Ogni anno, la Serenissima si traveste a festa con uno degli eventi più attesi anche all'estero: quest'anno il Carnevale di Venezia 2026 è ancora più magico e ricco

Venezia non ha bisogno di presentazioni. Nella Serenissima, ogni calle, ogni ponte, ogni riflesso sul Canal Grande racconta una storia di bellezza e fama senza tempo. Dal 31 gennaio al 17 febbraio 2026, la città si trasforma in un Olimpo sospeso tra acqua e cielo per il Carnevale di Venezia 2026, un’edizione speciale dedicata al tema “Olympus – Alle origini del gioco”, in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Qui, il mito si intreccia con lo sport, la tradizione con la performance contemporanea e il gioco diventa linguaggio universale.

Il Carnevale si apre ufficialmente sabato 31 gennaio con il Gran Ballo di Carnevale con Bridgerton in Piazza San Marco, evento inaugurale che combina eleganza d’epoca, performance di danza e scenografie immersive. Il weekend successivo, domenica 1 febbraio, entra nel vivo la Festa Veneziana, il celebre corteo acqueo sul Canal Grande che culmina nello scoppio della Pantegana sotto il Ponte di Rialto.

La manifestazione prosegue fino al 17 febbraio, attraversando momenti simbolici come la selezione delle 12 Marie, il Taglio della Testa del Toro e la proclamazione delle Marie vincitrici. L’edizione 2026 propone quattro settimane di spettacoli, sfilate e performance artistiche, tra piazze storiche, calli, campi e canali.

Eventi del Carnevale di Venezia 2026

Gran Ballo di Carnevale con Bridgerton

Sabato 31 gennaio, Piazza San Marco si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Danzatori in sontuosi costumi d’epoca ispirati all’universo Bridgerton guidano il pubblico nelle danze, tra scenografie immersive e musica dal vivo. Un evento inaugurale che però introduce i partecipanti immediatamente all’atmosfera di magia e eleganza della kermesse.

Festa Veneziana, il Corteo Acqueo

Domenica 1 febbraio, il Canal Grande si anima con oltre cento imbarcazioni decorate, guidate dalla celebre Pantegana di cartapesta. Il corteo acqueo attraversa i canali principali, da Punta della Dogana a Rialto, regalando uno spettacolo visivo e musicale senza pari, tra balli e musiche della tradizione veneziana.

Selezione delle 12 Marie

Sabato 31 gennaio, presso la Scuola Grande San Giovanni Evangelista, prende il via la selezione delle 12 Marie, giovani donne che diventeranno ambasciatrici della tradizione carnevalesca, accompagnando il pubblico durante tutta la durata del Carnevale.

Il Richiamo di Olympia – Arsenale Water Show

Dal 6 all’8 e dal 12 al 17 febbraio, la Darsena Grande dell’Arsenale ospita uno spettacolo originale sull’acqua, tra acrobazie, fontane danzanti, luci e musica dal vivo. Una narrazione epica che fonde mito, sfida e sport, trasformando il Carnevale in un racconto olimpico collettivo, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Il Canto di Ambrosia – Official Dinner Show

Dal 7 all’8 e dal 12 al 17 febbraio, Ca’ Vendramin Calergi accoglie gli spettatori in un’esperienza sensoriale che unisce alta gastronomia e spettacolo dal vivo. La performance, ispirata agli dèi dell’Olimpo, conduce il pubblico in un viaggio tra mito, gioco e seduzione.

I carri allegorici

Dal 1 al 17 febbraio, le sfilate dei carri allegorici invadono il centro storico, le isole e la terraferma veneziana. I cortei, arricchiti da figuranti in costume, portano la festa nelle comunità locali e trasformano la città in un teatro diffuso, celebrando tradizione e creatività. Uno degli eventi, come ogni anno, più attesi.

Le piste di pattinaggio

Campo San Polo, Piazza Ferretto e Piazza Mercato a Marghera ospitano le piste di ghiaccio, aperte fino al 17 febbraio. Non solo spazio per pattinare liberamente, ma anche occasione per assistere a esibizioni e spettacoli organizzati dalle scuole di pattinaggio locali.

Quanto costano e come acquistare i biglietti

Molti eventi del Carnevale di Venezia, come le sfilate e gli spettacoli all’aperto, sono gratuiti. Per esperienze esclusive come il Gran Ballo di Carnevale con Bridgerton o Il Canto di Ambrosia, i biglietti variano indicativamente tra 50 e 200 euro, a seconda del pacchetto scelto. L’acquisto è possibile tramite il sito ufficiale o presso punti vendita autorizzati. Prenotazioni anticipate sono fortemente consigliate, vista la grande affluenza.

Come raggiungere il Carnevale di Venezia

Raggiungere Venezia è parte dell’esperienza stessa (e non è complicato). La città è servita dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia, collegata alle principali città italiane ed europee. In auto, i parcheggi di Piazzale Roma e Tronchetto permettono di lasciare il veicolo, con vaporetti e shuttle pronti per il centro storico.

Gli aeroporti di Venezia-Tessera (Marco Polo) e Treviso collegano la città tramite autobus, taxi o servizi acquei Alilaguna. Anche il viaggio via mare è scenografico, con crociere o traghetti che attraccano a Murano o al Lido. Una volta sul posto, la città si percorre a piedi o con i vaporetti, d’altronde anche questa (navigare i suoi canali) è una delle esperienze da fare a Venezia.