10 castelli poco noti d’Europa da visitare assolutamente

Quando si parla di castelli vengono sempre in mente le fiabe. Nati come fortezze militari o come residenze delle famiglie reali, costituiscono oggi un importante patrimonio storico e culturale che regala esperienze simili a viaggi nel tempo. Oltre ai più famosi, ce ne sono anche di meno conosciuti che vale assolutamente la pena vedere. A partire dal bellissimo Castello di Eltz, un'imponente struttura medievale che si erge dalle colline sopra il fiume Mosella, tra Coblenza e Treviri, in Germania. L'edificio è ancora di proprietà di un ramo della stessa famiglia che lo abitò nel XII secolo, ed è rimasto così com'è per più di 850 anni. Il conte e la contessa Eltz, attuali proprietari del castello, invitano gli ospiti a visitarne quotidianamente gli interni e gli splendidi arredi, e a fare escursioni nella splendida riserva naturale che circonda la proprietà. (In foto, il Castello di Eltz)