che fanno aprte della nostra vita, di camminate all'aria aperta in luoghi mozzafiato, per rigenerare corpo e mente. Abbiamo selezionato per voi alcuni luoghi in cui poter vivere l'esperienza della dis-connessione in un mondo iper collegato. Uno di questi è sicuramente l'Isola di Ulko-Tammio, in Finlandia. Questo piccolo lembo di terra situato all'interno del Parco Nazionale del Golfo della Finlandia orientale, è stato dichiarato "libero dai telefoni". Chi arriva qui, infatti, è invitato a spegnere i propri telefoni e dispsitivi connessi a internet per godersi magnifiche escursioni alla riscoperta della bellezza incontaminata della natura.