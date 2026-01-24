Tra maschere celebri e riti poco conosciuti, un viaggio nel Carnevale 2026 per chi cerca eventi speciali, tradizione e mete low cost facili da raggiungere

iStock Le mete low cost da raggiungere per Carnevale

Il Carnevale è una delle feste più grandi e celebrate al mondo. Intrecciando il sacro e profano, tra musica, danza e costumi particolari, e abbracciando molteplici tradizioni culturali, contribuisce a raccontare un luogo, ma non solo. Il Carnevale, come da origini, è anche un momento di festa e puro divertimento che invade le città con un’allegria contagiosa.

Non stupisce, quindi, che molti viaggiatori decidano di partire in questo periodo per partecipare agli eventi più famosi. Alcuni di questi, però, essendo troppo lontani o particolarmente noti, richiedono una maggiore pianificazione e, soprattutto, un budget elevato. Ma non preoccupatevi, perché se volete partecipare alle celebrazioni del Carnevale 2026 senza spendere una fortuna, qui abbiamo raccolto le migliori mete dove andare per un viaggio low cost!

Acireale, Sicilia

Considerato il più bello della Sicilia e tra i migliori d’Italia, il Carnevale di Acireale è uno degli eventi da non perdere per chi ha un budget limitato. Non solo è facilmente raggiungibile da Catania, distante una mezz’ora di auto e dove atterrano diversi voli low cost, ma anche i biglietti per partecipare agli eventi hanno un costo che si aggira tra i 3 e gli 8,50 euro, con possibilità di risparmiare acquistando gli abbonamenti. In programma, inoltre, sono proposte anche giornate a ingresso gratuito.

Il Carnevale di Acireale, organizzato dal 31 gennaio al 17 febbraio 2026, prevede un ricco calendario di eventi. Oltre alle famose sfilate dei carri allegorici e all’esposizione delle maschere isolate, ci saranno anche DJ set, gare sportive, spettacoli musicali ed esibizioni culinarie. Quest’anno, inoltre, ci sarà la novità del Carnival Circus, uno spazio dove spettacolo, fantasia e personaggi amatissimi prendono vita ogni giorno.

Ptuj, Slovenia

Fuori dai confini italiani, ma senza andare troppo lontano, c’è il Carnevale di Ptuj in Slovenia. Dal 7 al 17 febbraio 2026, il centro storico accoglierà la 66ma edizione di un evento che viene definito il più grande museo etnografico a cielo aperto d’Europa. Questa è la vostra occasione per osservare numerose sfilate folcloristiche e carnascialesche, incontrare maschere tradizionali e moderne e partecipare ai balli in maschera.

Inoltre, se volete completare la vostra esperienza di viaggio con un giorno dedicato al benessere, sappiate che Ptuj vanta una delle terme più low cost d’Europa.

Mohács, Ungheria

Tra i Carnevali più insoliti c’è quello di Mohács, in Ungheria, noto come Busójárás. In programma dal 12 al 17 febbraio, vede protagonisti i busó, diavoli con costumi tradizionali e maschere di legno che arrivano in barca attraversando il Danubio. Una volta sbarcati sull’isola di Mohács, sfilano per la città fino a Széchenyi Square, dove una delegazione viene accolta in municipio dal sindaco con pane, vino e busópálinka. Da quel momento inizia un Carnevale completamente gratuito!

Mohács è una meta low cost dove trascorrere il Carnevale perché i prezzi di alloggi e ristoranti sono più bassi rispetto ad altre mete europee. Dall’Italia, inoltre, è facilmente raggiungibile con voli per Budapest, da cui Mohács dista circa 2 ore e mezza in treno o autobus.

Patrasso, Grecia

Seppur arrivarci non sia semplicissimo perché è necessario atterrare prima ad Atene, Patrasso resta una delle mete low cost da raggiungere per chi desidera fare esperienza del Carnevale. I festeggiamenti sono iniziati ufficialmente sabato 17 gennaio con una tre giorni di eventi spettacolari tra musica, teatro e danze e dureranno fino al 17 febbraio. Gli eventi, accessibili gratuitamente, prevedono la “Caccia al Tesoro” per i carri, la “Battaglia del Cioccolato” e il Carnevale dei Piccoli.

Il budget di cui avrete bisogno una volta arrivati non sarà altissimo, perché alloggi e ristoranti hanno prezzi minori rispetto alle altre isole greche.