Le 5 migliori destinazioni di montagna in Europa, per vacanze al top in ogni stagione

In Europa ci sono una serie di destinazioni di montagna che si rivelano ideali in tutte le stagioni: ecco quali sono le migliori

Fonte: Getty Images Tignes, tra le migliori mete di montagna in Europa

Che siano estive o invernali, le vacanze in montagna sanno sempre regalare delle esperienze meravigliose, molte delle quali a stretto contatto con la natura. Il nostro Paese è attraversato da catene montuose che tolgono il fiato, ma anche il resto del continente non è certo da meno. Per questo motivo, abbiamo scelto di selezionare per voi le migliori destinazioni di montagna in Europa, luoghi al di fuori dei confini italiani ma che vale certamente la pena scoprire.

Lauterbrunnen, la Svizzera più autentica

A poca distanza dall’Italia, la Svizzera è un vero e proprio Paese delle fiabe in cui scoprire la montagna più pura: da queste parti sorgono alcune delle cime più suggestive del mondo, di cui ben 47 superano i 4000 metri di altitudine, tra cui spicca il Cervino (chiamato Matterhorn dagli abitanti del luogo). Sono quindi tante le destinazioni di montagna da sogno del Paese, ma noi tra tutti abbiamo deciso di consigliarvi Lauterbrunnen, comune nella regione dell’Oberland.

Il motivo è molto semplice: Lauterbrunnen permette di ammirare la Svizzera più autentica, e qui è tutto così fiabesco che pare che le Alpi si possano toccare con un dito.

Cosa fare in inverno

Gli amanti degli sport invernali non si annoieranno di certo: nella Valle di Lauterbrunnen ci sono ben 156 km di piste servite da 39 impianti di risalita. Un paradiso per coloro che sono affascinanti delle neve, che qui possono scivolare su un manto bianchissimo ogni anno, da dicembre fino ad aprile.

Cosa fare in estate

In estate a Lauterbrunnen è possibile osservare spettacoli naturali davvero unici nel loro genere, poiché la valle alpina in cui si trova è racchiusa tra gigantesche pareti di roccia con cime elevate, impreziosite dalla presenza di ben 72 cascate che cadono in modo fragoroso da altezze sorprendenti.

Fonte: iStock

Trekking ed escursioni

Sono tantissimi i trekking e altrettante sono le escursioni che si possono fare nella zona di Lauterbrunnen, ma senza ombra di dubbio le migliori sono:

Via Alpina : in totale sono 22 chilometri da poter affrontare in circa 9 ore. La stagione ideale va da giugno a settembre e per farla è necessario avere una buona condizione fisica;

: in totale sono 22 chilometri da poter affrontare in circa 9 ore. La stagione ideale va da giugno a settembre e per farla è necessario avere una buona condizione fisica; Escursione Lauterbrunnen – Stechelberg : 8 km e circa due ore di tempo che permettono di scoprire le magnifiche cascate della zona. La stagione consigliata è quella che va da aprile a novembre e si tratta di un percorso adatto a tutti;

: 8 km e circa due ore di tempo che permettono di scoprire le magnifiche cascate della zona. La stagione consigliata è quella che va da aprile a novembre e si tratta di un percorso adatto a tutti; Mountain View Trail: escursione panoramica di 5 km da affrontare in circa 2 ore. La preparazione fisica richiesta è media.

Attività per bambini

Anche i bambini hanno molto da divertirsi a Lauterbrunnen e a partire proprio dal villaggio stesso, poiché pare uscito direttamente da un libro di fiabe. Nella valle è possibile intraprendere anche numerose escursioni adatte ai più piccoli, e persino raggiungere zone ideate proprio per loro: un parco giochi d’acqua, un minigolf e molto altro ancora.

Nassfeld, l’Austria più affascinante

Anche l’Austria, senza ombra di dubbio, ha molto da offrire in fatto di montagne: può vantare alcune fra le più interessanti mete turistiche e livello europeo. Sono quindi veramente moltissime le destinazioni da scegliere, ma noi abbiamo optato per Nassfeld, affascinante cittadina (e non solo) della Carinzia.

Anche in questo caso, c’è moltissimo da fare in qualsiasi stagione dell’anno perché la neve è garantita del particolare microclima del territorio e dall’innevamento artificiale. Inoltre, ci sono ben 100 ore di sole in più rispetto al lato settentrionale delle Alpi.

Cosa fare in inverno

Sono 110 i km di piste sui cui poter sciare a Nassfeld, un vero e proprio paradiso nelle nevi in cui è possibile persino fare la gara di sci più lunga del mondo. Oltre a questo, in questa zona ci si può dedicare anche ad escursioni con le racchette di neve, sci di fondo, slittino, pattinate sul ghiaccio e molto altro ancora.

