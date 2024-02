La follia è esplosa nel mondo: le foto più belle del Carnevale

È una delle feste più belle e attese del mondo, quella del Carnevale di Rio de Janeiro. Ma non è certamente l'unica. In tutto il mondo, da nord a sud, la follia dilaga in ogni dove regalando visioni colorate, deliranti e strabilianti che muovono le masse. Le regole che dominano la quotidianità vengono sovvertite, per un giorno o per una settimana, e adulti e bambini possono diventare ciò che non avevano mai osato essere. Pazzia? Sicuramente, del resto è Carnevale, la festa in cui ogni scherzo vale. Continuate a sfogliare la gallery per scoprire come il mondo sta celebrando questo giorno.