Sembra un fotomontaggio, ma questo fiume verde esiste davvero

Tre fotografie – che trovate all’interno dell’articolo – ci mostrano qualcosa di mai visto prima. Guardarle ci restituisce la sensazione di trovarci davanti al sapiente lavoro di esperto di fotomontaggi che ha scelto il grande fiume Jin Jiang come soggetto, colorandolo di verde. E se invece il fiume fosse stato colorato di proposito con delle sostanze chimiche? Del resto non sarebbe la prima volta che accade qualcosa di simile, basti pensare a tutti quei monumenti storici, culturali e naturali, che si tingono di smeraldo durante le celebrazioni di San Patrizio.

La verità è che per quanto plausibili, nessuna delle due opzioni è veritiera. Il fiume Jin Jiang, che attraversa la città cinese di Quanzhou, si è colorato di verde per mano di Madre Natura. Complici di questo spettacolo surreale sono i giacinti d’acqua, piante acquatiche e galleggianti che in questo periodo sono in fiore.

Il risultato, come si può vedere, è un panorama inedito e fantastico che esula dalla visione razionale delle cose. Il verde cangiante ha preso il sopravvento e la città di Quanzhou, in provincia di Fujian, è diventata una cartolina.

Tutto merito dei giacinti d’acqua, piante acquatiche che crescono sulla superficie di fiumi, canali e laghi delle regioni tropicali. Questi esemplari, infatti, sono originari del Rio delle Amazzoni, ma sono stati importati in Cina secoli fa come fiori ornamentali. E sono loro, oggi, a coprire completamente alcuni tratti del fiume che attraversa la città.

La grande capacità dei giacinti d’acqua di adattarsi a ogni clima, ha fatto sì che le piante sono riuscite a crescere velocemente a diffondersi lungo il corso d’acqua. I giacinti d’acqua si sono replicati molto velocemente e ora, che sono in fiore, hanno letteralmente invaso il fiume Jin Jiang.

Probabilmente però, la città sarà costretta a intervenire, dato che le piante possono creare problemi alla navigazione e anche all’ecosistema del corso d’acqua. Intanto però i cittadini possono godere di un panorama davvero unico, percorrendo le strade della città che si snodano su questa grande e suggestiva distesa dal colore verde brillante.