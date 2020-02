Dragon Fly: la funivia immersa in uno spettacolo della natura

editato in: da

Sospesi e immersi totalmente nel verde, per scoprire la natura da una prospettiva del tutto nuova: siamo in Ecuador, a poche ore di distanza in macchina da Quito. E a far fare questa esperienza straordinaria è la nuova Dragonfly.

Si tratta di una funivia che, fatti salire i viaggiatori, lentamente li trasporta per oltre 2 kilometri e a 500 metri d’altezza, lungo la riserva del Mashpi, nella foresta pluviale. Aperta su tutti i lati, questa struttura a prima vista sembra davvero molto delicata ma, proprio come la libellula, da cui si ispira per il nome, questa è una perfetta “macchina da volo”. La Dragonfly permette di fare un’esperienza indimenticabile e senza limiti.

Quaranta minuti di viaggio in cui si può letteralmente volare, sospesi tra cielo e terra, accarezzare i rami degli alberi, ammirare le creature selvatiche, le acque delle cascate e le altre meraviglie che questo paradiso nasconde.

In più, quando la funivia rallenta, ci si può far sorprendere dalla bellezza dei fiori e delle piante, di cui moltissime rare, ed entrare in contatto con le oltre 400 specie di uccelli (un vero paradiso per ama il birdwatching) e osservare da lontano gli animali – senza disturbarli – nel loro habitat naturale.

Non solo in volo: la funivia, che permette l’accesso a pochi visitatori per volta, permette di raggiungere anche sei differenti postazioni. E in ognuna di queste piccole torrette ci si può fermare, scendere e iniziare a esplorare la zona, sotto la guida di esperti. Per poi ripartire nel vostro viaggio alla scoperta di questa foresta verde e lussureggiante.

Niente comodità, niente sedili foderati e cuscini: questa è un’esperienza da vivere sulla propria pelle e che vi lascerà un segno indelebile.

Un’attrazione offerta ai turisti del Mashpi Lodge, un resort eco sostenibile che si trova all’interno della foresta e che ha una storia incredibile alle spalle. L’hotel e tutta la struttura annessa, infatti, nascono per salvare e preservare le specie animali e vegetali di questa zona, che erano a rischio a causa della deforestazione.

Una realtà premiata ai World Travel Awards come South America’s Leading Eco-Lodge e parte della collezione di viaggi dei National Geographic. Ma soprattutto una meta da realizzare per tutti i viaggiatori che amano la natura e che sono in cerca di viaggi avventurosi, oltre che rispettosi della natura.