Bisogna ammetterlo, i voli low cost hanno cambiato per sempre il modo di viaggiare, permettendo a milioni di persone di raggiungere destinazioni che fino a pochi anni fa sembravano fuori portata. Ma esiste un universo parallelo a questo, fatto di suite private, servizi personalizzati e comfort che ricordano un hotel a cinque stelle più che un aereo. Nelle First Class di alcune compagnie, il viaggio non è un semplice mezzo per arrivare a destinazione, ma parte integrante dell’esperienza. Ecco alcuni dei servizi più incredibili che si possono trovare a bordo!
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Docce termali a 10.000 metri di quota
Tra i servizi più iconici di Emirates Airlines ci sono sicuramente le Shower Spa, disponibili esclusivamente per i passeggeri di First Class sugli Airbus A380. Si tratta di vere e proprie docce termali volanti, complete di prodotti di lusso e asciugamani dedicati. Il servizio va prenotato e ogni passeggero ha a disposizione 25 minuti all’interno del bagno, di cui 5 minuti di acqua corrente. Un dettaglio simpatico riguarda un cartello presente all’interno della cabina, che indica la capienza massima della doccia: due persone. Un piccolo particolare che ha fatto sorridere molti viaggiatori sui social!
Il maggiordomo di bordo
Se pensavate che il massimo del lusso fosse avere un assistente dedicato in hotel, Etihad Airways è pronta a farvi cambiare idea. A bordo degli Airbus A380 della compagnia si trova The Residence, una suite esclusiva composta da soggiorno, camera da letto e bagno privato. Gli ospiti hanno a disposizione un Flying Butler, ossia un vero maggiordomo personale formato presso la prestigiosa Savoy Butler Academy di Londra. Il suo compito? Soddisfare ogni esigenza del passeggero durante il volo. Curiosamente, il primo Flying Butler della compagnia era italiano! Non sorprende dunque che Etihad sia spesso associata ad alcune delle esperienze di volo più costose e lussuose al mondo.
Finestrini virtuali
Quando si dice che Emirates pensa a tutto, non è un’esagerazione. Infatti, le suite centrali della First Class del Boeing 777-300ER presentano un piccolo inconveniente: non hanno accesso diretto ai finestrini. Per evitare dunque che i passeggeri perdano il panorama, la compagnia ha sviluppato una tecnologia innovativa basata su telecamere esterne in fibra ottica che riprendono ciò che accade fuori dall’aereo e lo proiettano su schermi ad altissima definizione. Il risultato è così realistico da dare l’impressione di guardare davvero fuori dal finestrino.
Caviale “all you can eat”
Dimenticate cracker e snack confezionati. Quando si parla di ristorazione di lusso in volo, alcune compagnie hanno deciso di non porsi limiti: Emirates, ad esempio, è nota per offrire caviale illimitato ai passeggeri di First Class. Il servizio è disponibile in qualsiasi momento del volo e viene accompagnato da guarnizioni tradizionali come cipolla, panna acida e uova tritate. Il tutto viene servito con cucchiaini in madreperla e accompagnato da champagne di prestigio come il Dom Pérignon.
Autista privato da casa all’aereo
Esistono due tipi di compagnie al mondo: quelle che accompagnano il passeggero in aeroporto e quelle che lo scortano direttamente sotto l’aereo. Poi c’è Emirates, che ha deciso di fare entrambe le cose. Grazie al servizio Chauffeur Drive, riservato a determinate tariffe di Business e First Class, un autista privato preleva il cliente direttamente da casa o dall’hotel e lo accompagna in aeroporto. Una volta arrivato, il passeggero può accedere alle lounge dedicate e, in alcuni casi, essere accompagnato fino all’imbarco. Il servizio è disponibile anche all’arrivo, con trasferimento verso la destinazione finale. A Dubai non esistono limiti di distanza: si può essere accompagnati ovunque negli Emirati Arabi Uniti.
Insomma, mentre la maggior parte di noi cerca semplicemente un posto vicino al finestrino e abbastanza spazio per le gambe, c’è chi vola tra docce, caviale e maggiordomi personali. E dopo aver scoperto questi servizi, forse il vero lusso non è arrivare prima a destinazione, ma godersi ogni singolo minuto del viaggio!