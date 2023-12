Prendere un aereo con i bambini: i consigli di una compagnia aerea

Dall’intrattenimento a bordo alle pappe, dai pannolini all'abbigliamento: le dritte per voli più confortevoli per tutta la famiglia in vista delle vacanze di Natale

Le feste sono oramai alle porte, e in tanti sono pronti a regalarsi una vacanza con tutta la famiglia, per permettere anche ai bambini di vivere la magia del Natale in luoghi che in questo periodo dell’anno sono ancora più speciali. Tuttavia, se per i più piccoli volare è una vera e propria scoperta, un modo per guardare il mondo dall’alto e avere la sensazione di toccare il cielo con un dito, per i genitori serve un po’ di organizzazione, tra le incombenze aeroportuali da assolvere e le esigenze dei figli da assecondare. Per venire loro incontro, una nota compagnia aerea low cost ha pensato di stilare una lista di consigli utili per voli “family friendly”.

Trucchi e consigli per viaggiare in aereo con i bambini

Vueling ha stilato una lista di consigli da seguire per chi deve affrontare un viaggio in aereo con i bambini. Dall’intrattenimento a bordo all’accesso prioritario, dalle pappe ai bagagli leggeri, ecco avelati alcuni trucchi per un volo in tutta serenità insieme ai propri figli.

Il primo passo indispensabile per affrontare al meglio il viaggio con i bambini è stilare un elenco dettagliato di tutte le cose essenziali da portare con sé, al fine di non dimenticare nulla. Inoltre, è importante informarsi sui documenti di viaggio necessari e non dimenticare di inviarne una copia al proprio indirizzo e-mail per maggiore sicurezza.

Passiamo quindi a un altro problema che affligge i viaggiatori: lo stress delle lunghe code. Il consiglio per evitarle, è quello di effettuare il check-in online prima di arrivare in aeroporto. Per i bagagli in stiva, ad esempio, il vettore spagnolo dispone di un banco check-in riservato alle famiglie che viaggiano con la tariffa ‘Family’, e di controlli di sicurezza preferenziali nei principali aeroporti in cui opera.

Chi viaggia con neonati sotto i due anni, può usufruire dell’accesso prioritario per saltare la fila, con l’opportunità di far viaggiare il passeggino in stiva senza costi aggiuntivi. Inoltre, si può portare a bordo la propria valigia e un bagaglio per gli oggetti del bambino – di massimo 5 kg sui voli Vueling -, con la registrazione gratuita di 2 articoli aggiuntivi, tra cui passeggini e culle.

Altro tema caldo può essere l’alimentazione dei più piccoli durante il volo. Fortunatamente, c’è la possibilità di portare nel bagaglio a mano il cibo dei propri figli, comprese l’acqua e le pappe, che possono essere riposte in contenitori da più di 100ml senza preoccuparsi del limite imposto per i liquidi. Per i piccoli che hanno già cominciato lo svezzamento, si consiglia di portare un thermos per tenere il cibo al caldo. In alternativa, i genitori possono anche richiedere a bordo un menù studiato appositamente per i passeggeri più piccoli.

Dall’abbigliamento al pericolo noia: cosa fare

E per i pannolini? Se vi state chiedendo se portarli tutti con voi o acquistarli a destinazione, la risposta dipende dalla durata del viaggio. Se dura 2-4 giorni, si possono portare in valigia, se invece si trattasse di oltre 5 giorni, sarebbe più pratico portare con sé lo stretto necessario e procedere poi con l’acquisto una volta giunti a destinazione.

Una raccomandazione per i genitori è di pensare attentamente a un abbigliamento comodo e caldo. Fondamentali, quindi, una copertina, calzini di ricambio e un maglioncino in modo che siano coperti e a loro agio, durante e dopo il volo.

Per evitare che i bambini si annoino durante il tragitto, sono più che mai necessari dei passatempi nuovi e divertenti, come libri, album da colorare, musica e giochi. Ricordatevi, però, di portare con voi le cuffie per l’utilizzo di un tablet, per non correre il rischio di infastidire gli altri passeggeri.

Un’ottima soluzione per compensare le variazioni di pressione all’interno della cabina può essere quella di tenere a portata di mano un ciuccio o un biberon per aiutare i più piccoli a distrarsi durante le fasi cruciali di decollo e discesa prima dell’atterraggio. Infine, non dimenticatevi il consiglio più importante: divertirsi e rilassarsi. Il viaggio in famiglia deve essere prima di tutto un’opportunità per staccare la spina dalla routine e trascorrere tempo di qualità con i propri figli.