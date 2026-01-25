Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Parata durante il Carnevale a Santa Cruz De Tenerife

Un’esplosione di colori, parate, carri e colori: questa è l’anima che accomuna un po’ tutte le feste di Carnevale in giro per il mondo. Oltre alle tradizioni italianissime ci sono varie opportunità lontane dal grigio e dal freddo per chi vuole approfittare per una piccola vacanza baciata dal sole. Ecco alcune idee per un Carnevale 2026 al caldo senza perdersi i festeggiamenti.

Santa Cruz De Tenerife, Spagna

Tenerife a Carnevale non fa la timida. Santa Cruz, soprattutto, gioca in un campionato a parte: le sfilate sono ovunque, le piazze diventano palcoscenici, la gente si traveste con una serietà quasi commovente.

C’è un cuore popolare molto forte: famiglie, gruppi di amici, turisti che dopo due giorni si ritrovano a cantare cose che non capiscono del tutto, ma va bene così.

Tra i momenti più attesi c’è l’elezione della Regina del Carnevale, che non è un concorso qualsiasi: i costumi sono costruzioni vere e proprie, enormi, scintillanti, pieni di piume e dettagli. Sembrano impossibili da indossare, eppure sfilano.

Poi arriva la grande parata finale, quella che riassume tutto: carri, musica, balli, gruppi mascherati. E soprattutto quel tipo di energia che ti fa perdere la cognizione dell’orario. Dopo, Santa Cruz continua a muoversi anche di notte: feste all’aperto, gente che non ha nessuna intenzione di andare a dormire presto. I festeggiamenti saranno attivi dal 16 al 22 febbraio 2026.

Rio De Janeiro, Brasile

Rio De Janeiro non ha bisogno di presentazioni. Quando si parla di Carnevale, il pensiero corre lì quasi in automatico. Ed è comprensibile: è l’evento che ogni anno mette il Brasile in modalità festa totale, con una potenza difficile da spiegare per chi non c’è mai stato.

C’è la parte più iconica e strutturata, quella delle scuole di samba che sfilano nel Sambodromo: coreografie gigantesche, costumi incredibili, competizione vera. E poi c’è la città, che nel frattempo va per conto suo. I blocos (le feste di strada legate ai quartieri) sono il cuore più accessibile e imprevedibile.

Le date del 2026? Dal 13 al 21 febbraio con tantissimi festeggiamenti concentrati soprattutto la domenica 15 febbraio e il Martedì Grasso successivo.

iStock

Cadice, Spagna

Il Carnevale di Cadice è famoso per la satira, e soprattutto per le chirigotas: gruppi che cantano canzoni ironiche sulla politica, sulla società, sulle mode del momento.

Ci sono sfilate, maschere, spettacoli per strada, e quell’aria andalusa che mescola festa e disordine con una naturalezza incredibile. A Cadice i festeggiamenti iniziano il 12 febbraio 2026 e si concludono il 22 febbraio con un culmine il Martedì Grasso.

Madeira, Portogallo

A Carnevale, l’isola cambia faccia: Funchal si riempie di musica, colori, danzatori, e un’energia che non ti aspetti da un posto che di solito associ a panorami e passeggiate.

Il bello è il mix. Madeira prende un po’ di ritmo brasiliano, un po’ di folklore locale, e li mette insieme senza forzature. Le sfilate sono curate, scenografiche, piene di costumi elaborati e carri che passano tra le strade lasciando i visitatori a bocca aperta.

Ci sono due anime principali: la grande parata più spettacolare, quella che sembra fatta apposta per chi vuole vedere tutto in versione maxi. E poi la parte più spontanea e satirica, dove la gente del posto entra davvero in gioco e l’atmosfera diventa più leggera, più disordinata, più viva. I festeggiamenti più attesi per il 2026 sono nel weekend dal 14 al 17 febbraio.

Carnevale di Mahé, Seychelles

Se l’obiettivo è “Carnevale al caldo” nel senso letterale, Mahé gioca facile. Il Carnevale delle Seychelles, sull’isola di Mahé, ha un sapore diverso: più internazionale, più da incontro tra culture.

Si possono vedere ballerini, gruppi arrivati da lontano, costumi che cambiano stile ogni cento metri. È una celebrazione che si incastra bene con l’anima creola dell’arcipelago, e l’effetto finale è quello di un Carnevale che non copia nessuno, ma prende ispirazioni ovunque. Per il 2026 si festeggia dal 13 al 22 febbraio.