L’esperienza da Mille e una notte che puoi vivere negli Hammam

Fonte: iStockPhoto: foto di FSYLN Selimiye Hammam a Istanbul: bagni turchi da Mille e una notte

Luoghi speciali, dove riti antichissimi ancora oggi sono protagonisti del benessere grazie a un percorso che fa bene al corpo e alla mente: quando si parte l’idea che spinge al viaggio è quella di scoprire luoghi, riti e tradizioni del passato. E quindi quale esperienza migliore dell’Hammam? Antichissimi bagni, che si dice siano nati grazie alla diffusione delle terme romane a Costantinopoli, ci permettono ancora oggi di vivere una vera e propria esperienza da Mille e una notte.

Luoghi di pace per lo spirito, in cui entrare lasciando fuori tutto il resto per una purificazione che riesce a coinvolgere, non solo il fisico, ma anche i pensieri. Gli Hammam sono in tantissimi paesi del mondo, per visitare i più belli e antichi bisogna girare per Istanbul e in Marocco. Ma non mancano quelli che trovano in altri luoghi come in Europa: basta andare in Spagna, e più precisamente a Granada, per immergersi in centri che rigenerano lo spirito.

Spazi affascinanti, in cui entrare lasciando fuori tutto il resto, per dedicarsi a sé stessi, al proprio benessere, al tornare in contatto con il proprio corpo svuotando la mente dai pensieri. Ma non solo, perché da sempre sono anche luoghi di incontro e di scambio. Senza dubbio meritano una visita per poter vivere un’esperienza totalizzante, che fa assaporare in maniera profonda e vera i rituali di un’altra cultura, per tornare a casa rigenerati, con gli occhi pieni di meraviglia e altre esperienze da conservare nel diario dei ricordi più belli ed emozionanti.

Hammam, l’esperienza indimenticabile da Mille e una notte

Non si può dire di aver visitato e apprezzato al cento per cento la cultura araba di paesi come Turchia e Marocco, senza aver trascorso del tempo in un Hammam. Luoghi dal fascino antico, in cui si svolgono veri e propri rituali per rigenerare il corpo e lo spirito. Ma cosa avviene in un Hammam? I percorsi possono variare da uno all’altro, così come le offerte, ma – in generale – si tratta di stanze in cui il calore umido permette al corpo di purificarsi. Gli ambienti propongono temperature diverse, che aumentano più ci si addentra nell’esperienza.

La prima stanza è il tepidarium, qui la temperatura si aggira sui 36°C; in questa fase avviene un rituale molto speciale: si tratta del savonage, effettuato su tutto il corpo con un sapone nero. A seguire ci si sposta in un ambiente in cui la temperatura oscilla tra i 45 e i 50 gradi, ovvero il calidarium. Qui il corpo viene esfoliato e vi è la possibilità di fare dei massaggi. Infine, ci si immerge in una vasca in cui l’acqua ha una temperatura di 28 gradi: il frigidarium. Al termine del percorso vengono proposte bevande e cibo.

Hammam, i più belli da vistare a Istanbul

Sono tanti, antichi, presentano architetture affascinanti e propongono riti che rigenerano il corpo e la mente: quando si parte per una vacanza a Istanbul si deve pianificare anche qualche ora da trascorrere in un Hammam, in turco Hamam.

Tra i più belli il Selimiye Hamam, vicino all’omonima moschea. Infatti, il rituale di purificazione è molto importante per la cultura araba e viene effettuato prima di andare a pregare. Costruiti durante i primi anni dell’Ottocento si trovano nel distretto di Uskudar a Istanbul. A quanto pare, come accade in molti di questi luoghi, l’ingresso per le donne e per gli uomini è separato.

Un bagno turco dal fascino antico in cui rilassare corpo e mente è il Cağaloğlu Hamam: si tratta di una struttura molto antica, basti pesare che è stata realizzata nel 1741 ed è l’ultimo bagno turco realizzato durante l’Impero Ottomano. Sul sito vengono presentate diverse esperienze, con il listino prezzi ben specificato. Inoltre, è anche molto gettonato da personaggi illustri, attuali ma anche del passato. Un luogo da sogno in cui dedicarsi a rituali diversi per rigenerarsi, tra luci che regalano la sensazione di essere in un sogno e spazi curati nei minimi dettagli.

Realizzato nel 1533, il Kasimpasa Buyuk Hamam è antichissimo e offre un’esperienza tradizionale in cui immergersi al cento per cento. Si trova nella zona di Sishane.

Prima di programmare una visita è sempre bene informarsi sugli ingressi, orari e giorni, per gli uomini e per le donne.

Fonte: iStockPhoto

Hammam, quali visitare in Marocco

Anche il Marocco offre tantissimi bagni turchi in cui vivere un momento di assoluta beatitudine e di contatto tra corpo e mente. A Casablanca, ad esempio, c’è l’Hammam della Moschea di Hassan II. Si estende su una superficie di 6mila metri quadrati ed è suddiviso per uomini e donne. Al suo interno vi sono tre ambienti con il vapore a diverse temperature, spazi privati, una piscina di acqua di mare, sale da te e spogliatoi.

Famosissimo è l’ Hammam Ziani a Marrakech che offre un’esperienza autentica e rigenerante. Non patinata come quelle dei bagni turchi più frequentati dai turisti, ma perfetta per rigenerarsi e per scoprire ancora di più la tradizione e nella cultura locale.

Per chi cerca, invece, un’esperienza lussuosa ma al tempo stesso originale, l’Hammam di Mansour, nell’omonimo hotel, offre un rituale antico e autentico. Vapori caldi, massaggi, impacchi ed esfoliazioni fanno parte del percorso benessere che coccola il corpo e la mente.

Hammam in Europa: Granada

Granada è una città in cui la storia riecheggia a ogni passo e le tradizioni sono ancora vive, regalando a chi la visita scorci spettacolari e momenti indimenticabili. Tra le tante cose da vedere, e da fare nella città andalusa, non può mancare una visita a un Hammam.

L’Hamman Al Ándalus si trova nei pressi di una delle più interessanti attrazioni turistiche della città, ovvero l’Alhambra una fortificazione reale da cui ammirare dall’alto Granada. Anche qui si può vivere un’esperienza da Mille e una notte tra piscine che propongono diverse temperature, massaggi, esfoliazione e bevande rigenerati al termine del percorso.

Nel cuore della città e del suo centro storico, vicino alla cattedrale, si trova il Al – Haram Hammam. Questo bagno turco ha una storia antichissima, basti pensare che esiste da 500 anni: la struttura è stata modificata, così come le tante offerte adatte a tutte le esigenze: veri e propri rituali per il corpo e per la mente.