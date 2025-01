Carnevale: tutti gli eventi da vivere in famiglia e coi bambini

Il Carnevale è un momento particolarmente giocoso, di travestimento, trucco e creatività, spettacolare per i bambini. Ecco gli appuntamenti, in Italia e in Europa, capaci di lasciare letteralmente a bocca aperta

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: iStock Sono tantissimi gli appuntamenti di Carnevale per famiglie, in Italia e Europa

Il Carnevale, in Italia e nel mondo, è l’occasione perfetta per lasciarsi travolgere dalla magia di maschere, travestimenti e coriandoli, in quella che è una vera e propria arte. Una festa che trasforma le piazze in luoghi di gioco e creatività, in occasione per osare, trasformarsi e calarsi in altri panni. Appuntamenti spettacolari, che permettono ai bambini di scoprire tradizioni locali in un mix unico di spettacoli, rievocazioni e scenari storici che incantano grandi e piccoli. Pronti a festeggiare? Ecco gli eventi di Carnevale più belli da vivere in famiglia, in Italia e Europa.

Lo storico Carnevale di Venezia, Veneto

Nel 300° anniversario della sua nascita, il Carnevale di Venezia torna a emozionare grandi e piccoli con l’edizione speciale Il tempo di Casanova, dal 14 febbraio al 4 marzo 2025. Questo evento unico trasforma la città lagunare in un palcoscenico a cielo aperto senza tempo, dove storia e magia prendono letteralmente vita. Domenica 16 febbraio, l’attesissimo corteo acqueo inaugura le celebrazioni. Un centinaio di imbarcazioni tradizionali, decorate e guidate da vogatori mascherati, percorrono il Canal Grande. Il corteo, capitanato dalla famosa Pantegana di cartapesta, parte da Punta della Dogana alle 11 e dopo aver attraversato la via d’acqua più bella del mondo, invade il Ponte di Rialto prima della grande festa in Erbaria. Tra gli appuntamenti imperdibili per famiglie, il Carnival Street Show il 15 febbraio trasforma campi e calli in teatri a cielo aperto con oltre 200 artisti e 100 compagnie che mettono in scena spettacoli di circo, musica e clownerie. Infine, nei giorni 21, 22, 23, 27, 28 febbraio e 1, 2, 3, 4 marzo, l’Arsenale Water Show è uno spettacolo di luci, suoni e acrobazie sull’acqua, che narra le avventure di Casanova.

Per tutto il periodo del Carnevale, sono previsti laboratori creativi, spettacoli teatrali e sfilate in maschera dedicate ai più piccoli. Ad esempio, il Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale di Venezia propone un programma di laboratori su prenotazione, con giornate dedicate alle scuole e weekend per le famiglie. Inoltre, musei come la Collezione Peggy Guggenheim organizzano attività speciali per bambini e famiglie durante questo periodo.

Come arrivare

Per raggiungere Venezia durante il Carnevale, il treno è l’opzione più comoda: la stazione di Santa Lucia si trova direttamente sul Canal Grande, vicino ai principali eventi. Per chi arriva in auto, è possibile parcheggiare a Piazzale Roma o al Tronchetto, proseguendo poi con i mezzi pubblici. Gli aeroporti di Venezia Marco Polo e Treviso offrono collegamenti rapidi con il centro storico tramite autobus, taxi acquei o vaporetti. In alternativa, dalla costa adriatica sono a disposizione anche autobus e traghetti.

