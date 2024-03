è un’occasione irripetibile per scoprire il fascino e la cultura del territorio unita a un’avventura ricca di adrenalina. E siccome il mototurismo è in netta crescita, ecco lea partire dall’Italia con la, con i tornanti vista mare della SS163 da Positano a Vietri passando per la meraviglia di Ravello e Amalfi. (Nella foto, Positano)