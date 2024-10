Fonte: iStock Cattedrale di St. Patrick a Dublino

Dublino è una capitale di piccole dimensioni, ma con davvero tanto da offrire. Visitabile a piedi, è la destinazione perfetta per chi desidera immergersi nella cultura irlandese dove il passato incontra il presente creando scenari sempre nuovi e interessanti, soprattutto dal punto di vista gastronomico. Le cose da fare e da vedere sono diverse, dal Trinity College alla Guinness Storehouse, il museo dedicato alla birra scura più amata nel mondo. Se state pianificando un viaggio verso questa città, starete sicuramente cercando diverse informazioni, tra le quali come arrivare all’aeroporto di Dublino.

L’aeroporto, a differenza di altre grandi città europee, è uno solo quindi sarà impossibile confondersi, soprattutto perché i trasporti pubblici avranno una sola destinazione! Situato a circa 10 chilometri da Dublino, è collegato con l’Italia grazie a due compagnie: Aer Lingus e Ryanair. Taxi, autobus, treni e quant’altro collegano le principali città irlandesi con l’aeroporto.

Di seguito tutte le informazioni da sapere per arrivarci con facilità e senza preoccupazioni.

Come raggiungere l’aeroporto di Dublino

Per raggiungere l’aeroporto di Dublino avete diverse opzioni, da quelle più economiche a quelle più veloci. Vediamole insieme nel dettaglio.

In bus

Il modo più economico per arrivare all’aeroporto è sicuramente il Dublin Express, il bus che può essere preso da diversi punti della città perché le linee (Route 782 e Route 784) comprendono ben 15 fermate comprese Temple Bar, Trinity College, O’Connell Street e Heuston Station. Si tratta di una soluzione a basso costo, ma comoda perché dotata di tanti servizi come il wifi gratuito, i punti di ricarica USB e i bagni. La durata del viaggio è di 20-30 minuti in base al traffico; il bus parte ogni 30 minuti a partire dalle 4:00 del mattino e il prezzo del biglietto è 10 euro andata e ritorno.

Più economici rispetto ai bus express sono i classici mezzi pubblici. Il biglietto, infatti, costa solo 2.60 euro, ma la durata del viaggio risulterà un po’ più lunga. Le linee da prendere sono la linea 16 (fermata 7347 dell’aeroporto) o la linea 41 (fermata 7348 dell’aeroporto), entrambe operate da Dublin Bus. Questi autobus partono con una frequenza di 15 minuti.

Fonte: iStock

In taxi

Se avete molti bagagli o se il meteo d’Irlanda non è stato troppo clemente e la pioggia rende difficile i vostri spostamenti, potete sempre optare per i taxi. Seppur si tratti di una soluzione poco economica, vi permetterà di raggiungere facilmente e velocemente (in base al traffico, ovviamente) l’aeroporto. Il taxi vi lascerà al terminal di riferimento a una tariffa che si aggira intorno ai 25/30 euro. Ricordatevi di chiedere sempre in anticipo il costo del viaggio per non avere sorprese.

In auto

Se viaggiate con la vostra auto, raggiungere l’aeroporto di Dublino è ancora più semplice grazie alla presenza delle autostrade M1 e M50 situate proprio nelle immediate vicinanze del grande aeroporto. Inoltre, sui cartelli stradali ci sono le indicazioni in inglese su quale uscita imboccare e come proseguire per raggiungere l’ambita destinazione. Qualora si utilizzi l’auto per arrivare all’aeroporto per un breve lasso di tempo, si consiglia di utilizzare gli appositi parcheggi vicino al terminale aeroportuale. Questo perché la polizia stradale irlandese è molto pignola e potrebbe multare il veicolo.

A Dublino, e in altre città dell’Irlanda, ci sono uffici di alcune aziende di noleggio delle automobili. Se non viaggiate con la vostra macchina, ma desiderate scoprire il territorio con un fantastico on the road, potete prendere in considerazione l’idea di affittarne una. In tal caso le indicazioni stradali sarebbero comunque le stesse: basta orientarsi sulle autostrade M1 e M50.

Ricordatevi che percorrendo la M50 dovrete attraversare il Dublin Port Tunnel, un tunnel realizzato per allontanare i mezzi pesanti dal centro della città e snellire il traffico. L’accesso al tunnel per le auto private è a pagamento e il costo varia dai 3 ai 10 euro in base alla fascia oraria. Se volete evitare il pagamento del pedaggio, dovrete necessariamente passare dal centro con la strada N1.

Fonte: iStock

In aereo o in bus da altre città irlandesi

Se state viaggiando alla scoperta dell’Irlanda e non avete un’auto a disposizione, il modo ideale per raggiungere l’aeroporto di Dublino senza perdere troppo tempo è l’aereo. L’aeroporto di Dublino, infatti, è ben collegato con i principali aeroporti d’Irlanda e del Regno Unito. Atterrando in una qualsiasi città delle due isole britanniche, ci vorrà davvero poco per raggiungere l’aeroporto della capitale.

Infine ci sono anche i bus con partenza dalle altre città principali. Da Belfast potete usufruire della linea Aircoach e Bus Eireann; da Cork potete optare sempre per la linea Aircoach o per i bus GoBus; da Galway, infine, potrete usufruire sempre di GoBus oppure delle linee coperte da Citylink.

Essendo Dublino la capitale non importa il mezzo, troverete sempre la soluzione più adatta a voi in termini di tempo e budget per arrivare all’aeroporto tranquillamente e senza troppi problemi. Ricordiamo che, per molte tratte, i biglietti possono essere anche acquistati online dai siti ufficiali delle singole compagnie.