In queste località del mondo pare di tornare indietro nel tempo

Per staccare dalla routine quotidiana e vivere un’esperienza davvero unica non c’è niente di meglio di un “viaggio indietro nel tempo” dove la modernità con la sua frenesia non è riuscita ad arrivare. Un sogno? No, un’appassionante realtà in alcune località sparse per il mondo come Tombstone, in Arizona, dove respirare l’autentica atmosfera del Selvaggio West tra saloon, porticati in legno, residenti abbigliati in stile western e la rievocazione della leggendaria “Sfida all’O.K.Corral” del 1881. (Nella foto, Tomstone, Arizona).