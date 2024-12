Le destinazioni più desiderate del mondo del 2025

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock I Sassi di Matera al tramonto

Cosa rende un luogo davvero speciale agli occhi dei viaggiatori? Al di là di statistiche e classifiche varie stilate da esperti del settore, alla fine sono le opinioni dirette di chi ama esplorare il mondo a trasmettere il vero valore di una destinazione e, di conseguenza, a sancirne il grado di “desiderabilità”. Ed è proprio questo l’obiettivo dei Wanderlust Reader Travel Awards, indetti dal più diffuso magazine di viaggi britannico, che ogni anno raccolgono il parere di migliaia di viaggiatori per premiare le mete più ambite, sulle quali puntare per programmare i viaggi del prossimo anno.

Per questa ventitreesima edizione, oltre 3 milioni di voti espressi da 168.000 globetrotter appassionati hanno decretato i vincitori in ben 22 categorie, spaziando dalle città più desiderate d’Europa ai Paesi che ogni viaggiatore sogna di visitare almeno una volta nella vita.

Le mete vincitrici non sono solo una celebrazione delle località più amate, ma anche un invito a scoprire il mondo in modo autentico e consapevole, e in alcuni casi rappresentano anche tendenze emergenti e nuovi modi di viaggiare. Tra cultura, natura e autenticità, ecco le destinazioni che si sono aggiudicate i titoli più prestigiosi, da cui lasciarsi ispirare per i viaggi del 2025.

Il Paese più desiderato d’Europa: Italia

Non sorprende che sia proprio l’Italia a meritarsi il titolo di “Paese più desiderato d’Europa”. Con le sue meraviglie storiche, paesaggi sensazionali e una cucina celebrata in tutto il mondo, il Bel Paese continua a conquistare i cuori dei viaggiatori.

Sebbene località iconiche come Firenze, Venezia e la Costiera Amalfitana attraggano milioni di turisti ogni anno, sono i luoghi meno conosciuti a regalare esperienze autentiche. Città come Bologna, famosa per la sua antica università e la pasta fatta in casa, e Trieste, con il suo fascino austro-ungarico, raccontano una storia diversa dell’Italia.

Senza dimenticare che anche il Sud offre un fascino unico: i trulli della Puglia, i Sassi di Matera in Basilicata e i panorami incontaminati della selvaggia Calabria invitano a esplorare una bellezza lontana dalle folle. Per chi cerca tranquillità, l’Umbria è un gioiello nascosto che non ha nulla da invidiare alla celebre Toscana, mentre il Nord incanta con i suoi vigneti, laghi alpini e le maestose Dolomiti.

Seguono: Croazia, Francia, Spagna, Grecia, Germania, Turchia, Austria, Islanda, Portogallo.

Il Paese più desiderato del mondo: Australia

Anche per il 2025, l’Australia si conferma la meta più ambita a livello globale, conquistando questo prestigioso titolo per la terza volta in quattro anni tra i lettori del magazine Wanderlust. Tra le ragioni del suo successo c’è la crescente attenzione verso esperienze culturali autentiche, spesso legate alle tradizioni aborigene e delle isole dello Stretto di Torres.

Tour e attività che esplorano le radici indigene di città iconiche come Sydney, o che portano i visitatori nel deserto rosso del Northern Territory, stanno riscrivendo il modo di vivere questa terra antica. Non mancano le avventure naturalistiche: dalla barriera corallina di Ningaloo Reef agli incontri ravvicinati con la fauna locale a Kangaroo Island e in Tasmania, ogni angolo dell’Australia promette emozioni indimenticabili.

Seguono: Canada, Giappone, USA, Nuova Zelanda, Costa Rica, Sudafrica, Brasile, Corea del Sud, Perù.

La città più desiderata del mondo: Tokyo

Dopo aver conquistato l’argento e il bronzo negli anni passati, Tokyo ottiene finalmente il riconoscimento come “Città più desiderata al mondo”. Questa metropoli affascinante è un mix perfetto di passato e futuro: templi antichi si affiancano a grattacieli ultramoderni, e ristoranti stellati convivono con ramen bar nascosti.

Le attrazioni classiche, come il tempio Sensō-ji o i musei di Ueno Park, continuano a incantare, ma Tokyo non smette mai di evolversi. Il quartiere rigenerato di Azabudai Hills è una promessa di nuove esperienze culturali con l’apertura di nuovi musei e gallerie d’arte, mentre le zone tranquille di Shimokitazawa e Yanaka svelano scorci di una Tokyo più tradizionale. E per chi cerca un rifugio verde, il giardino Rikugien offre una pausa dal caos urbano.

Seguono: Singapore, Rio de Janeiro, Sydney, Cape Town, Vancouver, Buenos Aires, New Orleans, Hong Kong, Chicago.

La città più desiderata d’Europa: Madrid

Tra le città europee, il titolo di “più desiderata” va a Madrid, che scalza la precedente vincitrice, Siviglia. Merito, forse, della recente apertura della Galleria delle Collezioni Reali, un capolavoro museale atteso per oltre 25 anni.

Madrid è un concentrato di cultura, con istituzioni iconiche come il Prado e il Reina Sofia, ma è anche una città vibrante, dove quartieri come Malasaña e Chueca brillano per creatività. Il parco del Retiro, poi, offre un angolo di pace nel cuore della città, mentre il vivace barrio La Latina regala esperienze gastronomiche indimenticabili.

Seguono: Istanbul, Dubrovnik, Bordeaux, Lisbona, Siviglia, Tbilisi, Tallinn, Vienna, Copenaghen.