Quanti e quali aeroporti ci sono a Londra: tutti i dettagli

Fonte: iStock Aereo in fase di imbarco all'aeroporto di Londra Stansted

Londra è una delle città più dinamiche e cosmopolite del mondo, in grado di attirare turisti e lavoratori da tutto il mondo. La capitale inglese, grazie all’elevato numero di cittadini e visitatori che la popolano ogni anno, è fornita da un discreto numero di aeroporti.

Alcuni dicono quattro, altri cinque e secondo le compagnie aeree, soprattutto quelle low cost, sono anche di più. Se si contano, infatti, quelli che si portano dietro il prefisso “London” allora il numero di aeroporti della capitale britannica sale a ben nove. Fra questi si trovano anche l’aeroporto di Londra Ashford, distante dalla città, ma che di fatto riporta la dicitura aeroporto di Londra, il piccolo aeroporto di Oxford ed il piccolo e vicino al centro cittadino Biggin-Hill.

Ecco nel dettaglio quali sono gli aeroporti della capitale britannica.

Aeroporto di Londra Heathrow (LHR)

L’aeroporto di Heathrow è il principale aeroporto londinese e tra gli scali più traffico del mondo. Si trova a circa 31 chilometri a ovest di Londra ed è ben collegato dai servizi di trasporto pubblico, ovvero la linea ferroviaria Heathrow Express, ma anche autobus, taxi e ben tre stazioni della metropolitana, linea Piccadilly.

L’aeroporto di Londra Heathrow, per traffico, è risultato per diversi anni avere il maggior numero di passeggeri annuali, per oltre ventidue milioni di passeggeri. È anche l’hub principale della compagnia di bandiera britannica British Airways e vede operare diverse compagnie internazionali.

Grazie ad i suoi servizi e collegamenti, questo aeroporto è il punto di partenza ideale per destinazioni esotiche nel mondo.

Aeroporto di Londra Gatwick (LGW)

Il secondo aeroporto più importante di Londra è l’aeroporto di Londra Gatwick. Si trova a sud della capitale ed è ben servito, in termini di trasporti, dai treni della linea Gatwick Express, e autobus e servizi di navetta.

L’aeroporto di Gatwick è molto popolare per i viaggiatori che preferiscono le compagnie low cost, in quanto qui operano compagnie come Wizz Air Malta, Wizz Air e EasyJet, è che decidono di visitare la città di Londra anche in un weekend. È ben collegato con il resto d’Europa e rappresenta una valida e più accessibile alternativa all’aeroporto di Londra Heathrow.

Aeroporto di Londra Stansted (STN)

Quello che si può considerare come il terzo aeroporto più importante di Londra è l’aeroporto di Stansted, situato a nord della capitale britannica e principale hub della compagnia low cost RyanAir, e anche grazie a questo è uno degli aeroporti più trafficati d’Europa.

Quest’aeroporto ha un’importanza storica rilevante per la città di Londra, ma non solo. Infatti, costruito nel 1942, venne utilizzato come base aere per i bombardieri durante la Seconda Guerra Mondiale.

I collegamenti con la città sono assicurati dai mezzi pubblici, come autobus e taxi, e dai treni Stansted Express.

Aeroporto di Londra Luton (LTN)

Anche questo, come il precedente, è fra gli aeroporti di Londra più apprezzati dai viaggiatori low cost di tutta Europa. All’aeroporto di Londra Luton, infatti, fanno scalo principalmente le compagnie aeree che consentono a giovani e famiglie di visitare la capitale britannica spendendo somme più contenute, come, ad esempio, EasyJet, compagnia che dall’Italia permette di raggiungere Londra ed altre splendide città nel continente europeo.

Aeroporto di Londra-City (LCY)

Questo aeroporto venne ideato negli anni Ottanta ed inaugurato dalla Regina Elisabetta nel recente 1987. Molto più piccolo e meno trafficato rispetto agli altri, l’aeroporto di Londra-City è facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria Docklands Light Railway o utilizzando l’autobus e le linee 473 e 474.

Si tratta anche del maggior aeroporto al mondo ad essere controllato da una torre di controllo remota. I controllori dei voli, infatti, si trovano in un villaggio nei pressi di Southampton, ed utilizzano telecamere e sensori per il controllo del traffico in questo aeroporto londinese.

Aeroporto di Londra Southend (SEN)

L’aeroporto di Southend si trova ad est della città di Londra, a circa 65 chilometri di distanza, precisamente nella contea dell’Essex. Questo aeroporto, fino agli anni Settanta, era uno fra i più trafficati dell’intero Regno Unito, ma col tempo venne sorpassato dall’aeroporto di Stansted.

Questo aeroporto è la destinazione di quattro tratte della compagnia EasyJet, principalmente da Spagna e Portogallo.

Aeroporto di Londra-Oxford (OXF)

Questo aeroporto di Londra, noto anche con il nome di Oxford Airport, è un piccolo scalo britannico della contea dell’Oxfordshire, raggiungibile con i mezzi in poco più di due ore dal centro della capitale.

È l’unico aeroporto commerciale fra Londra e la città di Birmingham ed offre collegamenti stagionali per l’isola di Jersey, piccola isola vicina alla costa francese della Normandia.

Aeroporto di Londra-Biggin Hill (BQH)

L’aeroporto di Londra Biggin Hill era in passato conosciuto come la base della famosa RAF, ovvero la Royal Air Force, la difesa aerea militare inglese ed ha avuto particolare importanza proprio durante la Seconda Guerra Mondiale, rappresentando una delle maggiori basi per i caccia alla difesa di Londra.

Oggi questo piccolo aeroporto, situato a pochi chilometri dal centro della capitale britannica, viene utilizzato in parte per i voli militari ed in parte è destinato ad i voli per trasporti di passeggeri, gestendo sia voli privati che grandi business jet.

Aeroporto di Londra Ashford (LYX)

Infine l’aeroporto di Londra Ashford, considerato della città di Londra ma situato ad una distanza di 122 chilometri dalla capitale. Conosciuto anche come Lydd Airport, questo aeroporto viene utilizzato sia per voli con passeggeri, sia come centro di addestramento di piloti ed è collegato con i maggiori aeroporti londinesi, ma anche francesi come l’aeroporto di Carcassonne, famosa per la sua cittadella medievale del diciannovesimo secolo, e Parigi-Le Bourget.

La città di Londra e la sua vasta area metropolitana, come visto, è servita da un’ampia gamma di aeroporti, dai più grandi e trafficati ai più piccoli, ma dalla rilevanza storica importante. Raggiungere Londra, considerando questi aeroporti, è molto semplice, soprattutto dalle principali città europee e la gesta dell’aeroporto giusto dipende da diversi fattori, come la destinazione finale, il budget a disposizione, ma anche le preferenze personali in termini di trasporto e servizi desiderati.

Una cosa è certa: visitare Londra, alla scoperta delle sue meraviglie, è e sarà sicuramente un’esperienza indimenticabile.