Scoprire le bellezze della Brianza, un territorio ricco di meraviglie

Terra di laghi, ricco patrimonio naturalistico a pochi passi dalle grandi città, polmoni verdi, parchi, fiumi, tradizioni millenarie: ecco la Brianza, affascinante terra a nord di Milano e a sud del lago di Como. Il paesaggio è perfetto per rilassanti weekend in riva al lago, escursioni in montagna, picnic nei parchi, passeggiate nella natura tra cascine e sentieri, e un turismo lento alla riscoperta del territorio e delle tradizioni più autentiche.