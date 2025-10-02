In India esiste una città blu che in pochi conoscono: stiamo parlando di Jodhpur

Un dedalo di vicoli che sembrano usciti da un dipinto, dove il blu delle case si confonde con quello del cielo. Una città che, anche vista dall’alto, regala uno spettacolo incredibile.

Stiamo parlando di Jodhpur, la città blu dell’India che in pochi conoscono. Questa è la nuova perla raccontata dai nostri Travel Vlogger Fattidiviaggi nel loro nuovo reel per la rubrica #StradeSecondarie, che ci porta alla scoperta di luoghi insoliti, lontani dal turismo di massa e vicini alle esperienze autentiche di viaggio.