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iStock Godersi un calice di champagne a bordo di un aereo in First Class

Bisogna ammetterlo, i voli low cost hanno cambiato per sempre il modo di viaggiare, permettendo a milioni di persone di raggiungere destinazioni che fino a pochi anni fa sembravano fuori portata. Ma esiste un universo parallelo a questo, fatto di suite private, servizi personalizzati e comfort che ricordano un hotel a cinque stelle più che un aereo. Nelle First Class di alcune compagnie, il viaggio non è un semplice mezzo per arrivare a destinazione, ma parte integrante dell’esperienza. Ecco alcuni dei servizi più incredibili che si possono trovare a bordo!

Docce termali a 10.000 metri di quota

Tra i servizi più iconici di Emirates Airlines ci sono sicuramente le Shower Spa, disponibili esclusivamente per i passeggeri di First Class sugli Airbus A380. Si tratta di vere e proprie docce termali volanti, complete di prodotti di lusso e asciugamani dedicati. Il servizio va prenotato e ogni passeggero ha a disposizione 25 minuti all’interno del bagno, di cui 5 minuti di acqua corrente. Un dettaglio simpatico riguarda un cartello presente all’interno della cabina, che indica la capienza massima della doccia: due persone. Un piccolo particolare che ha fatto sorridere molti viaggiatori sui social!

Emirates Media Centre

Il maggiordomo di bordo

Se pensavate che il massimo del lusso fosse avere un assistente dedicato in hotel, Etihad Airways è pronta a farvi cambiare idea. A bordo degli Airbus A380 della compagnia si trova The Residence, una suite esclusiva composta da soggiorno, camera da letto e bagno privato. Gli ospiti hanno a disposizione un Flying Butler, ossia un vero maggiordomo personale formato presso la prestigiosa Savoy Butler Academy di Londra. Il suo compito? Soddisfare ogni esigenza del passeggero durante il volo. Curiosamente, il primo Flying Butler della compagnia era italiano! Non sorprende dunque che Etihad sia spesso associata ad alcune delle esperienze di volo più costose e lussuose al mondo.

Finestrini virtuali

Quando si dice che Emirates pensa a tutto, non è un’esagerazione. Infatti, le suite centrali della First Class del Boeing 777-300ER presentano un piccolo inconveniente: non hanno accesso diretto ai finestrini. Per evitare dunque che i passeggeri perdano il panorama, la compagnia ha sviluppato una tecnologia innovativa basata su telecamere esterne in fibra ottica che riprendono ciò che accade fuori dall’aereo e lo proiettano su schermi ad altissima definizione. Il risultato è così realistico da dare l’impressione di guardare davvero fuori dal finestrino.