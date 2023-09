C’è anche Roma tra le città migliori per viaggiare con i bambini

Viaggiare con i più piccoli non è sempre facile: alle loro esigenze bisogna adeguare quelle del resto della famiglia, e quindi non è spesso possibile trovare destinazioni che possano accontentare tutti i gusti. La buona notizia è che nel nostro continente ci sono tantissime città splendide e ricche di servizi che le rendono ideali per le vacanze in famiglia.

A svelarci quali sono è uno studio condotto da Weloveholidays, un tour operato online, che per questa analisi ha esaminato 183 città europee mettendo a confronto le possibilità di intrattenimento per i più piccoli. Sono stati infatti presi in considerazione elementi come la presenza di parchi di divertimento, parchi acquatici, parchi giochi e la quantità di spazi verdi. Scopriamo insieme i primi cinque posti di questa classifica.

Oslo, la Capitale della Norvegia

Al quinto posto di questa classifica troviamo Oslo, affascinante Capitale della Norvegia, dove i luoghi dedicati ai viaggi in famiglia sono di tutti i tipi: ci sono interessantissimi (anche per loro) siti storici, quartieri più alla moda e moltissimi musei adatti anche alla giovane età.

A Grünerløkka, una delle zone più trendy di Oslo, è presente il Museo della Musica (Popsenteret) dove i nostri figli possono diventare pop star per un giorno registrando un loro singolo. Oppure il Museo di Storia Naturale dove ammirare magnifici esemplari di fauna selvatica norvegese e girare tra imponenti fossili di dinosauri europei. Interessante è anche il Norsk Teknisk Museum, il Museo Norvegese della Scienza e della Tecnologia, che mette a disposizione dei visitatori esibizioni e attività adatte a tutte le età.

Bratislava, la Capitale della Slovacchia

Il quarto posto è di Bratislava, la Capitale della Slovacchia, che in realtà si distingue per essere una piccola e graziosa città facilmente visitabile a piedi. Con un centro storico assolutamente a misura d’uomo, incuriosisce i più piccoli soprattutto per il suo fiabesco Castello che domina l’abitato da una graziosa altura.

I bambini, tra le altre cose, trovano tanto pane per i loro denti presso il parco divertimenti Kramáre e lo zoo di Bratislava in cui incontrare leoni, tigri e orsi.

Londra, Capitale dell’Inghilterra e del Regno Unito

La medaglia di bronzo va a Londra, Capitale dell’Inghilterra e del Regno Unito, che per i bambini è una sorta di sogno che si avvera. Eppure, non riesce ad agguantare la prima posizione in classifica per un motivo piuttosto interessante: lo studio sottolinea che, nonostante la presenza di ben 38 parchi giochi, sono solo 4 i parchi di divertimento e non esiste nemmeno un parco acquatico. A mancare sono anche gli spazi verdi, la cui presenza è solo del 2,9%.

Tuttavia, va sottolineato che alcuni dei parchi più eccezionali della città, come Wimbledon Common e Hyde Park, sono completamente gratuiti. Infine, è bene sapere che i bimbi più curiosi possono trovare tanto divertimento presso il Crystal Palace Park, un sito pregno di sculture di dinosauri a grandezza naturale. Senza dimenticare gli iconici luoghi di Harry Potter o il tour di due ore sulle orme della tata più speciale di sempre: Mary Poppins.

La nostra inimitabile Roma

Il secondo gradino del podio è di una delle città più belle del mondo: Roma che, ad essere del tutto onesti, ha un potere che pochi altri luoghi del nostro pianeta hanno: per i più piccoli l’intera Capitale può apparire come un meraviglioso parco divertimento a tema storico.

Ma i pregi della Città Eterna non sono finiti qui: ci sono 11 parchi di divertimento e 7 parchi giochi, così come alcuni divertenti parchi acquatici tra cui Hydromania e Aqua World, il parco acquatico all’interno di Cinecittà World. In più, la Capitale vanta il 43% di spazi verdi, tanto da essere una delle città più green di tutto il continente e anzi, Roma è il comune più verde e quello agricolo più grande d’Europa, sia per estensione, 63 mila ettari, che per quantità e qualità dei prodotti agricoli.

E poi non mancano i parchi di divertimento come il Luneur Park, il parco di divertimenti più antico d’Italia, l’Oasi Park, Babylandia Park e molto altro ancora.

Praga, la più adatta per le famiglie

La città migliore d’Europa in cui fare un viaggio con i bambini è Praga, fiabesca Capitale della Repubblica Ceca, che conta ben 14 parchi di divertimento, 11 parchi acquatici e 11 parchi giochi. Il 39,9 % della città è costituito da spazi verdi e non manca la possibilità di scoprire il centro divertimenti Superland Praha, un parco con 15 attrazioni per bambini di diverse età.

Allo stesso tempo, la Capitale offre anche un ricco ventaglio di attività gratuite per combinare il divertimento con un po’ di cultura, come la visita al Castello di Praga o alla Collina di Petřín.