Carnevale di Putignano, gli eventi del 2025

Fino al 4 marzo, il Carnevale di Putignano incanterà turisti da tutto il mondo con i suoi riti popolari, le tradizioni ancora ben vive e le sfilate di carri allegorici, ma non solo: tanti spettacoli e musica per tutti i gusti.

Il Carnevale di Putignano, uno dei più antichi e longevi d’Europa, è una festa che fonde sacro e profano, dove ogni anno la cittadina pugliese si trasforma in un palcoscenico di colori, musica e allegria. Con radici che affondano nel lontano 1394, il Carnevale di Putignano è molto più di una semplice sfilata di carri allegorici: è un’esplosione di tradizioni, satira, e cultura popolare che coinvolge persone di ogni età e provenienza.

Nel 2025, la città si prepara ad accogliere visitatori da ogni angolo del mondo, offrendo un programma ricco di eventi, spettacoli e rituali che celebrano la gioia della vita e la forza della comunità. In questo articolo, esploreremo la storia del Carnevale di Putignano, le date e gli eventi da non perdere nel 2025, i biglietti e le informazioni utili su come raggiungere questa festa senza pari.

Storia del Carnevale di Putignano

Il Carnevale di Putignano ha una lunga e affascinante storia che risale al 1394, quando le reliquie di Santo Stefano Protomartire vennero trasferite dalla costa pugliese nell’entroterra, a causa delle incursioni saracene. Questa data segna simbolicamente l’inizio di un Carnevale che, oltre ad essere un momento di festa, si intreccia con riti e tradizioni che mescolano sacro e profano. Secondo la leggenda, i contadini di Putignano, abbandonando il lavoro nei campi, si unirono festosamente al corteo religioso, dando vita alla Festa delle Propaggini, che da allora dà il via alla celebrazione carnevalesca.

Nel corso dei secoli, il Carnevale di Putignano – ad oggi uno dei più noti in Italia – ha subito numerose trasformazioni. A partire dai primi del Novecento, la maestranza artigianale locale ha infatti dato vita ai caratteristici carri allegorici, che hanno progressivamente preso forma da semplici carretti di paglia e stracci a strutture in ferro e cartapesta, divenendo un’arte riconosciuta e apprezzato ormai a livello internazionale. La sfilata dei carri è diventata uno degli eventi principali, capace di coinvolgere tutta la cittadinanza e di attrarre visitatori da ogni parte d’Italia e del mondo.

Nel corso del tempo, il Carnevale di Putignano ha anche saputo mantenere vive le sue radici storiche, che alcuni studiosi rintracciano addirittura nei riti dionisiaci della Magna Grecia. Oggi, dal 26 dicembre al Martedì Grasso, la città si trasforma in un palcoscenico di satira, arte e folklore, dove la tradizione popolare e la cultura locale trovano il loro culmine.

Nel 2025, il Carnevale di Putignano si svolgerà, come ogni anno, dal 26 dicembre 2024 (giorno delle Propaggini) fino al Martedì Grasso, che quest’anno cadrà il 4 marzo. Queste date segneranno il ritorno di una delle manifestazioni più longeve e colorate d’Europa, che anche nel 2025 promette di offrire una miriade di eventi che spaziano dalle tradizioni storiche a eventi di musica, spettacolo e cultura.

Eventi del Carnevale di Putignano 2025

Carri Allegorici

Le sfilate dei carri allegorici sono il cuore pulsante del Carnevale di Putignano. Ogni anno, maestri cartapestai e artigiani del posto creano imponenti carri, decorati con figure satiriche, simboli e maschere di grande impatto visivo. Nel 2025, la sfilata dei carri avrà luogo in diverse date, tra cui il 16, 22 e 23 febbraio, ma anche il 2 marzo, con la tradizionale parata che vedrà i carri muoversi lungo le strade del centro storico, accompagnati da gruppi mascherati e da performance che coinvolgeranno tutta la cittadinanza. La sfilata dei carri è una delle principali attrazioni per i visitatori, capace di portare in scena una vera e propria esplosione di colori e creatività.