Fonte: iStock

Il Carnevale di Viareggio, Toscana

Dal 1921, il Carnevale di Viareggio, in Toscana, è uno degli appuntamenti più amati in Italia, celebre per i suoi carri allegorici e la satira pungente, tanto da essere considerato uno degli appuntamenti più irriverenti dello stivale. L’edizione 2025 si svolge dall’8 febbraio al 4 marzo, con sei Corsi Mascherati (8, 16, 22, 27 febbraio, 2 e 4 marzo) che animano il lungomare di Viareggio con spettacolari costruzioni in cartapesta, maschere e colori. La manifestazione non si limita alle sfilate: il Fuori Corso propone un ricco calendario di mostre, conferenze e laboratori per tutte le età. Per le famiglie, un luogo imperdibile è la Cittadella del Carnevale, un parco tematico unico dedicato all’arte della cartapesta. Qui si possono visitare gli hangar-laboratori dove gli artisti lavorano tutto l’anno, il Museo del Carnevale e la Carnival Lab Academy, la scuola che tramanda questa antica forma d’arte. Durante il periodo di festa, la Cittadella propone laboratori di cartapesta e di creatività, spettacoli e visite guidate (l’accesso alla piazza della Cittadella è libero e gratuito; mentre per visitare gli spazi museali e partecipare alle attività didattiche è necessario acquistare il biglietto). Sul sito, è possibile consultare il programma del Carnevale 2025 e le attività per bambini presviste.

Come arrivare

Viareggio è facilmente raggiungibile sia in treno che in auto. La stazione ferroviaria si trova a pochi minuti dal lungomare e garantisce collegamenti diretti con le principali città toscane e italiane. Per chi viaggia in auto, la città è servita dall’autostrada A12 e dalla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Gli aeroporti più vicini sono quelli di Pisa e Firenze, collegati a Viareggio con autobus o treni.

Carnevale di Ronciglione, Lazio

Il Carnevale di Ronciglione, uno dei più suggestivi d’Italia, è un evento che unisce tradizione, teatro e storia. In questo borgo medievale della Tuscia viterbese, vicino al Lago di Vico, il Carnevale non è solo una sfilata di maschere e carri, ma un autentico teatro all’aperto. I figuranti, veri e propri attori, danno vita a spettacoli unici, paragonati spesso ai grandi carnevali internazionali per originalità e fascino. Tra gli eventi più attesi ci sono la cavalcata degli Ussari, che richiama il passato francese della cittadina, e le danze popolari come il saltarello. Le date da segnare per il 2025 sono il 16, 23 febbraio e il 2 marzo, con i corsi mascherati che animano le strade del borgo insieme a cavalieri, bande folkloristiche e altre performance indimenticabili.

Come arrivare

Ronciglione si trova nel Lazio, a circa un’ora da Roma e Viterbo, ed è facilmente raggiungibile in auto. Provenendo da Roma, si può percorrere la SS2 Cassia fino a Monterosi e poi seguire le indicazioni per Ronciglione. Per chi preferisce i mezzi pubblici, la cittadina è collegata con autobus regionali Cotral, in partenza sia da Roma che da Viterbo. L’aeroporto più vicino è quello di Roma Fiumicino, da cui è possibile raggiungere Ronciglione combinando treno e autobus.

Carnevale sull’Acqua di Comacchio, Emilia Romagna

Il Carnevale sull’Acqua di Comacchio è un evento imperdibile che trasforma i canali della cittadina emiliana in un palcoscenico a cielo aperto. Il 23 febbraio e il 2 marzo 2025, le barche allegoriche decorano i canali, trasformandosi in vere e proprie opere d’arte galleggianti. Il programma di Comacchio è particolarmente family friendly: domenica 23 febbraio, la giornata inizia con la sfilata dei bambini delle scuole e dei nidi d’infanzia; mentre a partire dalle 14.30, in Via Cavour, è il momento de “Il Circo”, con giri in barca lungo i canali, giochi, trucca viso, palloncini e una merenda offerta. Non manca poi lo spettacolo di burattini, che a partire dalle 15.30 intrattiene i più piccoli con la commedia “Arlecchino, Colombina e la festa da ballo”. Stesso programma per domenica 2 marzo, che prevede anche, alle 15.30 e 16.30, il Teatrino dei Burattini di Massimiliano Venturi con lo spettacolo “Sganapino contro il Granchio Blu”, e a fine giornata le premiazioni dei gruppi mascherati e delle scuole di danza partecipanti.

