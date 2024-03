I migliori percorsi in Europa da fare in mountain bike

Con l'arrivo della bella stagione le vacanze attive all'aria aperta sono un vero e proprio toccasana. Per la gioia dei bikers, buycycle, il principale marketplace per bici usate di alta fascia, ha stilato un elenco dei migliori percorsi per mountain bike per il 2024 sulla base dei dati di AllTrails. In decima posizione troviamo il Parco Nazionale delle Cinque Terre con una valutazione media 4.7 e 210 recensioni: secondo gli utenti di AllTrails, il percorso più emozionante è Volastra - Corniglia via Sentiero Azzurro, con lo splendido scenario dei vigneti terrazzati e panorami unici sul blu. (Nella foto, Parco Nazionale Cinque Terre, Liguria)