Faial: 10 foto che ti faranno innamorare di questa perla delle Azzorre

Faial è una spettacolare isola dell’arcipelago delle Azzorre particolarmente affascinante e chiamata anche "Isola Azzurra" per via delle sue enormi siepi di ortensie, di varie tonalità di azzurro. Un posto di cui ci si innamora sicuramente e per questo abbiamo deciso di illustrarvela in 10 foto. Quella è che vedete in copertina è del Vulcano Capelinhos, testimonianza dell’ultima eruzione che avvenne, nelle Azzorre, fra il 1957 e il 1958 e che aggiunse nuova terra a quella già esistente. Non a caso, pare di stare sulla luna.