Parchi avventura tra gli alberi e discese adrenaliniche in montagna

Attraversare ponti di corda e legno, arrampicarsi sugli alberi, camminare su percorsi acrobatici e fare discese adrenaliniche tra le montagne italiane: sono esperienze da provare almeno una volta nella vita e abbiamo selezionato. Il primo di cui vi vogliamo parlare è Alpyland, una pista su rotaia lunga 1.200 metri - con una vista a 360° sulle Alpi, le terre e i sette laghi circostanti - che si sviluppa con curve, dossi, cambi di pendenza e un dislivello di 100 metri. Si trova in vetta al Mottarone, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, ed è aperto sia in estate che in inverno.