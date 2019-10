Le Isole Lofoten d’estate. Il cuore selvaggio della Norvegia

editato in: da

Esistono luoghi meravigliosi, dove la natura ha preso il sopravvento su tutto creando scenari che nessuno avrebbe potuto immaginare. E poi ci sono le Isole Lofoten, quel luogo, nel cuore più selvaggio della Norvegia, che è capace di sorprendere ad ogni passo, pur senza stancare mai la vista di chi si affaccia verso questa incredibile meraviglia della natura.

Non avremmo mai detto che un paesaggio potesse essere così ripetitivo eppure così affascinante allo stesso tempo, tenendo chiunque incollato al finestrino per tutto il tempo, lo si dovesse anche esplorare per settimane riuscirebbe comunque a catturarvi con la sua fantasia, con le sue forme, con i suoi fortissimi contrasti fatti di punte altissime ed imponenti e di colori a prova di dipinto.

Le Isole Lofoten incarnano l’espressione massima di ciò che il panorama Norvegese può offrire ed allo stesso tempo riescono con la loro originalità a staccarsi nettamente dal resto del territorio, catapultando il visitatore in un vero e proprio ritaglio di mondo totalmente indipendente: uno schizzo d’arte composto della più semplice e naturale combinazione di tradizioni, paesaggi aspri e selvaggi, panorami che non conoscono il tempo.

Si dice che questi luoghi abbiano due facce, quella colorita e frizzante dell’estate e quella bianca dal tocco fiabesco dell’inverno. Non potremmo essere più felici di averle incontrate nelle lunghe giornate in cui il sole non voleva staccare il suo sguardo da esse, insieme a noi, che da un angolino le osservavamo ammirati cercando di catturare la loro più intima essenza.

Le Isole Lofoten sono quel luogo dove non vai a visitare la Norvegia, ci vai a scoprire l’incredibile forza e la pittoresca fantasia della Natura.

Buon Viaggio da Francesco&Veronica