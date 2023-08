Lago di Serraia, perfetto per le famiglie con bambini

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: iStock Lago di Serraia, Altopiano di Piné, Trentino

Passare le vacanze estive in Trentino è un momento magico per i bambini, un periodo di pura gioia e avventure senza fine. Qui, tra le maestose montagne e i laghi cristallini, i più piccoli possono immergersi in un mondo di emozioni straordinarie.

Le giornate si trasformano in avventure avvincenti, con escursioni attraverso sentieri incantati, pic-nic in riva al lago circondati dalla natura incontaminata e giochi divertenti all’aria aperta. Ogni istante diventa un’opportunità per scoprire nuove meraviglie, creare ricordi preziosi e coltivare la passione per la natura.

Oggi vogliamo portarti sull’Altopiano di Pinè, situato a circa 1000 metri di altitudine e a soli 30 minuti di distanza da Trento. Più precisamente sul Lago di Serraia, uno specchio d’acqua balneabile molto popolare che, con le sue numerose spiaggette e i pontili accessibili, crea un’atmosfera divertente e spensierata.

La destinazione ideale per trascorrere una giornata in famiglia, rilassarsi e godersi l’aria fresca della natura circostante.

Il Lago di Serraia: un’oasi di tranquillità nel cuore del Trentino

Fonte: iStock

Il Lago di Serraia, situato a Baselga di Piné nella provincia di Trento, è una vera gemma nascosta del Trentino, che offre una varietà di attrazioni per i turisti di tutte le età.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo luogo è la piacevole passeggiata che lo circonda completamente. Camminando lungo questo sentiero si potrà godere di una vista panoramica mozzafiato sulle acque cristalline del lago e sulla meravigliosa flora e fauna che caratterizzano i boschi, i prati e i canneti circostanti. Non sarà difficile avvistare diverse specie di uccelli e animali selvatici lungo il percorso, un’ottima opportunità per insegnare ai bambini l’importanza di preservare l’ambiente e l’ecosistema del territorio.

Inoltre, è possibile noleggiare pedalò o canoe per esplorare il lago e i suoi dintorni. E mentre i più piccoli si divertiranno a giocare sulla spiaggia, costruire castelli e fare il bagno nelle acque limpide e rinfrescanti, i genitori potranno rilassarsi e godersi il paesaggio nel totale relax. L’Altopiano di Piné è provvisto anche di parchi giochi, strutture sportive e aree attrezzate con tavoli da picnic e barbecue.

Inoltre, il lago offre una vasta gamma di attività sportive per coloro che amano trascorrere il tempo all’aria aperta, come la pesca, il canottaggio, il kayak e il paddleboarding. Per coloro che cercano un’esperienza più avventurosa, invece, è anche possibile provare il wakeboard o lo sci nautico.

L’Altopiano di Pinè: un gioiello alpino immerso nella natura

Se stai pianificando di trascorrere una vacanza al meraviglioso Lago di Serraia, non puoi lasciarti sfuggire l’incredibile opportunità di esplorare l’Altopiano di Pinè.

Situato nel nord-est di Trento, è un vero gioiello della natura. Questo luogo incantevole è immerso tra la splendida Valle di Cembra e la suggestiva Valle dei Mocheni. Posto ad un’altitudine di oltre 900 metri, l’altopiano offre uno scenario mozzafiato. Le morbide colline che caratterizzano questa zona regalano un panorama straordinario, mentre i laghi suggestivi riflettono la bellezza circostante.

Oltre al suo fascino naturale, il territorio offre un ricco patrimonio storico che merita di essere scoperto. I caratteristici borghi conservano ancora intatte le loro radici antiche e sono luoghi davvero affascinanti da visitare.

Inoltre, la zona è rinomata per i suoi prodotti tipici montani, come i formaggi delle malghe, le gustose salsicce e i deliziosi dolci. Niente è paragonabile al piacere di assaporare queste specialità locali durante la vostra vacanza.

Per le prossime vacanze in Trentino, non dimenticare di includere questa destinazione nella lista dei posti da visitare. L’altopiano di Pinè è davvero un luogo magico, ideale per trascorrere momenti speciali in famiglia e rigenerarsi completamente nella natura incontaminata.