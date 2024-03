10 viaggi da fare assolutamente prima dei 40 anni

La vita è una sola e dobbiamo godercela fino in fondo, soprattutto quando abbiamo ancora l'energia e l'entusiasmo per guardare il mondo con occhi diversi: quali sono i viaggi da fare assolutamente prima di arrivare al traguardo dei 40 anni? Iniziamo con un bel tour dell'India, un Paese ricco di contrasti che lascia emozioni indelebili nel cuore di chiunque vada alla sua scoperta. È un'esperienza spirituale che non dimenticherete facilmente. (In foto, la città di Varanasi)