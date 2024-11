I luoghi più romantici d’Italia secondo gli americani

Fonte: iStock Veduta panoramica di Amalfi

“Romantico” è sicuramente un termine soggettivo. Un’escursione in montagna, con fredde notti trascorse in una tenda da due persone, potrebbe essere l’ideale per alcuni, ma rivelarsi un viaggio da incubo per altri, solo per fare un esempio. Tuttavia, secondo la rivista di viaggi americana Travel + Leisure, l’Italia, grazie alla sua millenaria storia, alla buona cucina, ai vini pregiati e al concetto di “dolce vita” dovrebbe mettere tutti d’accordo.

Ecco, allora, la loro selezione di quelli che possono essere considerati come i luoghi più romantici in Italia.

Intramontabile Roma

Non c’è romanticismo senza Roma, e la Città Eterna è in cima alla lista delle destinazioni più romantiche in Italia secondo gli americani. Certo, è affollata e spesso caotica, e ammirare le principali attrazioni, come il Colosseo e la Basilica di San Pietro, può apparire un miraggio durante l’alta stagione.

Eppure, è sufficiente una passeggiata serale verso i migliori punti panoramici, quali la cima della Scalinata di Piazza di Spagna, la terrazza del Campidoglio o la fontana dell’Acqua Paola, resa famosa dal film del 2013 di Paolo Sorrentino La Grande Bellezza, per ricordarsi che si è al cospetto di una città davvero romantica e unica nel suo genere. Sontuosi cinque stelle come l’Hassler Roma e l’Hotel Eden offrono spettacolari camere con vista, ma è adorabile anche il Portrait Roma con 14 suite dal fascino mozzafiato.

Unica Venezia

Se la bellezza travolgente di Venezia non vi fa battere il cuore neanche un po’, allora secondo Travel + Leisure, potreste essere “morti dentro”.

Tolta la folla, la tassa di soggiorno e i ristoranti troppo cari, cosa rimane? Il posto più incredibile sulla Terra, dove la storia trasuda dai mattoni e dalle pietre inzuppate d’acqua, e scorre lungo i canali che resistono da oltre 500 anni e al cospetto di un pittoresco labirinto di minuscoli vicoli. Il consiglio? Alloggiare all’Aman Venice o al The St. Regis Venice e ammirare l’inconfondibile paesaggio dalla suite con vista sul canale, fare un giro in gondola o concedersi un tour in taxi acqueo della Serenissima.

Assisi, la patria di San Francesco

Fonte: iStock

Patria di San Francesco, dell’Ordine delle Clarisse e meta di pellegrinaggio per i fedeli, Assisi potrebbe non sembrare così romantica. Eppure non può fare a meno di affascinare, splendida, storica e un po’ misteriosa città collinare umbra. Le strette stradine, i vicoli a volta e le scalinate in pietra seguono in gran parte le origini romane, e le antiche pietre appaiono ancora più belle ed enigmatiche di notte, quando le luci dei lampioni brillano e gli autobus carichi di turisti sono ormai andati via.

L’elegante Nun Assisi Relais occupa un monastero del XIII secolo e vanta una spa costruita nelle fondamenta romane del I secolo.

Lecce, la Firenze del Sud

La “Firenze del Sud”, nel profondo tacco d’Italia, assomiglia a un “segreto appena scoperto”. Gli edifici barocchi riccamente ornati sono realizzati in pietra locale color miele, con piazze fiancheggiate da trattorie e bar perfetti per lunghi pranzi e aperitivi mattutini.

Le splendide spiagge del Salento sono vicine, il vino pugliese è di prima qualità e la cucina di terra è tra le più apprezzate del Paese. Il Paragon 700 Boutique Hotel dispone di camere stupende e un ristorante raffinato.

La bellissima Isola del Giglio

Emoziona gli americani l’Isola del Giglio, quasi una roccia grande quanto un francobollo nell’Arcipelago Toscano, a circa un’ora di traghetto dalla terraferma. Si tratta di un paradiso per nuotare e dedicarsi allo snorkeling in un mare cristallino, salire in e-bike fino al castello in cima alla collina e, la sera, passeggiare sul piccolo lungomare di Giglio Porto, la città principale. Le camere luminose e semplici dell’Hotel Saraceno sono quasi sospese sul blu.

Ortisei, il paradiso della Val Gardena

Fonte: iStock

Ortisei, paradiso montano della Val Gardena nel cuore delle Dolomiti, è il posto perfetto per il romanticismo.

Il centro pedonale pullula di negozi accoglienti, ristoranti e chiese dipinte in colori pastello. Una funivia panoramica conduce in pochi minuti in luoghi ameni, anche all’Alpe di Siusi, un prato alpino per il quale è stata sicuramente creata la parola “bucolico“.

Nonostante si trovi in pieno centro, l’Adler Spa Resort Dolomiti offre privacy e molto spazio all’aperto.

Innamorarsi del Lago di Como

Come non citare il Lago di Como? Secondo la rivista americana, le coppie di innamorati dovrebbero concedersi un giro in barca su una barca Riva d’epoca, con tanto di picnic e prosecco. La sera, la riva del lago scintilla di luce, riflessa sulla superficie dell’acqua, ed è la più bella immagine che si possa immaginare.

Matera, l’epica Città dei Sassi

Matera è più antica di qualsiasi altro luogo in Italia di migliaia di anni, e le suggestive abitazioni rupestri scavate nella roccia, accatastate l’una sull’altra, formano un vero e proprio labirinto dove la storia è tangibile e il romanticismo è innegabile. L’Aquatio Cave Luxury Hotel & Spa trova posto in una di quelle tante grotte, con la sua spa ricavata nelle antiche cisterne sotterranee.

Tropea, la “Taormina senza folla”

Fonte: iStock

Laura Itzkowitz, collaboratrice abituale di Travel + Leisure, chiama la città balneare di Tropea “Taormina senza la folla”, anche se a luglio e agosto potrebbe non sembrare così deserta.

Le meravigliose spiagge del Mar Tirreno sono la sua grande attrazione e, non importa quanto possano essere vicine tra loro in alta stagione, una volta che vi immergerete nell’acqua turchese, vi lascerete la folla alle spalle. Ospitata in un ex convento, la lussuosa Villa Paola ha tranquilli giardini e un proprio beach club.

Val d’Orcia, la “Toscana archetipica”

In una regione nota per i verdi paesaggi ondulati, le romantiche città collinari e la cucina eccezionale, la Val d’Orcia è la “Toscana archetipica”.

Vanta città antiche, infiniti filari di viti e boschetti di ulivi, campi di grano e girasole e, naturalmente, i rinomati vini della regione: Montepulciano, Montalcino, Pienza.

Numerosi piccoli borghi sono stati ristrutturati e trasformati in hotel di lusso, con Rosewood Castiglion del Bosco tra i preferiti di sempre dei lettori di T+L.

La Costiera Amalfitana, una garanzia

C’è un motivo per cui gli americani desiderano raggiungere la Costiera Amalfitana per il loro matrimonio o la luna di miele: è semplicemente mozzafiato, una volta che ci si dimentica della folla.

E il modo migliore è scegliere un posto in cui soggiornare (come ad esempio Amalfi) e godersi una vacanza tranquilla tra giornate in spiaggia, shopping, escursioni e degustazioni di vini. A breve distanza da Amalfi, l’Hotel Santa Caterina rappresenta la perfezione delle piastrelle in maiolica color limone.