Fonte: Getty Images

Cosa fare in estate

Anche l’estate, a Nassfeld, è particolarmente speciale: qui si possono fare escursioni, andare in bici, arrampicate e giocare a golf, poiché quella in cui si trova è una regione piena di sfaccettature e quasi costantemente baciata dal sole.

Trekking ed escursioni

Le possibilità di trekking ed escursioni presso Nassfeld sono davvero numerose, ma tra le migliori non possiamo non segnalare:

La Via Lattea della Carinzia: è l’attrazione principale per gli escursionisti a lungo raggio della zona ed è da affrontare in più giorni;

è l’attrazione principale per gli escursionisti a lungo raggio della zona ed è da affrontare in più giorni; Escursione dell’alba sulla cima del Gartnerkofel : ci vogliono circa due ore per ammirare il sole che nascendo avvolgere le Alpi Carniche e le valli sottostanti, da ben 2.195 metri di altezza;

: ci vogliono circa due ore per ammirare il sole che nascendo avvolgere le Alpi Carniche e le valli sottostanti, da ben 2.195 metri di altezza; Slow Trail sul Pressegger See: lungo 4,4 km, il percorso attraversa la misteriosa palude Mirnock-Moor e pare quasi di poter toccare con un dito lago e montagne.

Attività per bambini

A Nassfeld c’è davvero l’imbarazzo della scelta: tutti i giorni i bambini possono fare qualcosa di diverso, sia d’estate che d’inverno e persino durante i giorni di pioggia. Sono tantissime, infatti, le escursioni adatte ai più piccoli, ma anche i luoghi creati appositamente per loro. Ne sono degli esempi i campi da gioco per l’avventura, il centro visitatori con rocce fossilifere antichissime e laghi e fiumi in cui fare rigeneranti bagni estivi.

Tignes, la Francia in cui sciare anche d’estate

La Francia si caratterizza per essere la culla di alcune delle più alte vette d’Europa, che a loro volta offrono territori da esplorare e panorami che entrano dritti nel cuore. Tra le tante destinazioni a disposizione, abbiamo scelto per voi Tignes, un comune ai piedi di un ghiacciaio che offre un immenso comprensorio di piste tra le Alpi innevate.

Non è di certo meno interessante la bella stagione, grazie a una natura incontaminata e i grandi spazi aperti che caratterizzano il Parco Nazionale della Vanoise.

Cosa fare in inverno

E quasi complesso riassumere cosa fare in inverno a Tignes, ma vi basti sapere che qua ci sono ben 300 km di piste per sci e snowboard, 20 km di skiroute e 84 impianti che trasportano gli sciatori. In più, da questa parti si possono fare anche escursioni con le ciaspole, con i cani da slitta, sci alpinismo e molto altro ancora.

Fonte: iStock

Cosa fare in estate

Come accennato, l’estate a Tignes è un sogno a occhi aperti: la presenza del ghiacciaio permette di sciare anche durante la bella stagione in alcune zone. In più, vi si può praticare un numero pressoché infinito di sport all’aria aperta, che vanno dalla mountain bike alle vie ferrate passando per il parapendio.

Trekking ed escursioni

Le Alpi che abbracciano Tignes sono un immenso parco giochi per gli amanti dell’escursionismo, poiché qui ci sono tantissimi sentieri diversi, da scegliere in base al proprio livello e alle condizioni fisiche individuali:

Anello del lago Rosière : escursione di circa 5 km da fare indossando racchette da neve e con una buona preparazione fisica;

: escursione di circa 5 km da fare indossando racchette da neve e con una buona preparazione fisica; Bramanette alpeggio : escursione in una foresta di pini e larici con una magnifica vista sul Parco Nazionale del Dent Parrachée e Vanoise. Da fare in primavera o estate, ha una lunghezza di circa 10 km;

: escursione in una foresta di pini e larici con una magnifica vista sul Parco Nazionale del Dent Parrachée e Vanoise. Da fare in primavera o estate, ha una lunghezza di circa 10 km; La torta al burro: di facile difficoltà, si può svolgere tra maggio e ottobre in più o meno un’ora di tempo.

Attività per bambini

Oltre a godere della natura, i bambini possono fare rafting sull’Isère, incontrare le marmotte con un’escursione sotto la supervisione di un istruttore alpino esperto e persino fare un corso da sci che ricorderanno per tutta la vita.

Bohinj, la Slovenia tra ripide montagne e acque color smeraldo

In Slovenia, quando si parla di montagne, pare che il tempo non sia passato mai: la natura è ancora intatta ed autentica e le Alpi locali nascondono aree naturali di grandissimo valore. La meta che abbiamo scelto è Bohinj, una valle paradisiaca abbracciata delle Alpi Giulie.

