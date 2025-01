Fonte: iStock Maschere tipiche del Carnevale di Venezia

Il Carnevale in Italia non è soltanto una festa, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, all’interno del quale tutti, cittadini e turisti, nazionali ed internazionali, possono scoprire la creatività e le tradizione delle diverse regioni italiane. Un viaggio tra carri allegorici che rappresentano protagonisti anche della storia moderna e maschere storiche, con origini che risalgono addirittura al periodo del Medioevo o del Rinascimento.

Questi eventi continuano ad incantare tutti, dal più grande al più piccolo, per un mix unico di storia e spettacolo. Ma quali sono i carnevali storici più belli d’Italia? È il momento di scoprirlo!

Il Carnevale di Venezia e l’eleganza delle sue maschere

Il Carnevale di Venezia è, probabilmente, quello più iconico e raffinato di tutta Italia. Le origini di questo tradizionale evento risalgono addirittura al Quattordicesimo secolo, quando il Senato della Serenissima, ovvero l’allora governo in carica della città, dichiarò il Carnevale una festa pubblica.

La città di Venezia, inoltre, fa da magica cornice a questo memorabile evento, con i suoi palazzi affacciati sui canali e le calli animate. Uno scenario imperdibile, dove le maschere sono l’elemento centrale tra le vie veneziane e che in antichità riuscivano ad annullare tutte le differenze sociali fra gli abitanti della città lagunare.

Nel 2025 il Carnevale di Venezia si svolgerà dal 14 Febbraio al 4 Marzo 2025, con numerosi eventi. Fra tutti, l’imperdibile ed iconico Volo dell’Angelo, ovvero una figura simbolica che sembra librarsi dal Campanile di San Marco fino alla piazza: è l’evento che apre ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale di Venezia.

Il Carnevale di Viareggio ed i maestosi carri allegorici

Nella zona della Versilia, in Toscana, si tiene un altro dei più conosciuti Carnevali d’Italia: il Carnevale di Viareggio. Durante questo evento, in onore della tradizione locale, risalente al 1873, sfilano spettacolari carri allegorici. Dei veri e propri giganti di cartapesta che affrontano temi di attualità, come politica, società e cultura, e mescolano sia ironia, che critica. Si tratta, dunque, di una tradizione secolare che prende vita alcuni cittadini, d’accordo tra loro, organizzarono una parata per celebrare il Carnevale con carri decorati. Oggi ogni carro è frutto di lavoro di grandi maestri artigiani, che dedicano interi mesi alla realizzazione.

Nel 2025 il Carnevale di Viareggio si terrà dall’8 febbraio al 4 marzo, con sei Corsi Mascherati che sfileranno e animeranno il lungomare della cittadina toscana, oltre che diversi concerti, spettacoli e punti dove gustare i sapori locali della Versilia.

Carnevale di Ivrea e la storica battaglia delle arance

Il viaggio alla scoperta dei Carnevali storici d’Italia continua in Piemonte, si tratta per la precisione del Carnevale di Ivrea. La città ed i suoi festeggiamenti sono noti in tutto il mondo per la famosa e straordinaria Battaglia delle Arance, un evento unico nel suo genere e che unisce la storia della popolazione locale. Una tradizione che addirittura viene portata avanti, ogni anno, dal Medioevo e nasce con una storica ribellione del popolo di Ivrea contro un tiranno che ne opprimeva la quotidianità e che gli propose una piccola razione di fagioli. A questo punto i cittadini si sarebbero ribellati e avrebbero lanciato tutti questi fagioli in strada in segno di protesta.

Durante il Diciannovesimo secolo venivano lanciati ancora fagioli per ricordare questo avvenimento, ma questa usanza fu sostituita con con quella di lanciare le arance. Quindi, tutti coloro che sono a terra, durante la sfilata del carro, rappresentano i rivoltosi del Medioevo e lanciano il frutto a tutti coloro che sono presenti sul carro.

Il Carnevale 2025 di Ivrea si svolgerà dall’1 al 5 Marzo: periodo durante il quale non perdere assolutamente questo fantastico evento.

Fonte: iStock

Il Carnevale di Cento

A Cento, in Emilia Romagna, si svolge il celebre Carnevale di Cento, famoso per essere il primo carnevale ad essere gemellato con il bellissimo e famosissimo Carnevale di Rio de Janeiro. Anche questo evento ha origini molto lontane, le quali sembrano risalire al Diciassettesimo secolo, quando il Guercino, famoso pittore, immortalò per la prima volta scene del Carnevale in un suo dipinto.