Come arrivare

Comacchio si trova in Emilia Romagna, nella provincia di Ferrara, ed è facilmente raggiungibile in auto tramite l’autostrada A13, uscendo a Ferrara Sud e seguendo le indicazioni per Comacchio. Chi arriva in treno può raggiungere la stazione di Ferrara, da dove partono autobus per Comacchio. Per chi proviene da Bologna o Ravenna, il collegamento in auto è altrettanto comodo. L’aeroporto di Bologna è il più vicino, con ulteriori possibilità di trasporto via treno o autobus.

Lo storico Carnevale di Ivrea, Piemonte

Dal 1 al 5 marzo, Ivrea ospita uno degli eventi più attesi e singolari d’Italia: lo Storico Carnevale di Ivrea, il più antico Carnevale storico del paese. Una manifestazione che mescola tradizione, spettacolo, storia e leggenda, celebrando la determinazione del popolo eporediese. Durante questi giorni, la città si trasforma in un grande palcoscenico, dove ogni angolo racconta la storia della ribellione contro la tirannia, con i suoi spettacolari cortei, le sfilate e, soprattutto, la celebre Battaglia delle arance.

Questo evento simbolico rappresenta la lotta per la libertà e l’autodeterminazione, un momento di grande coinvolgimento per la comunità e per i visitatori. La Battaglia delle arance è un vero e proprio spettacolo che coinvolge intere squadre di “aranceri” e una folla che, armata di arance, si sfida nelle principali piazze della città. Nonostante l’intensità della battaglia, i bambini possono partecipare a una versione in miniatura, con un carro più piccolo e combattenti giovani. In questa zona, anche i carri degli adulti lanciano la frutta con maggiore delicatezza, rendendo la battaglia sicura per i più piccoli.

Per vivere questa esperienza in sicurezza da spettatori, è importante seguire le regole del Carnevale: stare oltre la rete e indossare qualcosa di visibilmente rosso. Questo colore segnala ai lanciatori che non si partecipa attivamente alla battaglia.

Come arrivare

Ivrea è facilmente raggiungibile in treno da Torino, con una durata del viaggio di circa un’ora e mezza. Chi arriva in auto può percorrere l’autostrada A5, uscendo al casello di Ivrea. La città è ben collegata anche con il resto della regione e offre diverse soluzioni di parcheggio nei dintorni del centro storico.

Fonte: iStock

Carnevale di Montemarano, Campania

Il Carnevale di Montemarano, che quest’anno si terrà dal 28 febbraio al 4 marzo e il 9 marzo 2025, è una delle celebrazioni più autentiche e coinvolgenti della Campania. Questo evento unico nel suo genere è un viaggio nella tradizione e nelle radici più profonde della cultura locale. Ogni anno, durante i giorni del Carnevale, il borgo si anima con cortei festosi e maschere, culminando nella suggestiva cerimonia della Morte del Carnevale, che si svolge il pomeriggio della domenica successiva alla festa.

Uno degli elementi più caratteristici di questa tradizione è il corteo di maschere, che attraversa le strade del paese al ritmo della vivace e travolgente Tarantella Montemaranese. Le maschere, con i loro abiti variopinti e le movenze ritmate, creano un’atmosfera di gioia collettiva che coinvolge non solo i partecipanti ma anche il pubblico. Tra le figure principali di questo carnevale, spicca quella del “Caporabballo”, il capo del ballo, che indossa un abito bianco ricco di pizzi e ricami, un mantellino rosso, una fascia rossa intorno alla vita e un copricapo bianco a forma di cono. Il Caporabballo tiene in mano un bastone, simbolo della sua autorità nel condurre il ballo e le danze della festa.

