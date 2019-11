La Norvegia in Estate: scenari che cambiano a ogni metro

editato in: da

Il nostro viaggio in auto da Catania a Capo Nord ci aveva riservato, fino a quel momento, moltissime sorprese: tra le città, i borghi nascosti, i castelli e gli assaggi tipici, non avevamo vissuto altro che momenti incredibili. Osservavamo il mutare dei paesaggi che scorrevano fuori dalla nostra utilitaria, imparando a riconoscere i tratti di ognuno di essi.

Al nostro ingresso in Norvegia i sentimenti tuttavia erano stati contrastanti; malgrado avessimo sentito solo belle parole riguardo ai suoi paesaggi e al territorio, le strade che ci davano il benvenuto, una volta passata la frontiera dalla Svezia, erano tutt’altro che accoglienti.

A differenza dell’ambiente che avevamo appena lasciato in Svezia, tutto fatto di foreste e distese verdi interrotte solo da laghi, qui tutto aveva uno strano aspetto roccioso. Gli alberi andavano via via svanendo mentre sprofondavamo dentro una collana di catene rocciose da attraversare.

Qualche volta affrontavamo salite e tornanti, altre volte ci inserivamo sotto terra percorrendo lunghi tunnel che attraversavano addirittura il mare. Qui attraversammo uno dei tunnel più lunghi della nostra vita da viaggiatori on the road: ben oltre 24 chilometri di galleria, intervallata al suo interno da aree di sosta posizionate più o meno ad ogni 8 chilometri l’una dall’altra, riconoscibili a distanza da sgargianti luci blu elettrico.

Malgrado il continuo cambiare delle altitudini, la curiosità cresceva ad ogni metro insieme all’aspettativa che fomentava dentro di noi. E ancora non avevamo idea.

Non avevamo minimamente idea di ciò che avremmo scoperto in Norvegia in estate: non potevamo immaginare i suoi paesaggi, le sue montagne, le cascate, il mare che si mischia alla neve, i fiordi, le isole, i tramonti infiniti, le punte più a nord d’Europa.

Non potevamo immaginare che grandiosa esperienza ci aspettava.

Visitare la Norvegia in estate è come assistere ad uno spettacolo inedito, fuori dagli schemi e assolutamente primordiale; tanto da farti riflettere su quanto importanza e fascino la Natura possa esercitare nella vita di ognuno di noi.

Buon viaggio da Francesco&Veronica