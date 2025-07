iStock Il lago Pangong Tso

Circondato dalle vette innevate e imponenti dell’Himalaya, questo lago d’alta quota affascina per la sua bellezza e le sue caratteristiche uniche. Si tratta del Pangong Tso, una delle mete turistiche più popolari della regione, noto per un primato sorprendente: è il lago salato più alto del mondo e il terzo per estensione, con i suoi oltre 134 chilometri che si snodano dall’India al Tibet.

È una destinazione d’eccezione per gli amanti della natura, grazie anche alla ricca fauna selvatica che lo popola: uccelli migratori, marmotte e cavalli selvaggi sono solo alcune delle specie presenti. Ma ciò che davvero incanta i visitatori è un’altra peculiarità: il Pangong Tso cambia colore a seconda dell’ora del giorno e della stagione, regalando sfumature che vanno dal blu intenso al celeste, fino al verde smeraldo.

Dove si trova il lago Pangong Tso

Il lago Pangong Tso si trova nella catena montuosa dell’Himalaya e si estende tra la regione del Ladakh in India e il Tibet occidentale, controllato dalla Cina. È situato a un’altitudine di circa 4.250 metri sul livello del mare. Si tratta di una destinazione popolare sia per i turisti indiani che per quelli cinesi, diventando un simbolo del patrimonio culturale condiviso dei due Paesi. Il lago, inoltre, negli ultimi anni è diventato fonte d’ispirazione per molti artisti locali, che spesso ne raffigurano la bellezza nelle loro opere.

Storie e leggende sul lago Pangong Tso

Come molte delle meraviglie naturali più affascinanti del mondo, anche il lago Pangong Tso è avvolto da storie e leggende tanto suggestive quanto la sua bellezza. Secondo una tradizione locale, il lago sarebbe nato grazie a una potente divinità desiderosa di donare agli abitanti della regione un luogo di pace e contemplazione. Si narra che la divinità abbia lanciato una pietra in aria e, nel punto in cui questa cadde, prese forma il lago.

Pangong Tso ebbe anche un ruolo nella storia moderna: durante la guerra sino-indiana del 1962, l’area del lago fu uno dei punti di frizione tra i due Paesi. Sebbene non si siano svolte grandi battaglie sulle sue sponde, il lago rimase al centro delle tensioni geopolitiche, e ancora oggi rappresenta una zona sensibile e strategica lungo il confine conteso tra India e Cina.

Perché il lago Pangong Tso è un luogo speciale

Il lago Pangong Tso incanta con il suo fascino quasi mistico e ammirarne la bellezza è un’esperienza che rimane impressa nella memoria. Alcuni visitatori lo considerano un luogo carico di energia spirituale, ideale per momenti di meditazione e introspezione, grazie alla sua posizione remota e al silenzio che lo circonda.

Altri, invece, vi giungono semplicemente per lasciarsi avvolgere dalla pace e dalle vedute mozzafiato: la combinazione di acqua, montagne e cielo offre uno scenario perfetto anche per gli appassionati di fotografia.

Ma il vero incanto del lago Pangong risiede nella sua capacità di mutare colore. Le acque possono assumere sfumature che variano dal blu intenso al turchese, fino al verde chiaro, a seconda dell’ora del giorno e delle condizioni atmosferiche. Secondo gli esperti, questo fenomeno è dovuto alla rifrazione della luce ad alta quota e al continuo cambiamento del cielo sovrastante.