Bohinj è la culla dell’omino lago naturale di origine glaciale più grande della Slovenia, ma anche di un comprensorio sciistico davvero interessante.

Cosa fare in inverno

Nella zona di Bohinj è possibile divertirsi con un comprensorio sciistico in cui, per lo sci e lo snowboard, sono disponibili 22 km di piste. In totale ci sono pure 9 impianti per il trasporto degli sciatori. Ma non è finita qui, perché da queste parti si può fare sci da fondo e approfittare di una divertente pista di pattinaggio coperta.

Cosa fare in estate

Senza ombra di dubbio è obbligatorio fare un salto all’affascinantissimo Lago di Bohinj, le cui acque, in estate, arrivano a una temperatura di 23°C, perfetta per fare piacevoli bagni per rigenerarsi dalla calura del periodo. Il lago può offrire molto divertimento anche agli amanti della pesca, poiché vi nuotano molti pesci tra cui la rinomata trota di Bohinj.

Fonte: iStock

Trekking ed escursioni

La natura in questa zona regala davvero panorami sorprendenti, da ammirare facendo escursioni a piedi oppure in bicicletta. Tra i migliori sentieri segnaliamo:

Giro del Lago di Bohinj: percorso facile ad anello di circa 12 km;

percorso facile ad anello di circa 12 km; Percorso Savica Waterfall: anche questo è un itinerario ad anello abbastanza facile e lungo poco più di un km;

anche questo è un itinerario ad anello abbastanza facile e lungo poco più di un km; Mostnica Gorge: percorso di circa 12 km con un dislivello di più o meno 300 metri.

Attività per bambini

Per i più piccoli Bohinj è una sorta di paradiso in terra, soprattutto grazie alla presenza del lago in cui fare tantissimi bagni durante la bella stagione. In più, qua ci si può dedicare anche a un’indimenticabile gita in barca e a una serie di escursioni adatte pure alle famiglie con bambini.

Trysil, il top della montagna in Norvegia

Infine la Norvegia, Paese perfetto per coloro che amano praticare l’escursionismo ma anche sciare: le montagne norvegesi si innalzano maestose sopra i fiordi e nel Paese vi sono più di 300 cime montuose che superano i 2.000 metri d’altezza. Tra le varie destinazioni abbiamo scelto Trysil, affascinante comune della contea di Innlandet.

In questa località c’è il più grande comprensorio sciistico della Norvegia e, al contempo, è una zona che si presta per fare tantissime attività all’aria aperta adatte a tutta la famiglia.

Cosa fare in inverno

Trysil è quasi il massimo che si possa chiedere durante la stagione fredda, perché qui ci sono ben 31 impianti di risalita e 68 piste su tre lati del monte Trysilfjellet. In totale, quindi, Trysil vanta 78 km di piste ben curate, più circa 100 km di piste da fondo battute nei suoi dintorni.

Fonte: iStock

Cosa fare in estate

La località di Trysil si rivela una meta ottimale per chi desidera essere attivo. Da queste parti, infatti, è possibile andare in bicicletta ma anche praticare attività come la raccolta di bacche, il ciclismo in montagna, ed escursioni in mezzo a una natura che lascia senza fiato.

Trekking ed escursioni

È inutile nasconderlo: Trysil è una meta fantastica per gli amanti della natura e dell’avventura, che qui riescono a scorgere panorami emozionanti intraprendendo una serie di sentieri che sono uno più bello dell’altro:

Finnskogleden : escursione di più giorni (210 km), adatta ai più esperti che possono accamparsi e riposare in vari luoghi;

: escursione di più giorni (210 km), adatta ai più esperti che possono accamparsi e riposare in vari luoghi; Loop Hike around Bjønnåsen Hyttegrend: di facile esecuzione, è di circa 6 km e richiede una media di 1 ora 50 minuti per essere completato;

di facile esecuzione, è di circa 6 km e richiede una media di 1 ora 50 minuti per essere completato; Hike to Grønsætra: 5 km piuttosto facili ed ottimi per sci di fondo, trekking e mountain bike.

Attività per bambini

La prima cosa da sapere è che a Trysil ci sono diverse aree per bambini sia al Turistsenteret che all’Høyfjellssenteret, dove si svolgono la maggior parte delle attività con il pupazzo di neve mascotte della zona. In più, sono presenti per i più piccoli anche noleggi sci e scuole di sci. Non mancano sentieri in mezzo alla natura adatti a loro e parchi avventura che rendono il viaggio ancor più divertente.