Mostre e Workshop

Oltre alle sfilate, il Carnevale di Putignano offre anche numerosi eventi culturali, tra cui mostre e workshop legati alla tradizione della cartapesta. Tra gli eventi di spicco, c’è il workshop internazionale di arte festiva in carta, che si terrà il 28 febbraio, dove esperti locali e internazionali mostreranno le tecniche per la creazione delle maschere e dei carri. Inoltre, il 7 febbraio verrà presentato il “Vocabolario del dialetto putignanese” dal professor Domenico Mongelli, un evento che unisce tradizione linguistica e folklore locale.

Manifestazioni Tradizionali

Le tradizioni sono un pilastro fondamentale del Carnevale di Putignano, e il programma 2025 include numerosi riti popolari che si ripetono ogni anno. Tra questi, il corteo dell’orso, che si svolgerà il 2 febbraio, e la “Liberazione del Capo Margiale” del 13 febbraio, uno dei momenti più attesi della manifestazione. Inoltre, il giovedì di ogni settimana sarà dedicato a riti dissacranti e satirici, tra cui il rituale del taglio delle corna, che celebra il lato goliardico del Carnevale, con parodie della vita quotidiana.

Concerti ed Eventi Musicali

Il Carnevale di Putignano è anche un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica. Durante le settimane di festa, si alterneranno concerti dal vivo e DJ set, con artisti di diverse tendenze musicali che animeranno i palchi dislocati in tutta la città. Tra gli eventi musicali più importanti, spiccano le esibizioni delle Vibrazioni, di Eugenio Cesaro (degli Eugenio in via di Gioia), e il Festival Ball, che vedranno la partecipazione di nomi noti della scena musicale italiana. Inoltre, ci saranno anche eventi come il “Tammorra Felice” e il “Disco Bizzarro”, che celebrano la tradizione musicale pugliese.

Biglietti del Carnevale di Putignano 2025

Per partecipare agli eventi principali del Carnevale di Putignano 2025, i biglietti sono disponibili sia online che direttamente sul posto. La maggior parte degli eventi è a ingresso gratuito, in particolare quelli legati alle tradizioni popolari, come i cortei e le sfilate. Tuttavia, per alcuni concerti e spettacoli, come quelli dei DJ set o delle band live, è previsto un costo di ingresso.

I biglietti per le sfilate dei carri allegorici e gli spettacoli di maggiore richiamo possono essere acquistati tramite il sito ufficiale del Carnevale di Putignano, oppure in loco nei punti di vendita autorizzati. I prezzi variano in base all’evento, ma solitamente l’ingresso a eventi come la sfilata finale di Martedì Grasso è a pagamento, con biglietti che partono da circa 10 euro. È consigliabile acquistare i biglietti in anticipo per evitare lunghe code e garantire l’accesso agli eventi più richiesti.

Come Raggiungere il Carnevale di Putignano

Putignano è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici. Se si viaggia in auto, la città è situata a circa 40 km da Bari, ed è ben collegata tramite la SS172. Da Bari, ci vogliono circa 40 minuti di viaggio in auto, mentre da altre città pugliesi come Lecce e Taranto, il tempo di percorrenza è simile.

In alternativa, il treno è un’opzione comoda, con la stazione ferroviaria di Putignano che è ben collegata con la linea Bari-Martina Franca. Da qui, è possibile prendere un autobus o un taxi fino al centro della città, dove si svolgono la maggior parte degli eventi del Carnevale.

Per chi preferisce il bus, ci sono diverse compagnie che offrono servizi di trasporto da Bari e da altre città della Puglia. Durante il periodo del Carnevale, inoltre, sono previsti anche servizi navetta speciali che collegano la stazione ferroviaria e il centro di Putignano.

In ogni caso, è consigliabile consultare il sito ufficiale del Carnevale di Putignano per informazioni dettagliate sui trasporti e sugli orari, soprattutto se si prevede di partecipare agli eventi serali, quando la città è particolarmente affollata.