Cento è famosa per i suoi stupendi carri allegorici, creati nei mesi precedenti da cittadini ed artigiani locali, che competono per il titolo di migliore, tra sfilate, musica e balli vari. Nel 2025 il Carnevale di Cento si tiene ogni dal 16 Febbraio al 16 Marzo, giornata nella quale verrà premiato il carro più bello ed ogni Domenica sarà possibile assistere a diversi eventi. Il costo di ingresso è di 18€ per gli adulti, gratis per tutti i bambini al di sotto dei 120 centimetri di altezza.

Carnevale di Putignano, il più antico d’Europa

La Puglia può vantare di avere il Carnevale più antico d’Europa: si tratta del Carnevale di Putignano, le cui origini risalgono al 1394. Questa festa nasce con il trasferimento delle sacre reliquie di Santo Stefano da Monopoli a Putignano, evento che venne festeggiato con canti e danze dal popolo locale. Da allora, questa festa è crescita ed oggi è diventata un simbolo di allegria e tradizione.

Quest’anno, ovvero durante la a 631° edizione del Carnevale di Putignano, si rende omaggio alla locale “farinella”, un prodotto gastronomico tradizionale locale, e si festeggerà dal 16 Febbraio al 4 Marzo, con eventi principali nelle giornate del 16 e 22 Febbraio e 2 e 4 Marzo, quando sfileranno anche maschere e carri allegorici per le vie cittadine.

Fonte: iStock

Il Carnevale di Fano, il più dolce d’Italia

Ci si sposta poi nelle Marche, dove si festeggia il Carnevale più dolce d’Italia, ovvero il Carnevale di Fano. Questo evento prende questo nome grazie al fatto che dai carri allegorici vengono lanciate migliaia di caramelle e cioccolatini.

Nel 2025 il Carnevale di Fano si terrà nei weekend dal 16 Febbraio al 2 Marzo, dove appunto poter assistere al getto dei dolciumi, oltre che diversi eventi adatti sia a grandi, che bambini, e che rendono questo Carnevale adatto a tutte le famiglie.

Il Carnevale di Acireale, in Sicilia

Il viaggio alla scoperta delle tradizioni italiane prosegue sulle Isole. Si parte dalla Sicilia, dove degno di nota è il Carnevale di Acireale, città che si distingue per la sua splendida architettura barocca. Le prime tracce di questo evento risalgono al Diciassettesimo secolo, quando gli abitanti cominciarono a divertirsi con scherzi e giochi per le strade della città.

Col passare degli anni queste feste si sono evolute e sono stati introdotti i famosi carri allegorici di Acireale, coloratissimo ed infiorati, che rappresentano uno dei motivi principali per cui non perdersi assolutamente l’evento.

Nel 2025 il Carnevale di Acireale si terrà dal 15 Febbraio al 4 Marzo, periodo durante il quale cittadini locali e visitatori potranno assistere a diversi eventi, sia a pagamento, che gratuiti, con le sfilate dei carri allegorici-grotteschi, ma anche mostre dedicate proprio alle maschere, esposizioni di carri in miniatura e tanto altro.

Il Carnevale di Mamoiada e le maschere ancestrali della Sardegna

In Sardegna, invece, si tiene lo storico Carnevale di Mamoiada, un evento famoso in tutto il mondo per le sue maschere ancestrali, ovvero i Mamuthones, che indossano maschere nere di legno e pelli di pecora, e gli Issohadores, che indossano costumi più colorati e guidano la processione. Si tratta di una tradizione molto antica e, probabilmente, di epoca pre-cristiana. Questa festa è legata a rituali agricoli e propiziatori.

Nel 2025 le giornate da non perdere al Carnevale di Mamoiada, sono il 17 gennaio, con i fuochi d’artificio in occasione della festa di Sant’Antonio, la domenica di Carnevale, il 2 marzo, e Martedì grasso, il 4 marzo.

Fonte: iStock

Queste feste di Carnevale sono veri e propri patrimoni culturali, che raccontano secoli di storia e tradizione italiana. Si tratta di città che offrono un’esperienza unica e che permettono di immergersi nella cultura italiana.