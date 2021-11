Fuga invernale per due: i luoghi più romantici d’Europa

Se da una parte l’arrivo delle giornate più fredde scatena in noi la voglia di trascorrere le giornate tra divano, coperte e telefilm, dall’altra ci dà un rinnovato entusiasmo nei confronti delle possibili ed inediti avventure che possiamo vivere. È il caso delle fughe invernali, vacanze di coppia romantiche e magiche volte a scoprire e riscoprire alcuni dei luoghi più belli d’Italia e d’Europa.

A partire dalle esperienze immersive nella natura, per continuare tra i panorami incantati ricoperti di neve, fino ad atterrare nelle città più romantiche di sempre. Ecco i luoghi più suggestivi per organizzare una vacanza invernale per due.

Immergersi nella natura dell’Alto Adige

Restare in Italia può essere davvero una buona idea quando l’obiettivo è quello di organizzare un viaggio breve nella natura suggestiva. A offrirci il primo spunto è l’Alto Adige, una regione che non ha bisogno di presentazioni quando si parla di panorami selvaggi e incontaminati. Tra cucina altotesina, escursioni invernali e Spa rigeneranti, condividere con il proprio partner questa esperienza rinnoverà l’amore e tutti i sensi. Non dimenticate di scegliere l’alloggio giusto: tra chalet di montagna e case sull’albero non avrete che l’imbarazzo della scelta.

Storia, arte, cultura e natura in Toscana

Restiamo nel nostro BelPaese per andare alla scoperta di un territorio magico e affascinante, quello che caratterizza in maniera univoca la Toscana. Una vera e propria esperienza che passa per la soddisfazione di ogni senso, alla quale è possibile aggiungere avventure culinarie, culturali e storiche, che si snoda tra la meravigliosa Firenze, la suggestiva Val d’Orcia e la straordinaria zona del Chianti senza dimenticare le terme naturali più suggestive d’Italia, quelle di Saturnia.

Fuga d’amore a Parigi

Ci spostiamo ora a Parigi che, da secoli, è considerata la destinazione preferita per le coppie in fuga. La città, in inverno, mantiene indiscussa la sua aurea romantica, offrendo esperienze semplici ma prive di emozioni. Da una passeggiata sulle rive della Senna, passando per la visita dei musei più celebri del mondo, fino allo shopping nelle iconiche gallerie al coperto: è questa l’esperienza di viaggio che ogni coppia si merita. E per completare l’offerta romantica nella Villa Lumière, non può mancare una cena nel ristorante situato al secondo piano della Torre Eiffel.

Meravigliosa Copenhagen per due

Piccola, accogliente ed estremamente suggestiva, Copenhagen è la destinazione perfetta per chi si accinge a una fuga romantica invernale. Gli angoli e le stradine della città sono capaci di ricreare ambientazioni magiche e favolistiche che incanto tutti gli innamorati. La favola romantica, poi, esplode lì, nella celebre statua della Sirenetta che si affaccia direttamente sul porto della città.

La favola d’amore a Vienna

Vienna è la città dove la favola d’amore della principessa Sissi vive eternamente, è anche il luogo che conserva l’iconico Bacio di Klimt ed è la città del Valzer, protagonista indiscusso della musica romantica. Non ci vuole poi molto a capire le motivazioni che rendono la capitale austriaca affacciata sul Danubio, la meta perfetta di una vacanza invernale per due. Da non perdere, assolutamente, il giro romantico sul Riesenrad, la ruota panoramica con la vista mozzafiato sui tetti di Vienna.