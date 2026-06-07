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Ufficio Stampa Il kit cortesia della Premium Economy di Emirates

Quando si viaggia, è sempre bello tornare a casa con un piccolo souvenir: c’è chi colleziona calamite da frigo, chi riempie i cassetti di portachiavi e chi conserva biglietti e cartoline. Per i viaggiatori più frequenti però, esiste un ricordo molto particolare che arriva direttamente dal sedile dell’aereo, l’amenity kit. Nati come semplici kit di cortesia per rendere più confortevoli i voli di lungo raggio, negli anni si sono trasformati in veri e propri oggetti da collezione, anche grazie alle collaborazioni tra le compagnie aeree e marchi di cosmetica di lusso. Di seguito alcune delle amenities di bordo più desiderate del momento!

All Nippon Airways

A partire da aprile 2026 All Nippon Airways ha rinnovato completamente i propri amenity kit per la First e la Business Class sui voli internazionali, collaborando con eccellenze italiane come il brand di pelletteria FRANZI e il marchio di fragranze CULTI MILANO. Le nuove pochette sono realizzate con materiali sostenibili e progettate per essere riutilizzate anche dopo il viaggio, mentre il contenuto varia a seconda della classe di servizio. In First Class trovano spazio prodotti skincare del marchio giapponese di lusso DECORTÉ, mentre i passeggeri in Business Class ricevono articoli firmati CULTI MILANO.

Inoltre, l’iniziativa rappresenta un importante passo avanti sul fronte della sostenibilità, grazie alla riduzione degli imballaggi in plastica e all’introduzione di accessori riutilizzabili come borse ecologiche, mascherine per gli occhi e adattatori da viaggio.

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American Airlines

Per celebrare il proprio centenario, American Airlines ha lanciato una collezione esclusiva di amenity kit in edizione limitata che trasforma un semplice accessorio di bordo in uno strumento di storytelling. Denominati Astrojet™, Silverbird™ e Forward, i nuovi kit raccontano tre epoche fondamentali della storia della compagnia, attraverso design e dettagli ispirati ai diversi periodi dell’aviazione americana. Oltre al valore simbolico, i kit offrono una selezione di prodotti premium pensati per il comfort dei passeggeri, tra cui mascherine per gli occhi, spazzolini in bambù, prodotti Joanna Vargas per la cura della pelle e accessori esclusivi dedicati al centenario.

L’esperienza viene ulteriormente arricchita da pigiami in edizione limitata e nuove pantofole chiuse progettate sulla base dei feedback dei clienti. In questo caso, l’amenity kit diventa un vero e proprio oggetto da collezione.

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Turkish Airlines

Grazie alla collaborazione con la maison francese Lanvin, Turkish Airlines punta sul connubio tra moda e sostenibilità. La nuova collezione di amenity kit per la Business Class è composta da cinque differenti modelli ispirati alle creazioni più iconiche del marchio. Le pochette, disponibili in diverse tonalità eleganti, sono state progettate per essere riutilizzate e trasformarsi in veri accessori da viaggio. Al loro interno trovano spazio prodotti cosmetici Lanvin in edizione limitata, tra cui balsamo labbra e lozione per mani e corpo arricchiti con ingredienti naturali come burro di karité, olio di oliva e olio di cocco.

Tutti i prodotti dei kit sono stati progettati all’insegna della sostenibilità, riflettendo l’impegno della compagnia per il comfort di viaggio in linea con il principio “zero rifiuti”.

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Condor

Parlando di sostenibilità, non si può non citare la proposta di Condor, che si distingue per originalità e praticità. Invece della classica pochette, la compagnia tedesca ha sviluppato una collezione composta da quattro diversi travel organizer, ispirati alle iconiche strisce che caratterizzano il nuovo brand design della compagnia. Ogni organizer è pensato per uno specifico utilizzo: dal trasporto di accessori sportivi alla gestione di costumi bagnati, documenti di viaggio o indumenti da lavare. Inoltre, i prodotti per il comfort vengono distribuiti separatamente in confezioni di cartone riciclabile, consentendo ai passeggeri di scegliere se riceverli o meno. Gli articoli inclusi comprendono spazzolino in bambù, crema idratante, balsamo labbra, mascherina per dormire e calze realizzate con materiali riciclati.

Finnair

Per Finnair l’amenity kit rappresenta un’estensione dell’identità finlandese della compagnia. I kit comfort, disponibili nelle cabine Business e Premium Economy sui voli a lungo raggio, sono stati sviluppati in collaborazione con il celebre marchio di design Marimekko e si distinguono per le iconiche fantasie che caratterizzano il brand. Realizzati prevalentemente con materiali riciclati, includono mascherina per gli occhi, tappi per le orecchie e kit dentale con spazzolino in bambù.

Nella Business Class i passeggeri possono inoltre richiedere ulteriori accessori come calze, kit da barba e pettini. L’attenzione alla sostenibilità prosegue anche nei prodotti presenti nelle toilette di bordo, dove vengono utilizzati cosmetici vegani e di origine vegetale realizzati in Finlandia. Una scelta che riflette perfettamente i valori di design essenziale, qualità e rispetto per l’ambiente tipici del Paese nordico.

Emirates Airlines

Negli ultimi anni Emirates ha investito in modo significativo nella sostenibilità delle proprie amenities. Infatti, la compagnia ha sviluppato un innovativo programma di riciclo a ciclo chiuso che ha permesso di recuperare oltre 88.000 chilogrammi di plastica proveniente dagli articoli utilizzati a bordo, trasformandola in nuovi prodotti destinati ai voli successivi.

Anche i kit di cortesia riflettono questo approccio: nelle cabine First e Business Class le pochette sono realizzate con tessuti contenenti materiali riciclati, mentre numerosi accessori sono stati riprogettati utilizzando componenti recuperati. In Premium Economy ed Economy Class, invece, Emirates ha scelto di collaborare con l’organizzazione United for Wildlife, creando pochette riutilizzabili dedicate alla tutela delle specie a rischio. Realizzate con materiali innovativi di origine biologica, comprese alternative derivate dal cactus, queste amenities dimostrano come anche un piccolo oggetto distribuito a bordo possa contribuire a diffondere un messaggio di responsabilità ambientale.

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Thai Airways

Anche Thai Airways punta sul valore culturale degli amenity kit grazie alla rinnovata collaborazione con Jim Thompson, storico marchio simbolo della seta thailandese. La nuova linea comprende ben 14 differenti design ispirati alla natura, all’arte e alle tradizioni del Paese, con stampe esclusive come House on the Klong, Orchids Bunch, Elephant Legacy e Stamp Siam.

Le pochette saranno distribuite ai passeggeri della Royal Silk Class sui voli internazionali superiori alle tre ore e mezza, offrendo un’esperienza che va ben oltre il semplice comfort di viaggio. La grande novità è rappresentata dall’introduzione del Comfort Wear, disponibile per la prima volta nella storia della collaborazione: infatti, i passeggeri Royal Silk Class sulle rotte europee riceveranno un elegante completo a maniche lunghe decorato con l’iconico motivo Origami Elephant firmato Jim Thompson.