Come arrivare

Montemarano è facilmente raggiungibile in auto da Avellino, a circa 30 minuti di distanza, seguendo la strada provinciale 35. È anche possibile arrivarci con i mezzi pubblici, utilizzando autobus che collegano Avellino a Montemarano, sebbene il servizio possa essere meno frequente durante le festività. L’accesso al centro storico è ben segnalato e ci sono diverse aree di parcheggio vicino al borgo, che permettono ai visitatori di esplorare la zona a piedi senza difficoltà.

Carnevale di Putignano, Puglia

Il Carnevale di Putignano, uno dei più antichi e affascinanti d’Italia, è una festa che mescola tradizione e innovazione. Quest’anno, come da tradizione, il Carnevale si svolge ogni domenica fino al martedì grasso, il 25 febbraio 2025, con le sfilate dei carri allegorici. Oltre a queste spettacolari parate, il Carnevale di Putignano propone una serie di eventi culturali e didattici, pensati in particolare per i più piccoli. La 631° edizione del Carnevale di Putignano quest’anno rende omaggio alla “farinella”, un antico prodotto gastronomico tipico della tradizione putignanese, che dà anche il nome alla celebre maschera. Le date principali per partecipare ai corsi mascherati, dove le strade di Putignano si trasformano in un’esplosione di colori e creatività, sono il 16 e 22 febbraio, 2 e 4 marzo.

Come arrivare

Putignano è facilmente raggiungibile in auto da Bari, a circa 40 minuti di distanza, percorrendo la SS172. Inoltre, la città è ben collegata con autobus che partono dalla stazione di Bari e arrivano direttamente nel centro di Putignano. Durante il periodo del Carnevale, sono attrezzati diversi parcheggi nelle vicinanze del centro storico.

Carnevale di Fano, Marche

Il Carnevale di Fano è un appuntamento imperdibile per tutta la famiglia. Ogni anno, durante i weekend di Carnevale (16, 23 febbraio, 2 marzo), la città si anima con eventi pensati per grandi e piccini. Tra le principali attrazioni per i bambini c’è il tradizionale “getto” dei dolciumi, che avviene durante le sfilate dei carri allegorici, da cui i dolci vengono lanciati al pubblico in frenetica attesa.

Due le novità di quest’anno che rendono la manifestazione ancora più accessibile e piacevole per le famiglie: tanti giochi e attività creative, con particolare attenzione alla sostenibilità e al riuso; e un’Area Kids, nei giardini del Pincio, uno spazio progettato per offrire un ambiente protetto e sicuro dove i più piccoli possono vivere il Carnevale in totale serenità. Basta acquistare il biglietto a 1 euro per accedere al percorso mascherato, e una volta all’interno, l’area riservata è completamente gratuita da 0 a 10 anni.

Come arrivare

Fano è facilmente raggiungibile in auto da Ancona, che dista circa 50 km, percorrendo l’autostrada A14 in direzione sud. La città è anche ben collegata con il resto della regione da treni e autobus. Durante il Carnevale, i parcheggi nelle vicinanze del centro storico possono essere affollati, quindi si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo o, meglio ancora, di utilizzare i mezzi pubblici per evitare caos.

Il Carnevale per famiglie in Europa

Anche nel resto d’Europa il Carnevale è un momento di festa e tradizione, che richiama visitatori da ogni angolo del mondo. Le celebrazioni sono diverse da paese a paese; e alcune davvero imperdibili.

