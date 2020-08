In Calabria, le spiagge più belle per una vacanza in famiglia

La Calabria è una regione spettacolare e che offre degli angoli di rara bellezza. Una meta ideale in cui trovare destinazioni che possono soddisfare tutte le esigenze, tra cui trascorrere vacanze in famiglia. Per questo motivo oggi andremo insieme alla scoperta delle spiagge più belle in cui passare l'estate con i bambini. Luoghi che arrivano dritti al cuore.