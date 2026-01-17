Un mese di festa, carri monumentali e riti antichi: il Carnevale di Putignano 2026 racconta il presente con satira e meraviglia

iStock Colorata sfilata al Carnevale di Putignano, Puglia

Con la sua 632ª edizione, il Carnevale di Putignano si conferma uno degli eventi culturali più antichi d’Europa e, senza dubbio, il Carnevale più lungo d’Italia: un rito collettivo che attraversa i secoli e che, anche nel 2026, torna a trasformare la cittadina pugliese in un laboratorio di satira, creatività e partecipazione popolare.

Il tema scelto per il 2026 è “Il Paradosso”, una chiave di lettura potente e attuale: un invito a guardare le contraddizioni del nostro tempo con la lente dell’ironia carnevalesca, a rovesciare i significati, a giocare con ciò che appare vero e con ciò che, in fondo, lo è solo in superficie. Tecnologia, politica e società diventano materia viva per i grandi carri allegorici, che interpretano il presente con l’antica libertà del Carnevale, dove tutto può essere capovolto.

Il Carnevale di Putignano 2026 si svolge dal 17 gennaio al 17 febbraio, per un intero mese di eventi, appuntamenti e tradizioni che scandiscono il tempo in modo rituale, un percorso che accompagna l’inverno verso la sua fine e culmina nel Martedì Grasso con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Eventi del Carnevale di Putignano 2026

Durante il lungo periodo di festa, Putignano si trasforma in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, con oltre 100 appuntamenti tra sfilate, riti identitari, musica dal vivo, spettacoli, teatro e tradizioni popolari.

Riti popolari

Il calendario si apre sabato 17 gennaio con la festa di Sant’Antonio, il giorno della benedizione degli animali, ma anche quello in cui viene ufficialmente svelato il programma del Carnevale, dando il via alle celebrazioni.

I celebri Giovedì del Carnevale tornano poi a scandire le settimane con il loro carico di satira e ironia. Il 22 gennaio è il Giovedì delle vedove e dei vedovi, seguito il 29 gennaio dal Giovedì dei pazzi. Il 5 febbraio è dedicato alle donne sposate, mentre il 12 febbraio va in scena il provocatorio Giovedì dei cornuti. In queste giornate, le strade del centro storico si animano di musica popolare, tarantella, pizzica e tamburelli, trasformandosi in uno spazio di festa collettiva dove la tradizione si rinnova ogni anno.

Sfilate dei carri allegorici

Il cuore spettacolare del Carnevale di Putignano resta la sfilata dei grandi carri allegorici in cartapesta, autentici capolavori di ingegneria e arte effimera.

Le uscite ufficiali sono previste per domenica 1 febbraio alle ore 15:00, sabato 7 febbraio alle ore 19:00, domenica 15 febbraio alle ore 11:00 e martedì 17 febbraio, giorno del Martedì Grasso, alle ore 19:00.

iStock

Concerti

Durante le giornate di sfilata, la festa continua in musica con la presenza di artisti di rilievo nazionale e internazionale: il 1 febbraio salirà sul palco Nina Zilli, mentre il 7 febbraio sarà la volta di BigMama e Madman.

Il 15 febbraio toccherà al Canzoniere Grecanico Salentino, una delle realtà più rappresentative della musica popolare pugliese. Accanto ai concerti, non mancano DJ set e serate musicali fino a notte fonda.

Quanto costano e come acquistare i biglietti

I biglietti per il Carnevale di Putignano 2026 possono essere acquistati online sul sito ufficiale oppure presso l’Infopoint di via Matteotti 6, nel centro di Putignano.

Il biglietto giornaliero parte da 16 euro, mentre l’abbonamento per tutte e quattro le sfilate ha un costo di 30 euro. L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 10 anni.

Per gli eventi ospitati a teatro è richiesta la prenotazione gratuita online, necessaria per garantire l’accesso agli spettacoli.

Come raggiungere il Carnevale di Putignano

Putignano è facilmente raggiungibile in auto e con i mezzi pubblici. Da Bari si arriva in circa 40 minuti percorrendo la SS16 in direzione Taranto e uscendo verso Putignano lungo la SP58. Da Brindisi il viaggio dura circa un’ora, passando dall’autostrada A14 con uscita Gioia del Colle e seguendo poi le indicazioni. Da Taranto si può arrivare in circa 50 minuti percorrendo la SS7 o l’A14 in direzione Bari e uscendo a Putignano.

La città è servita anche dalla linea ferroviaria Bari–Taranto delle Ferrovie del Sud Est: la stazione dista circa 15 minuti a piedi dal centro storico ed è collegata anche da taxi e autobus.