Carnevale alle Canarie

Il Carnevale alle Isole Canarie è un’esperienza unca, con ogni isola che offre la propria versione di questa grande festa. Tenerife e Gran Canaria sono le più grandi e si contendono il titolo di Carnevale più spettacolare. Tuttavia, anche nelle isole più piccole, l’appuntamento è sentito con entusiasmo sia da adulti che bambini. Nel 2025, il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife si tiene dal 31 gennaio al 9 marzo con il tema L’Africa Segreta. Sempre a Tenerife, il Carnevale di Puerto de La Cruz ha luogo dal 27 febbraio al 3 marzo, ispirato al Magico Mondo di Tim Burton. A Las Palmas de Gran Canaria, il Carnevale si svolge dal 8 febbraio al 16 marzo, con il tema delle “Olimpiadi”; mentre il Carnevale di Maspalomas si terrà dal 18 al 30 marzo con il tema Amor a la Mexicana.

Nizza e la Battaglia dei Fiori

Il Carnevale di Nizza, uno degli eventi più affascinanti della Costa Azzurra in Francia, si tiene dal 12 febbraio al 2 marzo. Ogni anno, il centro della città diventa teatro di sfilate diurne e notturne, con le spettacolari Battaglie di Fiori. I carri, ricoperti da composizioni floreali, formano un corteo elegante, arricchito da costumi, musica e colori vivaci. Le celebrazioni culminano con il lancio di fiori da parte degli attori in costume, dando vita a una pioggia di petali che avvolge il pubblico. Da appuntare n agenda: le Battaglie di Fiori si tengono il 19, 22, 26 febbraio e il 1 marzo alle 14.30; i tradizionali fuochi d’artificio sono previsti per l’1 marzo alle 22.45; la cerimonia di chiusura è il 2 marzo alle 10.

Colonia: i giorni pazzi di Carnevale

Il Carnevale di Colonia, in Germania, ha radici che risalgono al Medioevo e si celebra dal 27 febbraio al 5 marzo. Questo Carnevale di strada, chiamato anche “I giorni pazzi”, si svolge tra il giovedì grasso e il mercoledì delle ceneri, con un susseguirsi di sfilate e feste in maschera. Il culmine della festa si raggiunge con il “Lunedì delle Rose”, il Rosenmontag, che è uno dei momenti più attesi del Carnevale. Durante queste giornate, il saluto tipico tra i partecipanti è “Kölle Alaaf!”, un’espressione dialettale kölsch che segna il calore e l’entusiasmo di questa tradizione.

Basilea: le lanterne e il “Morgenstreich”

Il Carnevale di Basilea, che si tiene dal 10 al 12 marzo, è un evento che fa parte dell’identità culturale della città. Questo Carnevale è noto per la sua atmosfera unica e per la qualità delle sue tradizioni, tanto da essere stato inserito nell’elenco del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Il Carnevale inizia alle 4 del mattino del lunedì successivo al Mercoledì delle Ceneri, quando, al suono delle campane della chiesa di San Martino, tutte le luci della città si spengono. Il “Morgenstreich”, il momento inaugurale ed estremamente suggestivo, vede sfilare carri illuminati da lanterne. Le sfilate, che coinvolgono più di 10.000 figuranti in maschera, si tengono il 10 e il 12 marzo dalle 13.30 alle 18.

Fonte: AS

Il Carnevale di Ptuj: una tradizione UNESCO

A Ptuj, in Slovenia, il Kurentovanje Festival è una delle manifestazioni più importanti e affascinanti d’Europa, riconosciuto dalla Lonely Planet come uno dei dieci carnevali più interessanti al mondo. Dal 22 febbraio al 4 marzo 2025, nella piccola cittadina di Ptuj, rinomata anche per vino e terme, il festival porta in scena i “kurent”, le maschere tipiche locali, che simboleggiano l’arrivo della primavera e la lotta contro le forze oscure dell’inverno. Sono tanti gli appuntamenti durante le settimane di festa, con le sfilate diurne e serali, anche per bambini. Le maschere di kurent sono accompagnate da altri personaggi folkloristici come gli “aratori” e i “ploharji”, che danno vita a una festa di suoni, colori e danze. Questo evento, che ha radici che risalgono a 150 anni fa, rappresenta una delle esperienze carnevalesche più autentiche e suggestive d’Europa.