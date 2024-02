10 luoghi poco noti d’Italia che vale la pena visitare adesso

L'Italia va scoperta a passo lento, qualche volta preferendo mete fuori dalle solite rotte, per godersi tesori più nascosti ma che vale la pena conoscere. Per questo, oggi vi portiamo in viaggio tra 10 luoghi forse ancora poco noti del nostro Belpaese. Mai sentito parlare, ad esempio, di Castel Lagopesole? Questa bellissima frazione di Avigliano, in provincia di Potenza, è una vera gemma della Basilicata, soprattutto nota per il suo passato svevo, legato alle figure di Federico II e di suo figlio Manfredi, e per le vicende che hanno avuto per protagonista il capobrigante Carmine Crocco. Sul borgo, comunemente detto Lagopesole, svetta uno splendido castello, costruito su una roccaforte normanna, la cui peculiarità consiste nella presenza, al suo interno, di una chiesa in un austero stile romanico, riportata al suo antico splendore dai restauri effettuati negli ultimi anni del XX secolo. (In foto,Castel Lagopesole)